《創意思考金字塔》：當我們太一心一意於一項工作，便失去利用寶貴的「不專注思考」的機會了
我們想讓你知道的是
累積數十年實務經驗、前奧美廣告創意總監戴夫．柏斯獨家設計出一套R.I.G.H.T創意思考心法： Research（探究）、Insight（洞見）、 Generate（產生）、Hone（琢磨）、Test（測試），五段式思考架構以解決問題為導向，有系統地訓練個人或組織，找到具原創性且有價值的好點子。
文：戴夫・柏斯（Dave Birss）
常有人問我，我是怎麼讓人們更有創意的。我的答案大多是「我沒有。我是讓人們沒那麼沒創意」，這句話乍聽下或許荒謬，甚至還帶一丁點矯情。但這其實是基於科學事實。
腦科學與爵士樂
近年來，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授查爾斯．林布（Charles Limb）一直在研究爵士樂手的腦。他把他們請到實驗室，推入fMRI掃描機，做他們畢生最奇怪的一次演出。樂手躺在那，腿上擱著小型塑膠琴鍵，一邊演奏，一邊記錄下腦部活動。
掃描從學過的資料開始。樂手演奏一段事先傳給他們的音樂。這讓研究人員得以記錄當你從記憶彈奏時，大腦發生了什麼事。接著研究人員請樂手即興創作，彈一段以前從未彈過的音符。這是爵士樂手賴以為生的本領，而你不必是個「大家來找碴」的專家，就能看出兩種腦部掃描的差異。
林布教授指出，「一個區域打開，一大個區域關上，所以你不會受到阻礙，你會願意犯錯，你不會一直讓所有具生產力的脈衝停擺。」
關上的區域是前額葉皮質，正是大腦這個部位連接意識監控和自我審查。停止這個區域的活動會消滅這微小的聲音，「你不能做那個！」於是樂手被賦予探勘新領域和犯錯的自由。
前額葉皮質負責幫助我們遵循社會規範和道德價值觀。
每當我們學習如何打入不同的社會群體，它就持續發展。就是這個部位審查所有可能惹是生非的言行。就是這條濕毛巾撲熄創意的火花。如果我們不刻意做些什麼，大腦的這個部位就會阻止我們想出新穎有趣的點子。
腦神經復甦
對於大腦如何生出點子，已經有許多突破性的理解，查爾斯．林布的研究只是其中之一，但這段旅程，我們才剛開始。如他在二○一○年TED演講時所說：「老實說，對於我們要怎麼產生創造力，幾乎一無所知。我想，我們會在未來十年、二十年、三十年看到真正的創造力科學急速成長、蓬勃發展。」
祝他們好運。
近年來，我們看到愈來愈多實驗用fMRI的機器進行。
關於頭顱裡發生的事，這項重大——且需要砸下重金——的新發明，依然只能給我們非常概略的估算。機器測量腦部周圍的氧氣通過血管的情況。大腦傾向指揮血液去活動發生的地點，這便給了我們一個顯示大腦哪些區域開始活動的指標。機器目前僅有數毫米的解析度，所以距離測量放電突觸等級的東西依然遙遠。
另一種測量腦部活動的方式是腦波檢查，簡稱EEG（「electroencephalography」一詞友善的頭字語）。這一般需要受測者戴上一頂奇醜無比的電極帽來測量腦電活動。那是因為腦部運作既使用化學物質，也使用電。那是一部「油電混合」的機器，早在人們構思Prius之前就有了，且已協助我們發現我們的大腦會運用不同頻率的電流來解開心智活動。
在人們樂意讓測量裝置放入頭顱之前，科學必須滿足於這些不完美的技術。
非左亦非右
fMRI和EEG都揭穿了有關創意心智最無益的迷思之一：人只用左腦或只用右腦。不管哪一種腦部掃描皆清楚顯示，腦的兩邊都被用來產生點子。
左／右腦的迷思是基於這個理論：左半腦和右半腦處理資訊的方式不同，左腦著眼於物件的細節，右腦則觀察整體外型。根據這樣的說法，左半邊的語言皮質精通語法和字面意義，右半邊則協助我們理解隱喻和隱含的意義。但說到創意思考，過程在兩半腦都會發生。
不管哪一種腦部掃描皆清楚顯示，腦的兩邊都被用來產生點子不只是神經網路。大腦還打開一條會視目前需要，連接各種功能區域的通道。在爵士的實驗中，即興創作活化了一個神經網路，而那個神經網路開啟了大腦的某些部位，也關閉了某些部位。其中一些網路與專注有關，但和創意思考有關的主網路，遠比其他網路來得放鬆。
駕馭白日夢
我們自然會這麼想：大腦在全神貫注於一項工作時最活躍。當然，那是大腦真正點燃、開始燃燒熱量的時候。不過，當EEG的發明人漢斯．柏格（Hans Berger）於一九二○年代晚期展開初步研究時，發現偵測的電振盪，並未在受測者休息時停止。他曾在一系列論文中指出這個奇妙的發現，可惜科學界選擇忽略。
數十年後，到了一九五○年代，路易斯．索柯洛夫（Louis Sokoloff）和同事發現，當人在休息狀態和解決困難數學問題之間轉換時，大腦的新陳代謝不會改變。但心理學界還是堅持這個信念：大腦唯有在進行專注活動時才活躍。
然後，一九七○年代，瑞典腦部生理學家大衛．英格瓦（David Ingvar）觀察到，在人們休息時，於大腦前半部流動的血液會增加，這最終造就「預設模式網路」（Default Mode Network）：大腦未專注於某項工作時進入的狀態。當我們基於過往經驗建立心智模擬、想像未來或設想不同的觀點和事態時，也會啟動這種狀態。這一類的思考有個流行術語：做白日夢。
這些飄泊不定的思想往往正是創意思考發生之處。我們的大腦也是在這種狀態拿「要是⋯⋯會怎麼樣？」的劇本玩耍，想出新鮮的點子。當我們太一心一意於一項工作，便失去利用這種寶貴的「不專注思考」的機會了。
這就是設計師、作家和廣告創意工作者老是把腳蹺在桌上茫然凝視窗外的原因。他們不是無所事事、不是在打混摸魚，他們是在啟動「預設模式網路」，以便進行更寬廣的聯想、觸探新的機會。
飄泊不定的思想往往正是創意思考發生之處
別流失腦力
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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