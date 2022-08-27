鬱金香的「西方情結」（中）：原產中亞的鬱金香隨突厥西行，成為鄂圖曼皇家花園的嬌客

文：蓮子水共同體

「鬱金香」一詞在隋唐時期或許早已出現，不過指的是鬱金的香味，而不是我們今天所指的鬱金香花。只是，這種花的原生地是中亞或新疆一帶的山區，草原遊牧民族應該早就認識這種美麗的花。

既然西元五、六世紀有很多商人來往歐亞大草原從事貿易，為何沒有人將其介紹給愛花的華夏民族原因自然可能很多，想像力豐富的人也可以很快就想出一大堆假說或理由。不過，我們如果考慮到華夏道統中唯一的女皇帝，唐朝的武則天（西元624－705年）是著名的愛花人，這個問題其實會變得更為有趣一點。

那麼，到底是什麼緣由使得對西域事物滿懷好奇的武則天，沒有機會認識鬱金香花呢？一個可能性是當時的人正為牡丹而瘋狂。

牡丹應該是從北朝末年就很受到東亞地區的人們喜愛，到了唐朝社會富庶之後，更成為許多人競相栽種的花種。有些品種甚至價值連城，所以才在華夏地區贏得「富貴之花」的稱號。

愛花人應該都知道，牡丹中又以洛陽牡丹最為出名，而且，在愛花人的傳說中，有一種「洛陽紅」的牡丹品種，就是武則天從山西老家帶到洛陽培育的。所以，武則天應該是特別喜歡牡丹的。也許就是因為武則天太喜歡牡丹了，所以唐人就沒有剩餘的心力去欣賞鬱金香花的美了。

另一個可能的答案則與突厥文化有關。突厥部族的形成據推測是在阿爾泰山的南側，有些文獻認為阿爾泰山形似武士的頭盔，所以，「突厥」是從古代「兜鑒」（即「頭盔」）一詞轉來。

由於「突厥」部族的形成較晚，所以其崛起過程中相當曲折，也有很多與其他部族分分合合的過程。但華夏史家大致都將西魏將長樂公主嫁給突厥的伊利可汗的年份（西元 552年），定為突厥汗國正式登上歷史舞台的一年。在這種情形下，後來稱霸中亞的突厥汗國就成為北朝與西方世界貿易的重要夥伴。

除此之外，西魏是北周的前身，而唐朝的皇室又是出身自北周的統治集團，所以，一直有史家認為突厥貴族與唐朝皇室的關係算是相當密切的。這樣一來，問題就變成突厥人為什麼沒把原生在中亞的「鬱金香花」帶到唐朝呢？

一個可能性是當時的突厥人把唐人視為「他人」，而美麗的鬱金香花在他們的心中有很高的地位，所以他們只願意把鬱金香花的球根分給「自己人」栽種，而不願意輕易分給「外人」。

當然，我們也可以猜測隋唐時期的愛花人正為牡丹而瘋狂，而唐人如果又將鬱金香花視為突厥人的花，栽培的興趣自然大減。此外，我們如果再對照唐朝和突厥歷史的話，就會發現有一段時期、隋唐皇室與突厥的關係很複雜，彼此交往似乎很密切，但卻各有盤算，有時甚至會互相分化、敵視。如此一來，唐人對鬱金香花的觀感可能也會連帶地變得非常錯綜複雜。

既然突厥族和鬱金香花的相遇可能很早很密切，我們就可以注意到另一個讓「鬱金香花」消失在中土的重大因素，其實包括西元751年的高仙芝與伊斯蘭阿拔斯王朝之間的怛羅斯之戰。一般認為，由於唐軍在此役中戰敗，唐人從此不再大膽西進，轉而開始開發南方，並且慢慢形成伊斯蘭教在西亞傳播以及佛教在東亞傳播的局面。

在這種情形下，中亞的遊牧民族（包括向西遷的突厥人）也因為轉向伊斯蘭教，而與唐人漸漸疏遠。那麼，向西遷的突厥人到哪裡去了呢？

一個可能性是他們搬到了裏海東部、也就是今天的土庫曼附近的草原居住。在這裡，他們交往的主要對象從唐人變成了波斯人。雖然這時候的波斯已經亡於阿拉伯人，成為阿拔斯王朝（唐人稱黑衣大食）的一部分，但是，阿拉伯人並沒有打算消滅波斯文明，甚至還讓不少波斯人擔任重要的職位。所以，土耳其人也在這個地區把原本的書寫系統換成阿拉伯－波斯形式，開始了土耳其－阿拉伯－波斯三種文化的大混血。

而鬱金香有可能在這時候就以「lale」的名號在伊斯蘭世界開始流傳。並且由於其語音上與阿拉伯文的「真主」、「新月」相近，加以每一顆球莖最後只會開出一朵單生花，因此在許多伊斯蘭文學與藝術作品中，都被賦予宗教上特別的象徵意義。

到了西元11世紀時，土耳其人除了在波斯的權力地位越來越高之外，也慢慢在安納托利亞地區（又稱小亞細亞或土耳其高原）建立自己的地盤。只是，安納托利亞這個地區位於蒙古伊利汗國與拜占庭帝國的交界處、各種勢力雲集，土耳其人一開始並不算是其中特別突出的要角。

土耳其人的崛起是由於奧斯曼家族在西元14世紀時自高原西北部的土耳其部落中崛起，進而逐步擴大領土。勢力範圍最後不僅超越了安納托利亞，其領導人（蘇丹）更在西元1517年被伊斯蘭世界認可為穆罕默德的繼承人（哈里發）。而鬱金香花也因此在這段期間，成為鄂圖曼皇家花園與各種壁磚上的嬌客。

（下面是具有鄂圖曼土耳其風格的鬱金香圖案。）

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

只是，鬱金香花既對伊斯蘭世界或鄂圖曼土耳其帝國有特別的意義，為何後來又會在西元17世紀的荷蘭掀起一波「鬱金香狂熱」呢？這個答案可能請土耳其的歷史學家回答比較好，但我們也可以試著從世界史的角度來了解這件事發生的大背景。

根據愛花人的資料顯示，歐洲的日耳曼人是在西元16世紀，才透過一位神聖羅馬帝國駐奧圖曼土耳其的外交官引進這種花，而這種花也因爲這位外交官的誤會，在神聖羅馬帝國被稱為「tulip」（波斯語「頭巾」）之意。當時的荷蘭應可算是神聖羅馬帝國的一部分，所以，荷蘭人大約確實是透過神聖羅馬帝國的通路認識tulip的。