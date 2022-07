個資範圍如何認定？在網路上公布他人個資究竟有沒有犯罪？

Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .(你每一次的消費,都是在為你想要的世界投票。)——Anna Lappé(生態環保倡議者安娜.拉佩)

從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕,甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車,到入住舒適旅店、網購美妝產品,每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎?如今,這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。

Photo Credit:Shutterstock / 達志影像

你每一次的消費,都是對你想要的世界投票

由聯邦銀行推出的「綠卡」,便是透過綠色消費的通路回饋,創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費,聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額,並提撥0.1%回饋給「台灣環境資訊協會」,透過綠色公益團體資源,從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動,帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。

同時,若持卡人申辦電子化帳單,更可以從下列通路享10%回饋:

友善電動車族群:TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車

共享交通新生活:iRent、GoShare、WeMo Scooter

低碳飲食愛地球:蔬食餐廳、生機選品

Photo Credit:Shutterstock / 達志影像

就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費,只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳,也可獲0.5%無上限回饋;為鼓勵民眾搭乘大眾運輸,綠卡使用一卡通票證功能,不限通路自動加值,可獲每次回饋五元。

透過聯邦綠卡,每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其,指定綠色消費的通路回饋,讓信用卡的回饋金,也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業,使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫,只要透過每一次的日常消費,就能為自己想要的世界投票。

為什麼我們該支持永續消費理念?

根據「關鍵議題研究中心」調查,現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」,約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業,並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品,永續消費越來越重要。

「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》,首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」(The Lazy Person's Guide to Saving the World),旨在告訴大家,支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到,即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。

我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法,其中,有五件小事,我們現在就可以做:

減塑生活:購買最小包裝的商品。

挑選真心喜歡的物品:計畫購物清單,減少不必要的購物浪費。

在地購物:支持具環保概念的品牌以及在地企業,促進環保又能提升就業率。

搭乘電動車或利用共享交通:尤其是一群人出遊時,避免大量汽車旅行。

申辦一張聯邦綠卡:這件事雖然沒有在指南上,但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋,且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。

Photo Credit:聯邦銀行

申辦一張聯邦綠卡,竟是支持永續消費最簡單的方式

聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋,連卡片本身都是採PETG環保材質製作,並結合虛擬卡技術,讓卡號可安全便利的儲存在手機中,不僅提升使用者的體驗,也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。

如何讓消費成為幫助世界更好的解方?改變是可以由你開始的!除了不浪費食物、重複使用物品,換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。

立刻加入支持永續消費的行列