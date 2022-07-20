統一集團斥資290億買下台灣家樂福，將收購340家門市穩坐零售業龍頭
我們想讓你知道的是
台灣家樂福出售後，自此台灣量販市場除了會員制的好市多以外再無外商，而上週公平會也通過超市龍頭全聯併購量販店二哥大潤發，國內量販流通版圖呈現統一、全聯、遠東愛買三強鼎立。
台灣家樂福交易案塵埃落定，統一企業與統一超商週二（19日）晚間宣布，經董事會決議後，分別以新台幣239億元及51億元，共計290億元買下法商手上60%的台灣家樂福股權，全案仍須取得公平交易案員會核准，預計2023年年中完成交割，待交易完成後，統一企業與統一超商將分別持有家樂福70%與30%的股權。
統一集團為家樂福在台的大股東，統一企業加上統一超商目前持股40%，其餘60%則為法商家樂福。統一集團今日公布併購規劃，統一、統一超商分別回購49.5%與10.5%台灣家樂福股份，交易後統一集團將取得全台340間門店經營權（包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場）、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心之自有土地與資產。
統一企業表示，自35年前和法國家樂福創辦家族合作，共同將家樂福品牌引進台灣，至今已成為家喻戶曉的量販超市代表，收購後，統一集團全通路策略更為完善，有更為廣泛優質服務給消費者，未來將延用「台灣家樂福」的品牌名稱與商標繼續在台經營。
家樂福目前在全台各地共有340家門市，媒體提問，統一企業現在旗下有量販店、超市門市，交易完成後未來是否會有壟斷問題？統一企業表示，量販店和超市、便利商店是完全不同業態，不見得構成擔憂，從這次交易的股權結構可以看出統一企業最後會佔到70%的股權，也是考量業態上的不一樣後所作出的設計作法。
統一企業表示這次交易將採用100%現金交割，後續將依規定於交易後的15天內，向公平會提出申報作業，公平會約需4至6個月的審查時間。
公平會晚間表示，統一擁有食品事業，與零售業存在供應鏈關係，讓交易案牽涉到垂直整合，將針對市場封鎖與限制競爭2大面向審查，例如牽涉上、下游廠商部分，結合後會不會透過供貨契約，排除其他廠商的競爭，或者給予差別待遇等，都是關注議題。
根據《蘋果新聞網》，家樂福在台經營多年下來，面對國內量販通路市場競爭，業績表現相對持穩，而在家樂福於2020年出手買下頂好超市（Wellcome）及Jasons Market Place所屬的惠康百貨百分之百股份後，在台總店數迅速增加，也成為國內唯一跨量販店及超市的業者。
隨著家樂福在亞洲經營策略改變，台灣家樂福從去年開始傳出出售，後來買下大潤發的全聯、擁有百貨及愛買的遠東集團，再到後來統一出面聲明擁有「優先承購權」後，蔡鎮宇投資的寶豐隆興業也直接向統一表達承購意願，最後花落統一。
《聯合新聞網》報導，台灣家樂福出售後，自此台灣量販市場除了會員制的好市多以外再無外商，而上週公平會也通過超市龍頭全聯併購量販店二哥大潤發，國內量販流通版圖呈現統一、全聯、遠東愛買三強鼎立，業界預料，國內流通業下一波可望朝超商、超市、量販、百貨等全通路整合，競爭更多元。
新聞來源
- 確定了！統一集團砸290億收購台灣家樂福股權 明年中完成交割（蘋果新聞網）
- 流通業震撼彈 統一集團斥資 290億元買下台灣家樂福（聯合新聞網）
- 統一集團併台灣家樂福將送審 公平會：2面向審查（中央社）
延伸閱讀
- 觀察日本電商發展趨勢，我們大概能窺知7-11想併購家樂福的原因
- 全聯併大潤發案公平會7大條件通過：全聯正式跨足量販店，未來「雙品牌並進」開啟台灣零售新篇章
- 台灣零售業進入「大者恆大」態勢，應儘速修訂《公平交易法》避免壟斷危害
- 全聯宣布收購大潤發，預計2022年中完成；全聯董座：零售就是要靠規模
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
我們想讓你知道的是
根據創市際市場調查數據，台灣電子票券市場近年發展興盛、競爭激烈，身為產業先驅者的Edenred宜睿智慧究竟是如何將使用者痛點轉化為自身競爭優勢，獲得眾多使用者擁戴呢？
近年隨著一波波的新冠疫情衝擊，工作型態變得彈性多元，在降低社交接觸的社會共識下，日常消費的產業樣態及生活模式也默默改變，隨之蓬勃發展的是帶來全新消費體驗的數位科技，與自「電子票券」興起所開展的一連串虛實整合浪潮。
電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。
直擊紙本票券痛點！電子票券好查詢、易使用、無紙更永續
每種科技或服務的發展，都源於美好生活的期待或想像。電子票券興盛的原因不單是智慧型手機與數位趨勢的推波助瀾，更重要的是其本質上遠勝於紙本票券的優質服務。傳統紙本票券雖然取得與使用方式都十分直觀，但實體票券往往容易破損或遺失，同時管理只能耗時費力的人工手動清點與保管，經常忘記攜帶更是造成使用非常不便。
Edenred宜睿智慧從使用者角度出發，以電子票券克服了傳統紙本票券的使用痛點，並應用在「行銷禮贈」與「員工福利」兩大電子票券市場中。其服務皆整合了量販、超商、藥妝、餐飲、百貨、飯店等遍佈全台的消費通路，憑藉跨通路與一機搞定的便利性，打造行銷禮贈中紅利、兌點、小額贈品等多項服務，這也呼應了調查結果中以速食店、餐廳、超商等為最常使用小額贈禮的生活場景結果。
此外，Edenred宜睿智慧還敏銳捕捉到企業市場的需求，將員工的三節禮金、旅遊津貼、部門獎勵等員工福利數位化，並以獨特的「品牌自選+面額任用」功能提供更個人化的選擇。「以電子票券作為員工福利」不只在過去是極具前瞻性的大膽觀點，如今還能減少企業大量購買、發放紙本禮券產生的作業成本與碳排放，為企業社會責任及環境永續添份心力。
使用滿意度大調查──Edenred宜睿智慧功能性電子票券更顯實用可靠
如此蓬勃的電子票券市場，也理所當然的成為各方企業的必爭之地。調查結果指出，無論在公司品牌認知度還是產品使用率，Edenred宜睿智慧都居市場領先地位，其中使用與推薦的轉換率更超過九成。同時，Edenred宜睿智慧也以89.7%滿意的高度評價居「公司品牌滿意度」之首，後續調查更顯示大部分使用者，願意持續購買Edenred宜睿智慧提供的產品與服務。
在超高滿意度的數字背後，蘊含的是Edenred宜睿智慧始終秉持「Enrich connections. For good」的企業理念，與化繁為簡的服務思維所打造的創新設計──使用直觀的介面、豐富的兌換品項、多元廣泛的使用通路、直擊痛點的方便功能等優質功能。如此創新、高效的服務讓Edenred宜睿智慧不只在高達9成的使用者心中留下深刻的功能性印象，旗下兩大產品服務「Ticket Xpress即享券」、「Benefit Xpress福利即享券」更都獲得75%以上兌換滿意度的大多好評，著實體現Edenred宜睿智慧的電子票券服務實用可靠。
本文內之數據皆為 2022 Edenred x 創市際電子票券調查所有。
點擊下方了解Edenred宜睿智慧更多的電子票券服務：
Ticket Xpress即享券
Benefit Xpress福利即享券