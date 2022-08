《JUMP! 人生障礙賽》：應思聰、政大搖搖哥的人身自由與安全——強制住院是精神疾病的不完整解方

文:游婉琪

人身自由與安全:應思聰、政大搖搖哥、阿三哥和阿明

強制住院是粗糙的不完整解方

轟動一時的電視劇《我們與惡的距離》,掀起台灣社會對於精神疾病相關議題的關注。隨著戲劇圓滿落幕,並拿下多項金鐘獎肯定後,受訪時任職伊甸基金會活泉之家主任廖福源叩問:現實生活中的思聰與思悅(編案:在「與惡」劇中扮演思覺失調症患者與家屬角色)們,真的有得到社會福利系統足夠的支持嗎?

本身也擔任《我們與惡的距離》顧問之一的廖福源,肯定與惡編劇團隊用心,在短短十集的篇幅中,竭盡所能地忠實呈現出精神疾病經驗者與家屬的真實處境。即使戲如人生、人生如戲,對於從事陪伴精神疾病者工作多年的廖福源而言,劇中演員的一個動作,其實訴說著一個又一個家庭經歷多年的困境;劇中看似單一的事件,卻是真實社會裡頭一齣又一齣不斷上演的悲劇。

在《我們與惡的距離》劇中,飽受思覺失調症之苦的應思聰,因為幻覺而出現攻擊他人行為,最後遭到強制住院。廖福源表示,這就像在現實生活裡頭,每當類似的社會新聞事件發生時,多數的民眾總會直覺地支持要把精神疾病當事人往醫院送。然而,醫院不可能無限制地長期收納精神疾病者,這群人最終還是得回到家庭社區之中,誠如在《我們與惡的距離》第八集中的台詞:「人權不是只有醫療權而已,也包括活得像人的權利。」

根據《精神衛生法》第41條規定,當精神疾病嚴重的病人有傷害他人或自己或有傷害之虞,經專科醫師診斷有全日住院治療之必要者,其保護人應協助嚴重病人,前往精神醫療機構辦理住院。《精神衛生法》第3條第4項進一步定義:「嚴重病人」是指病人呈現出與現實脫節之怪異思想及奇特行為,致不能處理自己事務,經專科醫師診斷認定者。

強制住院的啟動順序,是從當事人被通報出現自我傷害或傷害他人行為,此時如果該名當事人拒絕接受全日住院治療,則根據《精神衛生法》第41條第2項規定,縣市主管機關得以指定精神醫療機構緊急安置,並由兩名以上的專科醫師進行強制鑑定。離島地區則因為人力不足,得僅由一位專科醫師實施。

若精神疾病當事人不同意住院或無法表達時,檢附嚴重病人及其保護人之意見及相關診斷證明文件,向「精神疾病嚴重病人強制鑑定與強制社區治療審查會」申請許可強制住院,經過由專科醫師、護理師、職能治療師、心理師、社會工作師、病人權益促進團體代表、法律專家及其他相關專業人士所組成的七人以上的審查會,從不同專業面向評估並同意後,才可以強制該病人住院。

一旦精神病人遭強制住院,期間不得超過60日,但經專科醫師鑑定若有延長必要,並報經審查會許可者得延長之,每次以60日為限。

表面上看似要保護嚴重病人的強制住院規定,卻在台灣2017年的身心障礙者權利公約(Convention on the Rights of Persons with Disabilities,CRPD)國際審查中,遭審查委員於結論性意見中明確指出:強制住院違反公約第14條第1項(b)款:「不被非法或任意剝奪自由,任何對自由之剝奪均須符合法律規定,且於任何情況下均不得以身心障礙作為剝奪自由之理由」。

法律扶助基金會台南分會專職律師陳威延指出,強制住院在台灣的主要法源依據《精神衛生法》是在民國79年11月23日制定,雖然在民國96年曾經大修,但仍有許多未能與時俱進之處。另一方面,《身心障礙者權利公約施行法》通過後,CRPD在國內被賦予了法律位階,公約內容保障身心障礙者權益的規定,也是台灣一直想要努力的目標與方向。

而身心障礙者權利公約第14條準則第24點則提到,「禁制令應包括要求機構立即釋放當事人,及/或立即終止強制治療的命令,以及系統性措施,諸如要求精神醫療院所開鎖,告知當事人有離開的權利;責成政府部門提供住房安排、謀生方式,及其他經濟與社會支持,以促進去機構化,維護自立生活、融入社區的權利。這些協助計畫不應集中在提供精神衛生服務或治療,而是以社區為基礎的免費或平價服務,包括不牽涉醫學診斷和治療的替代方案。應依身心障礙者決定,提供取得藥物或停止治療的協助。 」

《精神衛生法》在96年修法,提高強制住院門檻與構成要件後,強制住院病患數快速下降。根據統計,國內強制住院人數在修法前,94年共有3565件、95年3129件、96年3171件,修法之後,101年隨即掉到1221件,102年及103年更分別只有735件與701件。根據衛福部心口司最新統計,110年1到6月,強制住院許可數為245。109年的許可數也只有597件。

對此陳威延指出,從近幾年來強制入院人數比例大幅下修,可以看出廢除強制住院,不僅是人權團體努力倡議的方向,明顯是國家一直按部就班推動的目標。

除此之外,根據《精神衛生法》第15條第2項規定,審查會成員依應包括專科醫師、護理師、職能治療師、心理師、社會工作師、病人權益促進團體代表、法律專家及其他相關專業人士。陳威延指出,過去審查會成員並沒有法律相關背景人士組成,隨著法律人進入審查會後,也讓精神疾病患者遭無端強制住院情況降低。

陳威延表示,社會大眾因為對於障礙者的不了解,因而產生恐懼不安的情緒,所以希望能夠讓他們集中在某一個地方安置,認為這是對障礙者與社會都好的處置。即使CRPD在台灣已經內國法化多年,但陳威延指出,現行社會上並沒有提供適當的資源引導民眾認識CRPD,除非有重大矚目案件發生引發社會討論,所以一般人其實不太有機會接觸,導致身心障礙者人權的落實只能緩慢進行。