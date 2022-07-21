個資範圍如何認定？在網路上公布他人個資究竟有沒有犯罪？
我們想讓你知道的是
在網路上蒐集、公開他人的照片、姓名與住址會違反個資法嗎？首先要看這些是不是被定義為「個資」，再檢視對方是否已自行將這些資訊公開至網路上。但單單蒐集與公開行為不足以形成判決，最終還是要看法官對於個資的合理運用認定。
根據新聞報導，新北市一名陳姓媽媽聘請商姓保母照護自己五個月大的男嬰，但小孩卻因商女未注意保護頭部，造成嬰兒有左側急性硬腦膜下出血、視網膜出血等傷害。
陳女除了透過司法程序討公道，另外還在臉書及PTT上發有「別再有其他嬰兒落入此人手裡」、「避免其他無辜寶寶受害」等內容之文章，並公布商女及其丈夫、女兒的姓名、照片、地址等資訊，因此商女也向檢察官提告陳女違反《個資法》規定。不過士林地檢署就商女提告部分，給予不起訴處分；商女丈夫、女兒部分經起訴後，士林地院也判決陳女無罪。
公布他人個資不犯法嗎？為何法院會做出無罪判決？一起來看看。
什麼算是個資？
「個人資料」在《個人資料保護法》第二條的定義為
「自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料。」
可以發現個資法的定義中，「地址」並不算是個資的一種，因為法律認為地址在沒有其他資料可以對比的情況下，並不能直接識別特定人，所以只能算是間接識別資料。「姓名」不用說當然是個資的一種，而「照片」則算是提供個人之「特徵」因此為個人資料的一種。
《個人資料保護法》在第19條及第20條分別就非公務機關對個人資料的「蒐集或處理」及「利用」情形有所規定，必須要有法律明文、增進公共利益、有利於當事人權益……的情況使得為之。
另外雖然現在由於社群軟體的發達，許多人都會把部分的個人資料上傳至網路上，因此要在網路上「人肉搜索」出特定人並不是難事。但即便是他人自行在網路上公開的資訊，他們仍然對這些資料保有自主控制的「資訊隱私權」，因此並不是任何人都可以隨便拿來利用。
違反利用個資之規定，但無刑責
陳女所持有商女一家人的資訊，皆是從LINE或是臉書等社群軟體上所找到的公開大頭貼、相簿蒐集而來，這部分並未違反《個資法》第19條第1項第3款非公務機關蒐集處理經「當事人自行公開或其他已合法公開」之個人資料的規定。
不過後續在網路上公布商女一家個資的行為，則違反《個資法》第20條第1項，對於個人資料「利用」之規定。
既然陳女違反個資法，又怎麼會獲無罪判決呢？
《個資法》第41條規定「意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益」而違反第20條第1項規定足生損害者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。
但法院認為陳女在網路上發表文章的目的是呼籲大眾重視保母照顧嬰兒不周的問題，並不具有上述之不法意圖。且公布的姓名及照片也都是在網路上公開的資訊，即便被網路文章刊出仍不會使商女之丈夫與女兒的名譽或隱私受到嚴重侵害，因此法院認為陳女的行為並不符合《個資法》第41條之要件，做出無罪判決。
不過陳女雖然沒有刑事責任，但仍有可能要負行政責任，因為《個資法》第47條規定，非公務機關違反第20條第1項規定者，會被主管機關裁罰5萬元以上50萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
Tags：
每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。