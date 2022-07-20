統一集團斥資290億買下台灣家樂福，將收購340家門市穩坐零售業龍頭

台灣家樂福交易案塵埃落定，統一企業與統一超商週二（19日）晚間宣布，經董事會決議後，分別以新台幣239億元及51億元，共計290億元買下法商手上60%的台灣家樂福股權，全案仍須取得公平交易案員會核准，預計2023年年中完成交割，待交易完成後，統一企業與統一超商將分別持有家樂福70%與30%的股權。

統一集團為家樂福在台的大股東，統一企業加上統一超商目前持股40%，其餘60%則為法商家樂福。統一集團今日公布併購規劃，統一、統一超商分別回購49.5%與10.5%台灣家樂福股份，交易後統一集團將取得全台340間門店經營權（包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場）、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心之自有土地與資產。

統一企業表示，自35年前和法國家樂福創辦家族合作，共同將家樂福品牌引進台灣，至今已成為家喻戶曉的量販超市代表，收購後，統一集團全通路策略更為完善，有更為廣泛優質服務給消費者，未來將延用「台灣家樂福」的品牌名稱與商標繼續在台經營。

家樂福目前在全台各地共有340家門市，媒體提問，統一企業現在旗下有量販店、超市門市，交易完成後未來是否會有壟斷問題？統一企業表示，量販店和超市、便利商店是完全不同業態，不見得構成擔憂，從這次交易的股權結構可以看出統一企業最後會佔到70%的股權，也是考量業態上的不一樣後所作出的設計作法。

統一企業表示這次交易將採用100%現金交割，後續將依規定於交易後的15天內，向公平會提出申報作業，公平會約需4至6個月的審查時間。

公平會晚間表示，統一擁有食品事業，與零售業存在供應鏈關係，讓交易案牽涉到垂直整合，將針對市場封鎖與限制競爭2大面向審查，例如牽涉上、下游廠商部分，結合後會不會透過供貨契約，排除其他廠商的競爭，或者給予差別待遇等，都是關注議題。

根據《蘋果新聞網》，家樂福在台經營多年下來，面對國內量販通路市場競爭，業績表現相對持穩，而在家樂福於2020年出手買下頂好超市（Wellcome）及Jasons Market Place所屬的惠康百貨百分之百股份後，在台總店數迅速增加，也成為國內唯一跨量販店及超市的業者。

隨著家樂福在亞洲經營策略改變，台灣家樂福從去年開始傳出出售，後來買下大潤發的全聯、擁有百貨及愛買的遠東集團，再到後來統一出面聲明擁有「優先承購權」後，蔡鎮宇投資的寶豐隆興業也直接向統一表達承購意願，最後花落統一。

《聯合新聞網》報導，台灣家樂福出售後，自此台灣量販市場除了會員制的好市多以外再無外商，而上週公平會也通過超市龍頭全聯併購量販店二哥大潤發，國內量販流通版圖呈現統一、全聯、遠東愛買三強鼎立，業界預料，國內流通業下一波可望朝超商、超市、量販、百貨等全通路整合，競爭更多元。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元