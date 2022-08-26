鬱金香的「西方情結」（上）：李白詩句「蘭陵美酒鬱金香」其實是現在的「薑黃」
我們想讓你知道的是
唐宋人所指的「薑黃」並不是我們今天所說的「薑黃」，而可能是我們今天所說的「（溫）鬱金」，唐宋人所指的「鬱金」卻是我們今天所說的「薑黃」。
文：蓮子水共同體
「鬱金香」是個很古典的漢語詞彙，在唐詩中曾經留下不少身影：唐玄宗時的大詩人李白就曾寫過一首《客中行》：「蘭陵美酒鬱金香，玉碗盛來琥珀光。但使主人能醉客，不知何處是他鄉。」
不過，喜歡中國古畫的讀者難免會起疑，李白詩中的鬱金香真是我們今天所說的荷蘭鬱金香（英文名稱「tulip」）嗎？中國古畫中好像很少見過今天的荷蘭鬱金香的身影啊。要解開這個謎團的方式想必有很多種，其中一種是以詩解詩，我們可以看看其他詩詞中的「鬱金香」到底所指為何。
唐宋期間還有不少詩詞中有「鬱金香」的身影，其中包括龔自珍的「己亥雜詩」：「秋心如海復如潮，惟有秋魂不可招，漠漠鬱金香在臂，亭亭古玉佩當腰。氣寒西北何人劍，聲滿東南幾處銷。一川星斗爛無數，長天一月墜林梢。」
這當中出現的「鬱金香」不太可能是我們現在所說的「鬱金香花」，那麼其所指的應該是什麼呢？一個可能的解釋是把「鬱金香」解釋為「鬱金」的「香氣」，那麼，我們需要了解的就是「鬱金」這種植物的特性是什麼？其對唐朝或北宋人又有什麼意義？
首先，從華夏歷代本草紀錄來看，鬱金、薑黃與莪朮這三種藥物「名稱」在歷代所指可能都不一樣，所以李時珍在《本草綱目》中，稱此三藥形狀、功用都很相近，意思大概是「雖然是不同種，但實務上很難區分」。不過，在清代以後，「薑黃」主要所指就是學名為Curcuma louga L.的根莖，「鬱金」主要所指就是學名為Curcuma longa L.的塊根，由此推測，有一段時間，薑黃和鬱金這兩個名詞應該是常常混用的。
那麼，再早一點，如唐朝，「鬱金」、「薑黃」與「莪朮」的關係呢？ 根據本草史專家的推測，「薑黃」主要指的並不是Curcuma longa L. 這種植物，而「鬱金」主要所指的倒很可能是Curcuma louga L。也就是說，唐宋人所指的「薑黃」並不是我們今天所說的「薑黃」，而可能是我們今天所說的「（溫）鬱金」，唐宋人所指的「鬱金」卻是我們今天所說的「薑黃」。
這意味者，如果有讀者想試著「復刻」李白詩中的「蘭陵美酒」，用的應該是「薑黃」而非「鬱金」。
當然，說到「薑黃」這種食材，現代人也不至於太陌生，因為如今我們吃的「咖哩料理」中，其實都有加薑黃粉，其強烈而特殊的香味與鮮豔的黃色都是咖哩讓人印象深刻的主要原因。我們也就可以此猜測「鬱金香」這種酒本身的特殊香氣和迷人色澤其實也是來自「薑黃」。
當然，比較值得玩味的是，就李白的詩意推論，喝了這種酒以後，讓他「不知何處是他鄉」。也就是說，這句話暗示了「鬱金香」對李白而言，除了一般本草上的藥效外，還有「解鄉愁」之意。
在這種情形下，我們也可由此大膽推敲「鬱金」最初的命名可能有「鬱結在金」的意思，暗示某些中原名士對於某些來自西方事物的特殊喜愛。李白的母親據說就是西域人士，而李白也遺傳了母親的藍（或綠）眼睛，所以長相和一般漢人不太一樣。
不過，中古世紀的盛唐算是世界性的帝國，長安更是各方人士聚集的國際大都會，像李白這樣的胡漢混血兒自然也相當多。而且從李白的詩歌在大唐受歡迎的程度來看，盛唐時期的漢族或唐人大約也不至於太排外，李白「天上謫仙」的名號也就這樣從盛唐一路傳至後世。然而，從「安史之亂」（西元755～西元763）以後，由於領兵的「安祿山」與「史思明」的西域背景，漢人對於「西域人士」的態度似乎有了明顯的改變。
中唐詩人白居易（西元772～西元846）的作品中似乎就某種程度的映射出中唐時期胡漢之間的緊張關係。
就與李白的生平一樣，白居易的一些經歷與作風多少透露了他並非一般漢族世家出身。雖然，就比較確切的資料言，他的家族很早就在北朝有官職，到了祖父白鍠開始，更開始通過科舉走上仕途之路。
不過，白居易的仕途之路和他的父祖輩有點不太一樣，白居易是「進士科」出身。而他的祖父與父親都是「明經科」出身 ; 而所謂「三十老明經，五十少進士」，所以白居易雖然29歲才考上進士，但其實還是同期中年紀最輕的一位，在當時的人看來，想必相當不易。（從這點來看，要把唐代的「進士科」與今天台灣的「台大醫學系」相比，雖然某些薪資與工作保障是類似的，但其實也不盡相同。）
也許就是為了考進士，所以年少的白居易刻苦讀書，健康上也付出了不少代價。偏偏這進士上榜回報白居易的並不是一路順遂的晉升之路，而是各式各樣的明爭暗鬥，所以等到白居易寫《琵琶行》時，百感交集，最後更以「座中泣下誰最多？江州司馬青衫溼」作結。
（下面是一首因白居易《琵琶行》而生的琵琶演奏。）
由於東亞第一篇長篇小說《源氏物語》的作者紫式部也算是白居易的粉絲，在作品中大量引用白居易的詩句，因此白居易也可算是日本人特別喜愛的唐朝詩人之一。這讓近代日本學者對白居易的研究興趣相當濃厚，也帶動了各方人士對白居易進行各種面向的重新解讀。
圍繞著這波重新解讀白居易的研討中，最重要的議題之一，就是白居易到底是不是漢人？
根據白居易自己本人的說法，他的祖上可以溯及楚國的公爵白公勝，而這位白公勝是楚平王的孫子，曾經跟著一夜白頭的伍子胥從楚國逃到吳國去，後又回到楚國，被封於白地，故以「白公」為號。只是後來在楚國待不下去了，在逃到鄭國時遭鄭國人殺害。白居易的文章認為後來秦國的名將白起就是這位白公勝的後人，而白居易也自認為是白起的後代。
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Photoshop大師講堂：拍出陳珊妮、唐鳳靈魂的獨特，專訪酷兒攝影師登曼波如何創作出獨特的風格影像
我們想讓你知道的是
從現場美術出身的登曼波，擅長融合酷兒文化，營造出充滿故事性的影像風格。是怎麼樣的養分塑造出他現在的獨特色彩，讓他能夠找到被拍攝者不為人知的角度？他又如何透過Photoshop去實現獨樹一幟的細節？
無論是裸背綑縛的珊妮公主，還是化身鳳梨的唐鳳，任誰來到登曼波的鏡頭前，都能展現出最奇趣吸睛的一面。他拍明星名人，也拍主流視野外的酷兒族群與文化場景。這天我們前去拜訪登曼波，一窺他平時如何透過Photoshop創造出獨特影像風格。
用色彩撞破刻板分界，讓符號與畫面一起說故事
登曼波在成為攝影師之前從事的是電影與廣告美術，這些經歷都轉化成他影像創作上的養分。大學畢業後來到台北，加入電影劇組的美術組密集工作，在 Google Map 還不普及的 2000 年代，他拿著紙本地圖探索這座城市，因為參與《艋舺》與《一頁台北》的拍攝，踏遍萬華、中山一帶的巷弄尋找拍攝場景和道具。
「那個過程算是訓練我對影像的美感吧，像顏色的配置就會是我在決定拍攝時先思考的元素。」若曾看過登曼波攝影作品的人，肯定都會被那大膽的用色與場景建構的手法所驚艷，既衝突又合理。或許他試圖解構的正是顏色所象徵的刻板印象，賦予被攝對象最能凸顯其性格的顏色與情境。
離開電影產業後，進入廣告公司工作，讓曼波多了更多時間探索自己的創作，藉由 Photoshop 豐富的附加元件，嘗試多樣的濾鏡風格。他透過網路大量閱讀、研究各種視覺與音樂養分，也在線上平台分享自己拍攝的照片，因此結識不少創作者，其中包括莎士比亞的妹妹劇團團長王嘉明。在莎妹劇團的邀請下，曼波的攝影生涯從劇場開始，「我也把電影美術的訓練都放在裡面，讓符號跟畫面一起說故事。」
用影像魔術紀錄酷兒文化場景
2019 年拿下北美館主辦的台北美術首獎的《父親的錄影帶》，是曼波對自我生命經驗的探索與剖析，除了透過創作與自己的父親對話，了解彼此的不曾想見的樣貌，把這個過程帶到放到美術館，希望鼓舞更多酷兒表現自己，他也將酷兒們的身影置入流行文化的媒介中。曼波在工作上合作的對象來自非常多領域，時尚雜誌、表演藝術、流行音樂、電影等領域都能找到他的作品。
談到時裝拍攝的經驗，曼波形容「很像在變魔術」。攝影師不只是跟隨腳本，而是和編輯、造型等整個團隊一起做視覺方向的發想，「雖然會有產品的置入，但在追求製造最適合主題的『幻象』之下，其實有蠻大的發揮空間」，曼波談到他經常拍攝 LGBTQ 主題的雜誌封面，在這樣的工作氛圍裡很能讓他大膽地展現自己的風格。
在攝影師身份之外，登曼波也在 Pawnshop 放歌，在自己的生活圈內，製造一些事件。他與友人以 Pawnshop 為據點，建構、觀察台灣的酷兒文化場景，「我拍呂薔《找 Matched!》這支 MV，所有演員都是我在 Pawnshop 聚集的，包括幾位知名的變裝皇后。」
Photoshop 是創作時最不可或缺的工具
攝影師的工作除了前期的概念發想，拍攝現場精確執行拍攝計畫，後期的照片編輯也是非常關鍵的一步。Photoshop 一直是曼波在創作時必備的軟體工具，「我喜歡用底片拍攝，就算我用數位相機，我還是會用 Photoshop 把整體的色調整理在一個均值的底片質感。」儘管有愈來愈多影像處理軟體提供現成風格濾鏡，但仍沒有一個像 Photoshop 一樣可以滿足他追求獨特色調與質感的需求。
Photoshop 多年來一直是最強大的影像處理軟體，廣大設計師和攝影師們從學生時期就開始使用，陪伴所有創意人一路成長、突破，不斷推出的新功能也讓編修工作更加流暢。曼波也是從大學時期就接觸 Adobe 系列的軟體，「應該沒有攝影師不用Photoshop吧？」
Adobe 攝影計劃的 Photoshop 與 Lightroom 都是他在工作上不可或缺的工具，曼波也與我們分享自己後製工作的流程，通常是先在 Lightroom 做整批影像的統一調整 ，接著再進到 Photoshop 細部精修，「比如在商業案裡，照片中產品的顏色與實際顏色一致是非常重要的，我會用 PS 遮色片、色版等工具去調整產品那一塊的顏色，除了 Photohop 之外真的沒有其他軟體可以做到。」如何在保有自我風格的情況下不埋沒合作廠商的產品，是所有專業影像人都必須注意的事。
實現最初直覺的 Photoshop 祕技初公開
每次面對不同的拍攝委託或者展覽邀約，儘管是相當熟悉的合作對象、作品內容，登曼波仍會先深入理解對方的特質與需求，找到最獨特且最適合的色調搭配。不過創作中依然常有直覺的成分，在精密設計的工作流程中，不時的靈光顯得格外珍貴。談到具體實現腦中想法的方式，曼波首次公開分享了幾個他常用的 Photoshop 技巧。
Photoshop 教學一 風格調色：用漸層色製造正片負沖感
「首先把一張照片解鎖變成圖層，新增一個圖層變成色版來做色調處理。選顏色對我來說是很重要的環節，我會針對每一張照片的構圖、氛圍去決定色調。這是原本就是一張底片重複曝光的照片，我希望在不同層的曝光上呈現不同的色調變化。
我選擇兩個色版，再用漸層色將它拉開。漸層色最有趣的點是可以讓畫面中間是寫實的顏色，周圍呈現比較濃烈的配色，像正片負沖的感覺。色版的混合模式我通常會選擇『加深顏色』，然後調整透明度讓它更自然。」
Photoshop 教學二 合成與色彩處理：用 Adobe Camera Raw 濾鏡調整出魔幻的疊影
「開啟兩張圖片適合疊影的照片，也先把它們解鎖成圖層放在同一個版面上。藉著用 Camera Raw 濾鏡個別調整照片的各個數值，讓細節更突出到自己滿意的狀態就完成了！」
Photoshop 教學三 疊影濾鏡：用柔性橡皮擦擦出多重曝光效果
「最後我想分享用 Photoshop 製作多重曝光的效果。我先把同一張照片複製三個圖層，透明度都先降低到一半以下方便操作，接著拖曳圖層到不同的位置。我會反覆隱藏其中一個圖層，來確認它們的位置，調整到最喜歡的之後再將透明度調回來。
接下來使用 Photoshop 橡皮擦工具，記得選較低的透明度搭配霧面、柔性的筆觸才能夠擦出比較自然的效果。我通常會大面積擦，這樣比較快速也比較少瑕疵。這個技巧的重點是在擦的過程中要保留最底圖的視覺重點喔！」
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