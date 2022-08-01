《JUMP! 人生障礙賽》：應思聰、政大搖搖哥的人身自由與安全——強制住院是精神疾病的不完整解方

文：游婉琪

人身自由與安全：應思聰、政大搖搖哥、阿三哥和阿明

強制住院是粗糙的不完整解方

轟動一時的電視劇《我們與惡的距離》，掀起台灣社會對於精神疾病相關議題的關注。隨著戲劇圓滿落幕，並拿下多項金鐘獎肯定後，受訪時任職伊甸基金會活泉之家主任廖福源叩問：現實生活中的思聰與思悅（編案：在「與惡」劇中扮演思覺失調症患者與家屬角色）們，真的有得到社會福利系統足夠的支持嗎？

本身也擔任《我們與惡的距離》顧問之一的廖福源，肯定與惡編劇團隊用心，在短短十集的篇幅中，竭盡所能地忠實呈現出精神疾病經驗者與家屬的真實處境。即使戲如人生、人生如戲，對於從事陪伴精神疾病者工作多年的廖福源而言，劇中演員的一個動作，其實訴說著一個又一個家庭經歷多年的困境；劇中看似單一的事件，卻是真實社會裡頭一齣又一齣不斷上演的悲劇。

在《我們與惡的距離》劇中，飽受思覺失調症之苦的應思聰，因為幻覺而出現攻擊他人行為，最後遭到強制住院。廖福源表示，這就像在現實生活裡頭，每當類似的社會新聞事件發生時，多數的民眾總會直覺地支持要把精神疾病當事人往醫院送。然而，醫院不可能無限制地長期收納精神疾病者，這群人最終還是得回到家庭社區之中，誠如在《我們與惡的距離》第八集中的台詞：「人權不是只有醫療權而已，也包括活得像人的權利。」

根據《精神衛生法》第41條規定，當精神疾病嚴重的病人有傷害他人或自己或有傷害之虞，經專科醫師診斷有全日住院治療之必要者，其保護人應協助嚴重病人，前往精神醫療機構辦理住院。《精神衛生法》第3條第4項進一步定義：「嚴重病人」是指病人呈現出與現實脫節之怪異思想及奇特行為，致不能處理自己事務，經專科醫師診斷認定者。

強制住院的啟動順序，是從當事人被通報出現自我傷害或傷害他人行為，此時如果該名當事人拒絕接受全日住院治療，則根據《精神衛生法》第41條第2項規定，縣市主管機關得以指定精神醫療機構緊急安置，並由兩名以上的專科醫師進行強制鑑定。離島地區則因為人力不足，得僅由一位專科醫師實施。

若精神疾病當事人不同意住院或無法表達時，檢附嚴重病人及其保護人之意見及相關診斷證明文件，向「精神疾病嚴重病人強制鑑定與強制社區治療審查會」申請許可強制住院，經過由專科醫師、護理師、職能治療師、心理師、社會工作師、病人權益促進團體代表、法律專家及其他相關專業人士所組成的七人以上的審查會，從不同專業面向評估並同意後，才可以強制該病人住院。

一旦精神病人遭強制住院，期間不得超過60日，但經專科醫師鑑定若有延長必要，並報經審查會許可者得延長之，每次以60日為限。

表面上看似要保護嚴重病人的強制住院規定，卻在台灣2017年的身心障礙者權利公約（Convention on the Rights of Persons with Disabilities，CRPD）國際審查中，遭審查委員於結論性意見中明確指出：強制住院違反公約第14條第1項(b)款：「不被非法或任意剝奪自由，任何對自由之剝奪均須符合法律規定，且於任何情況下均不得以身心障礙作為剝奪自由之理由」。

法律扶助基金會台南分會專職律師陳威延指出，強制住院在台灣的主要法源依據《精神衛生法》是在民國79年11月23日制定，雖然在民國96年曾經大修，但仍有許多未能與時俱進之處。另一方面，《身心障礙者權利公約施行法》通過後，CRPD在國內被賦予了法律位階，公約內容保障身心障礙者權益的規定，也是台灣一直想要努力的目標與方向。

而身心障礙者權利公約第14條準則第24點則提到，「禁制令應包括要求機構立即釋放當事人，及／或立即終止強制治療的命令，以及系統性措施，諸如要求精神醫療院所開鎖，告知當事人有離開的權利；責成政府部門提供住房安排、謀生方式，及其他經濟與社會支持，以促進去機構化，維護自立生活、融入社區的權利。這些協助計畫不應集中在提供精神衛生服務或治療，而是以社區為基礎的免費或平價服務，包括不牽涉醫學診斷和治療的替代方案。應依身心障礙者決定，提供取得藥物或停止治療的協助。 」

《精神衛生法》在96年修法，提高強制住院門檻與構成要件後，強制住院病患數快速下降。根據統計，國內強制住院人數在修法前，94年共有3565件、95年3129件、96年3171件，修法之後，101年隨即掉到1221件，102年及103年更分別只有735件與701件。根據衛福部心口司最新統計，110年1到6月，強制住院許可數為245。109年的許可數也只有597件。

對此陳威延指出，從近幾年來強制入院人數比例大幅下修，可以看出廢除強制住院，不僅是人權團體努力倡議的方向，明顯是國家一直按部就班推動的目標。

除此之外，根據《精神衛生法》第15條第2項規定，審查會成員依應包括專科醫師、護理師、職能治療師、心理師、社會工作師、病人權益促進團體代表、法律專家及其他相關專業人士。陳威延指出，過去審查會成員並沒有法律相關背景人士組成，隨著法律人進入審查會後，也讓精神疾病患者遭無端強制住院情況降低。

陳威延表示，社會大眾因為對於障礙者的不了解，因而產生恐懼不安的情緒，所以希望能夠讓他們集中在某一個地方安置，認為這是對障礙者與社會都好的處置。即使CRPD在台灣已經內國法化多年，但陳威延指出，現行社會上並沒有提供適當的資源引導民眾認識CRPD，除非有重大矚目案件發生引發社會討論，所以一般人其實不太有機會接觸，導致身心障礙者人權的落實只能緩慢進行。