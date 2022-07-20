沒預期中慘！Netflix第二季失去97萬用戶，在拉美國家禁止共享帳號掀「Chau Netflix」熱潮
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為了打擊共享帳號，Netflix宣布將在8月22日開始對共享帳號收費，先從阿根廷、多明尼加、薩爾瓦多、宏都拉斯與瓜地馬拉這5個拉丁美洲國家開始實施。
串流龍頭Netflix週二（19日）公佈了2022年第二季（4-6月）財報，雖然在《怪奇物語 4》這樣強檔大戲的加持下，它仍失去了97萬名訂閱用戶。不過這低於Neflix的預測，Netflix也仍抱持信心，預估7至9月將增加100萬名新用戶。
Netflix在今年4月公布第一季財報結果，全球訂閱人數卻相對減少20萬名用戶（包括Netflix全面退出俄羅斯後損失了70萬名用戶），當時預期第二季會出現200萬名用戶流失的慘況。
不過實際結果好於預期，Netflix在第二季「僅」流失97萬名訂閱用戶，仍是全球最大的串流媒體平台，在全球擁有2億2067萬名訂閱用戶。
另外第二季收入增長9%至79.7億美元，每股收益從去年同期的 2.97美元上升至3.2美元。
投資者對這樣的結果表示歡迎，該公司股價在盤後交易中上漲7%，Netflix在致股東的信中表示，預計第三季將增加100萬名新訂閱用戶，扭轉上半年的虧損。
Netflix 8月起停止拉美國家共享帳號引發反彈
Netflix在第一季時曾將用戶流失歸咎於家庭成員之間共享帳號，Netflix估計在全球有1億的家庭用戶共享密碼，另外還有3000萬在北美，Netflix表示這將使得增加新用戶和收入變得更加困難。
為了打擊共享帳號，Netflix計劃控制有「寄生帳號」之稱的共享帳號。本週一（18日），Netflix宣布將在下個月──8月22日開始對共享帳號收費，先從阿根廷、多明尼加、薩爾瓦多、宏都拉斯與瓜地馬拉這5個拉丁美洲國家開始，如果在住家以外的地方使用共享帳號超過2週，共享帳號將無法使用（先前智利、哥斯大黎加和秘魯3國已先試行共享帳號額外收費）。
於此同時，Netflix將在這些國家推出與家庭方案相似的「add a home」新措施，允許用戶增加共享帳號，每個國家增加共享帳號收取的費用不同，阿根廷每多新增一個用戶每月支付219披索（約新台幣50元），多明尼加、洪都拉斯、薩爾瓦多及瓜地馬拉則是每月2.99美元（約新台幣90元）。
用戶數目方面，Netflix允許基本方案的會員可以額外增加1個用戶的使用權限，標準方案可增加2個，「高級」會員最多可增加3個用戶。
不過這樣的鐵腕作法，讓首當其衝的阿根廷民眾相當不滿，除了開始查詢其他串流平台的訂閱方案哪個比較划算以外，在Netflix宣布新措施不到1小時，阿根廷推特（Twitter）上就出現「#ChauNetflix」（再見Netflix）的關鍵字，許多網友紛紛抱怨新政策不合理、將退訂Netlfix另外投入Disney＋、HBO Max、Amazon Prime Video等串流平台，甚至是盜版網站（Cuevana 3）：
也有用戶改寫了《辛普森家庭》的一段對話：「歷史上最糟糕的串流媒體平台出現了。再見Netflix，永遠不要回來。」
Netflix表示，家庭成員間廣泛的共享帳號削弱了他們長期投資和改善服務的能力。
而在Netflix上季度大量流失用戶時，HBO Max增加了300萬名新用戶。《NBC NEWS》指出，串流媒體競爭激烈，而且很可能會持續保持這種狀態。Netflix在美國的每月訂閱費用是15.49美元，競爭對手HBO Max將與Discovery+合作，以每月14.99美元的價格作為訂閱費用，而且沒有廣告。迪士尼則將其Disney+、Hulu和運動頻道ESPN+的包裹價格保持在每月13.99美元。
新聞來源
- Netflix Lost 970,000 Subscribers in Q2, Beating Its Estimate by More Than 1 Million Subs（Variety）
- Netflix’s latest anti-password sharing test lets users ‘buy’ additional homes（The Verge）
- Netflix reports loss of 1 million subscribers in the last quarter（NBC NEWS）
延伸閱讀
- 串流龍頭Netflix訂戶銳減20萬重挫前景，將研擬推出「廣告服務」並打擊猖獗的「共用帳號」
- Netflix Q1財報分析：訂戶銳減、股價大跌、前景黯淡，兩大殺手鐧有機會再推升用戶數量嗎？
- Netflix裁員300人再推「低價帶廣告」雙重收入方案，外界關注「串流寄生族」問題
- Netflix擬推「低價版」含廣告訂閱方案，專家：恐加速有線電視剪線潮、打破YouTube壟斷局面
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。