只有當地人才懂的新加坡廁所海報太幽默，美國語言學家竟為此撰寫論文
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來自美國的語言學家Keri Matwick和Kelsi Matwick，在2018年來新加坡時，被這些「有關使用公廁的禮儀」海報深深吸引，覺得它們非常有趣，然後就決定進行學術研究，為此撰寫論文。
文：侯佩瑜
相信去過公廁的新加坡人，應該都看過以下這些海報。
相信不少人雖知道這些漫畫海報的存在，但從未認真細讀過。即使讀完，也只是一笑置之，不會深究。
然而，來自美國的語言學家Keri Matwick和Kelsi Matwick，在2018年來新加坡時，卻被這些「有關使用公廁的禮儀」海報深深吸引，覺得它們非常有趣，然後就決定進行學術研究，為此撰寫論文。
《海峽時報》報導，這對雙胞胎姐妹認為這些海報「幽默但複雜」，在其他國家並不常見，於是決定研究這些海報在新加坡「保持公廁整潔」（Keep the Toilets Clean）運動中發揮了什麼作用？
原文編按：1968年起，新加坡推出「保持新加坡清潔」（Keep Singapore Clean）運動，「保持公廁整潔」就是這項運動的活動之一。
目前，Keri是南洋理工大學人文學院的講師，Kelsi則是佛羅里達大學新聞與傳播學院的兼職講師。
她們把研究結果寫成了一篇題為《漫畫和幽默作為新加坡政府在公共衛生海報上的溝通方式》的論文，該論文在今年4月發表在《話語、語境與傳媒》學術期刊（Discourse, Context & Media journal）上。
這些海報都出自《海峽時報》的漫畫作家李子超之手。他的漫畫內容都很本土，常能在嚴肅話題上幽人一默。
海報是配合新加坡的「保持公廁整潔」而製作的，通常貼在圖書館、地鐵站和小販中心、商場等的公共廁所裡。
該研究指出，選擇漫畫作為傳達信息的媒介，讓所有年齡層的公眾更容易對這個「難以啟齒」的話題產生共鳴和記住它。
此外，漫畫的幽默和視覺、語言的相互作用，簡單的敘事情節和誇張的人物角色，能起到提醒、指導和指責的作用，卻又不顯得咄咄逼人。
研究還表明，幽默可以提高學習能力、注意力持續時間和記住信息的記憶能力。漫畫信息的簡潔性質能吸引觀眾的注意力，增加記住信息的機會。
她們以「洗手後使用烘手機或用紙巾擦手」的漫畫海報為例進一步說明這點。
海報顯示，一名戴眼鏡的男子讓另一名上完廁所的男子洗手後用烘手機或用紙巾擦手。對方說：「何必多此一舉？我將水這樣彈在地板上不就搞定了。」 然後就在眼鏡男說出：「可是這樣會讓地板變得濕滑」的當下，那名「灑水」男子就自作自受滑倒了。
Keri說，漫畫的語言和符號學結合在一起，使它既有趣又有教學意義。
Kelsi則說，這漫畫給我們的啟示很明確，比如「共同保持公廁的整潔是可以辦到的」。漫畫通過將甩手曬水的圖像，讓這種行為與沒有公德心和丟臉的論述聯繫起來。要帶出的潛在信息是：在公廁遵守社會規則是一種明智的行為。
另一個生動形象的例子則是「如廁後徹底沖水」的海報。
女子問男子：「你臉色怎麼這麼蒼白，發生什麼事？難道你見鬼了？」
男子嚇到腳軟顫抖地說：「比鬼更可怕呀！我看到馬桶裡的東西。」
漫畫海報要帶出的信息是：在如廁後不沖水會引起下一個使用者的恐懼、震驚和不適。
Kelsi說，漫畫中，該男子的回答暗示著，在馬桶裡看到的景象，比見鬼還要糟糕。
漫畫以視覺的方式來呈現人物的恐慌的面部表情。例如，女子眼睛突出、下巴鬆弛表示極度驚訝，而男子則瞪大眼睛、眉毛上揚、咬緊牙關表示非常恐懼。
雖然這次她們的論文關注的是「保持公廁整潔」的海報，但這對孿生姐妹說，他們也發現政府提倡的其他公眾意識運動中也有相似之處，都運用了幽默來達到上傳下達和教育的效果。
例如，在去年5月由新加坡通訊及新聞部推出的「Steady Pom Pi Pi」的宣導音樂MV，就是拍攝來鼓勵公眾特別是年長人士趕緊去接種冠病疫苗的。在影片中，喜劇演員葛米星飾演本地觀眾心中家喻戶曉的角色Phua Chu Kang，他用手指比著「V」的手勢，暗示著一句流行語：「V代表戰勝Covid」。
給不了解新加坡特色用語的讀者科普：「Steady pom pipi」，指臨危不亂不慌張之意。
英殖民時代，本地警察看到路上有狀況時就會一邊吹警哨（吹警哨在福建話的發音就是pom pipi），一邊大喊「Steady」（穩住），叫大家不要慌亂。
不過這麼有本土色彩的宣傳方式，應該只有本地人才能意會吧。
Kelsi就說，她的美國學生不太能理解這些海報和影片。他們知道這裡頭有搞笑的成分，但有很多具本地特色的新加坡文化背景，美國人就無法產生共鳴。
在這方面，姐妹倆補充說，未來的研究可以從跨文化的角度來研究，通過漫畫的語言和視覺設計如何詮釋幽默。
她們還想研究漫畫是否比其他宣傳材料更能說服市民採取行動。
Keri說：
「漫畫海報被策略性地貼在在觀眾可能會採取行動的地方。她說，阻止亂扔垃圾的海報就貼在垃圾箱附近，有關沖水的海報就貼在廁所隔間內。」
「新加坡的指示牌非常巧妙，放置的位置適中——當你需要它們的時候，抬頭一看，不偏不倚，它們就在那裡。」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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