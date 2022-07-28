《音樂家的點子就是比你快兩拍》：跟電台司令學「失敗」——即使看似失敗，也不該拋棄
我們想讓你知道的是
音樂家可能在不知不覺間，就掌握了商業創新的關鍵。作者以無數訪談穿插紀實的方式，呈現了這個令人振奮的概念。無論是企業家還是創意發想者，都能從中找到可以付諸實踐的工具，並在變化萬千的世界中，發揮令人意想不到的創造力。
文：帕諾斯．巴奈（Panos A. Panay）、麥可．亨里克斯（R. Michael Hendrix）
失敗只是一時
愛迪生（Thomas Edison）為了發明全世界第一枚鎳鐵電池，花了五個月鑽研卻一無所獲，據說他曾為此辯稱：「我一次也沒有失敗，而是找到了一萬種行不通的方法。」愛迪生或許是在玩文字遊戲，不過他懂得疊代時免不了會失敗的道理。從很多書籍文章可以見得，很多企業依然痛恨失敗，可是藝人知道，說到創作，失敗其實難能可貴。
詞曲創作就像商業創新，作品的價值會隨著不斷疊代而增加。藝人研究一個簡單的句子或和弦進行時，會一點一滴逐漸發展，而不是匆匆趕著寫完。在商場上，動手執行一個計畫跟做試聽帶很像，其實向投資人提案也是，都是在運用原始素材模擬產品或服務的樣貌。你在測試想法是否可行時，那個不斷做模型、試用各種方法再去蕪存菁的過程，都會幫助你更切合實際。
音樂人對於犯錯、失敗和碰釘子也不陌生。畢竟樂壇就是個一天到晚讓人碰釘子的產業：你會否決自己覺得不太對勁的點子，唱片公司會拒絕你的專輯，觀眾會嫌棄你的演出。你要麼放棄，要麼改良一下再出發。這過程既教人謙卑，也使人茁壯。失敗再不濟也會踢爆你的自以為是、證明你的東西並不管用；至於失敗最大的優點，是帶來令人眼睛一亮的突破。
電台司令（Radiohead）在一九九七年發行《OK電腦》（OK Computer），締造了改變搖滾樂的劃時代成就。這張專輯結合了繁複的吉他演奏，堪比交響樂的編曲，精微的數位工法，並挑戰了既有歌曲結構，甫推出即為九○年代的消費與物質主義寫下時代註腳，冷酷地預言科技將在二十一世紀無孔不入，卻也是私密的自我剖白。《OK電腦》幾乎橫掃當年所有最佳專輯榜的冠軍。樂團成員雖然無意以此自居，還是成了搖滾樂偶像。
聽在電台司令的樂迷耳裡，《OK電腦》最突出的地方在於：這跟他們從前的作品迥然不同。他們的首發專輯《親愛的派伯諾》（Pablo Honey）帶來一首超級暢銷的〈怪胎〉（Creep），曲中流露的憂傷自嘲令他們獨樹一格。這個樂團另類得精彩，初試啼聲後，被人不太恰當地喻為英國的超脫、珍珠果醬（Pearl Jam）、音園（Soundgarden）等，也就是當時剛興起的油漬搖滾（grungerock）流派。
電台司令第二張專輯《彎曲》（The Bends）更為成熟，歌曲悅耳動聽、編曲高明，但大抵仍不脫簡單直接的刷吉他、唱搖滾。所以說，《OK電腦》煥然一新的聲音是打哪來的？答案是他們投入了大量時間疊代、測試，並且一再失敗。因為他們頭兩張專輯賣得夠好，所以唱片公司同意由他們主導創作，容許他們開闢一個「實驗室」，不過說遊戲室或許比較貼切。根據電台司令主唱湯姆．約克（Thom Yorke），開闢「搞怪空間」不只是這張專輯創作的關鍵，他也非常樂在其中。
英國女演員珍．西摩兒（Jane Seymour）有一座占地五、六公頃的豪華莊園，位於英格蘭南部的僻靜鄉間。當時怪人合唱團（The Cure）剛在那裡錄完《願望》（Wish）專輯，電台司令隨即帶著全副器材進駐，同行的還有錄音師兼製作人奈傑．戈德里奇（Nigel Godrich），《彎曲》有幾首偏實驗性的歌曲就由他操刀。他們在那裡駐點兩次，每次為期三週，盡情實驗各種點子和聲音效果。電台司令吉他手艾德．歐布萊恩（Ed O’Brien）告訴《滾石》雜誌：「重點是我們不想進傳統的錄音室。我們覺得轉移陣地可以創造專屬於我們的空間。」
對電台司令來說，這就像家裡沒大人，可以毫不設限地放手創作。他們寫歌時會從一個房間移到另一個房間測試音響效果，器材線在滿屋子裡牽得亂七八糟。舞廳的地板和牆面鑲板都是木頭做的，還掛了好大一幅中世紀織錦畫，音響效果非常優美。圖書室堆了滿牆的藏書，嬰兒房則擺滿柔軟的填充玩具，這兩個地方收到聲音也比較柔和。主屋後面另有一棟裝飾性的溫室，約克就在玻璃牆環繞之下錄製〈偏執人形〉（Paranoid Android）的人聲演唱。
他們的實驗不僅止於空間音效。〈業力警察〉（Karma Police）用了一段機器運轉的音效，是一座冰箱發出來的。約克用電視播放電影《禿鷹七十二小時》（Three Days of the Condor），錄下其中幾段對話作為素材。專輯第一首歌曲是〈安全氣囊〉（Airbag），裡面鼓聲的靈感來自魅影DJ（DJ Shadow），對電台司令來說也是創舉：約克先應戈德里奇要求錄了一個反覆段落，戈德里奇拿進一片死寂的房間做混音，滿意之後才交給吉他手強尼．格林伍（Jonny Greenwood），格林伍又用效果器加工一遍。最後他們沒用上所有實驗結果，但歌曲還是保留三種失真和其他效果的鼓聲。只要他們覺得新奇有趣，不管想到什麼點子、聽見任何聲音，都會放手去試，單純想看看會有什麼結果。套用史賓塞的話來講，這就是在土炮。
《OK電腦》問世二十年後，電台司令自助發行了一套紀念典藏盒裝版，附有約克在那段期間的手寫日記，還有一張九十分鐘的選輯，收錄未曾發表的試聽帶和音效實驗。後來有個電腦駭客偷走約克的一顆硬碟，向樂團勒贖十五萬美元，否則就上網公開硬碟裡超過十八小時的錄音。結果電台司令決定自己發行這些錄音，將銷售盈餘捐給非營利環保組織「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）。總而言之，從《OK電腦》徹底的實驗可以見得，這個樂團有不設限的好奇心，肯冒失敗的風險，也肯下功夫一再疊代到滿意為止。
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。