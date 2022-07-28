《創意思考金字塔》：當我們太一心一意於一項工作，便失去利用寶貴的「不專注思考」的機會了

文：戴夫・柏斯（Dave Birss）

常有人問我，我是怎麼讓人們更有創意的。我的答案大多是「我沒有。我是讓人們沒那麼沒創意」，這句話乍聽下或許荒謬，甚至還帶一丁點矯情。但這其實是基於科學事實。

腦科學與爵士樂

近年來，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授查爾斯．林布（Charles Limb）一直在研究爵士樂手的腦。他把他們請到實驗室，推入fMRI掃描機，做他們畢生最奇怪的一次演出。樂手躺在那，腿上擱著小型塑膠琴鍵，一邊演奏，一邊記錄下腦部活動。

掃描從學過的資料開始。樂手演奏一段事先傳給他們的音樂。這讓研究人員得以記錄當你從記憶彈奏時，大腦發生了什麼事。接著研究人員請樂手即興創作，彈一段以前從未彈過的音符。這是爵士樂手賴以為生的本領，而你不必是個「大家來找碴」的專家，就能看出兩種腦部掃描的差異。

林布教授指出，「一個區域打開，一大個區域關上，所以你不會受到阻礙，你會願意犯錯，你不會一直讓所有具生產力的脈衝停擺。」

關上的區域是前額葉皮質，正是大腦這個部位連接意識監控和自我審查。停止這個區域的活動會消滅這微小的聲音，「你不能做那個！」於是樂手被賦予探勘新領域和犯錯的自由。

前額葉皮質負責幫助我們遵循社會規範和道德價值觀。

每當我們學習如何打入不同的社會群體，它就持續發展。就是這個部位審查所有可能惹是生非的言行。就是這條濕毛巾撲熄創意的火花。如果我們不刻意做些什麼，大腦的這個部位就會阻止我們想出新穎有趣的點子。

腦神經復甦

對於大腦如何生出點子，已經有許多突破性的理解，查爾斯．林布的研究只是其中之一，但這段旅程，我們才剛開始。如他在二○一○年TED演講時所說：「老實說，對於我們要怎麼產生創造力，幾乎一無所知。我想，我們會在未來十年、二十年、三十年看到真正的創造力科學急速成長、蓬勃發展。」

祝他們好運。

近年來，我們看到愈來愈多實驗用fMRI的機器進行。

關於頭顱裡發生的事，這項重大——且需要砸下重金——的新發明，依然只能給我們非常概略的估算。機器測量腦部周圍的氧氣通過血管的情況。大腦傾向指揮血液去活動發生的地點，這便給了我們一個顯示大腦哪些區域開始活動的指標。機器目前僅有數毫米的解析度，所以距離測量放電突觸等級的東西依然遙遠。

另一種測量腦部活動的方式是腦波檢查，簡稱EEG（「electroencephalography」一詞友善的頭字語）。這一般需要受測者戴上一頂奇醜無比的電極帽來測量腦電活動。那是因為腦部運作既使用化學物質，也使用電。那是一部「油電混合」的機器，早在人們構思Prius之前就有了，且已協助我們發現我們的大腦會運用不同頻率的電流來解開心智活動。

在人們樂意讓測量裝置放入頭顱之前，科學必須滿足於這些不完美的技術。

非左亦非右

fMRI和EEG都揭穿了有關創意心智最無益的迷思之一：人只用左腦或只用右腦。不管哪一種腦部掃描皆清楚顯示，腦的兩邊都被用來產生點子。

左／右腦的迷思是基於這個理論：左半腦和右半腦處理資訊的方式不同，左腦著眼於物件的細節，右腦則觀察整體外型。根據這樣的說法，左半邊的語言皮質精通語法和字面意義，右半邊則協助我們理解隱喻和隱含的意義。但說到創意思考，過程在兩半腦都會發生。

不管哪一種腦部掃描皆清楚顯示，腦的兩邊都被用來產生點子不只是神經網路。大腦還打開一條會視目前需要，連接各種功能區域的通道。在爵士的實驗中，即興創作活化了一個神經網路，而那個神經網路開啟了大腦的某些部位，也關閉了某些部位。其中一些網路與專注有關，但和創意思考有關的主網路，遠比其他網路來得放鬆。

駕馭白日夢

我們自然會這麼想：大腦在全神貫注於一項工作時最活躍。當然，那是大腦真正點燃、開始燃燒熱量的時候。不過，當EEG的發明人漢斯．柏格（Hans Berger）於一九二○年代晚期展開初步研究時，發現偵測的電振盪，並未在受測者休息時停止。他曾在一系列論文中指出這個奇妙的發現，可惜科學界選擇忽略。

數十年後，到了一九五○年代，路易斯．索柯洛夫（Louis Sokoloff）和同事發現，當人在休息狀態和解決困難數學問題之間轉換時，大腦的新陳代謝不會改變。但心理學界還是堅持這個信念：大腦唯有在進行專注活動時才活躍。

然後，一九七○年代，瑞典腦部生理學家大衛．英格瓦（David Ingvar）觀察到，在人們休息時，於大腦前半部流動的血液會增加，這最終造就「預設模式網路」（Default Mode Network）：大腦未專注於某項工作時進入的狀態。當我們基於過往經驗建立心智模擬、想像未來或設想不同的觀點和事態時，也會啟動這種狀態。這一類的思考有個流行術語：做白日夢。

這些飄泊不定的思想往往正是創意思考發生之處。我們的大腦也是在這種狀態拿「要是⋯⋯會怎麼樣？」的劇本玩耍，想出新鮮的點子。當我們太一心一意於一項工作，便失去利用這種寶貴的「不專注思考」的機會了。

這就是設計師、作家和廣告創意工作者老是把腳蹺在桌上茫然凝視窗外的原因。他們不是無所事事、不是在打混摸魚，他們是在啟動「預設模式網路」，以便進行更寬廣的聯想、觸探新的機會。

飄泊不定的思想往往正是創意思考發生之處

別流失腦力