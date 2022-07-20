沒預期中慘！Netflix第二季失去97萬用戶，在拉美國家禁止共享帳號掀「Chau Netflix」熱潮

串流龍頭Netflix週二（19日）公佈了2022年第二季（4-6月）財報，雖然在《怪奇物語 4》這樣強檔大戲的加持下，它仍失去了97萬名訂閱用戶。不過這低於Neflix的預測，Netflix也仍抱持信心，預估7至9月將增加100萬名新用戶。

Netflix在今年4月公布第一季財報結果，全球訂閱人數卻相對減少20萬名用戶（包括Netflix全面退出俄羅斯後損失了70萬名用戶），當時預期第二季會出現200萬名用戶流失的慘況。

不過實際結果好於預期，Netflix在第二季「僅」流失97萬名訂閱用戶， 仍是全球最大的串流媒體平台，在全球擁有 2億2067萬 名訂閱用戶。

另外第二季收入增長9%至79.7億美元，每股收益從去年同期的 2.97美元上升至3.2美元。

投資者對這樣的結果表示歡迎，該公司股價在盤後交易中上漲7%，Netflix在致股東的信中表示， 預計第三季將增加100萬名新訂閱用戶，扭轉上半年的虧損。

Netflix Lost 970,000 Subscribers in Q2, Beating Its Estimate by More Than 1 Million Subs https://t.co/7DjoVpcuda — Variety (@Variety) July 19, 2022

Netflix 8月起停止拉美國家共享帳號引發反彈

Netflix在第一季時曾將用戶流失歸咎於家庭成員之間共享帳號，Netflix 估計在全球有1億的家庭用戶共享密碼 ，另外還有3000萬在北美，Netflix表示這將使得增加新用戶和收入變得更加困難。

為了打擊共享帳號，Netflix計劃控制有「寄生帳號」之稱的 共享 帳號。本週一（18日），Netflix宣布將在 下個月──8月22日開始對共享帳號收費，先從阿根廷、多明尼加、薩爾瓦多、宏都拉斯與瓜地馬拉這5個拉丁美洲國家開始，如果在住家以外的地方使用共享帳號超過2週，共享帳號將無法使用（先前智利、哥斯大黎加和秘魯3國已先試行共享帳號額外收費）。

於此同時，Netflix將在這些國家推出與家庭方案相似的「add a home」新措施，允許用戶增加共享帳號，每個國家增加共享帳號收取的費用不同，阿根廷每多新增一個用戶每月支付219披索（約新台幣50元），多明尼加、洪都拉斯、薩爾瓦多及瓜地馬拉則是每月2.99美元（約新台幣90元）。

用戶數目方面，Netflix允許基本方案的會員可以額外增加1個用戶的使用權限，標準方案可增加2個，「高級」會員最多可增加3個用戶。

El próximo mes, las cuentas de Netflix en Argentina, Honduras, Guatemala, El Salvador y Rep. Dominicana incluirán acceso desde una casa. Para usar tu cuenta en casas adicionales, podrás hacerlo por un cargo extra. Más información: https://t.co/mC6wF3luwu — CheNetflix (@CheNetflix) July 18, 2022

不過這樣的鐵腕作法，讓首當其衝的阿根廷民眾相當不滿，除了開始查詢其他串流平台的訂閱方案哪個比較划算以外，在Netflix宣布新措施不到1小時，阿根廷推特（Twitter）上就出現「#ChauNetflix」（再見Netflix）的關鍵字，許多網友紛紛抱怨新政策不合理、將退訂Netlfix另外投入Disney＋、HBO Max、Amazon Prime Video等串流平台，甚至是盜版網站（Cuevana 3）：

Ya no sé podrá compartir tu cuenta... Chau Netflix...Calentá, 'Cuevana 3', que entrás pic.twitter.com/P63PizN9d0 — J u l i e t a 💘 (@SoySopita) July 19, 2022

Netflix aumenta sus tarifas ahora pantalla a pantalla para recaudar a lo loco



Chau Netflix, me quedo con Cuevana 3 pic.twitter.com/VMD7Q5jghO — L (@L34NR) July 18, 2022

也有用戶改寫了《辛普森家庭》的一段對話：「歷史上最糟糕的串流媒體平台出現了。再見Netflix，永遠不要回來。」

Ahí va la peor plataforma de streaming de la historia.

Chau Netflix, nunca vuelvas! pic.twitter.com/dVwtEQbqJ1 — Mil🇦🇷 (@Mil_liberal) July 18, 2022

Netflix表示，家庭成員間廣泛的共享帳號削弱了他們長期投資和改善服務的能力。

而在Netflix上季度大量流失用戶時，HBO Max增加了300萬名新用戶。《NBC NEWS》指出，串 流媒體競爭激烈，而且很可能會持續保持這種狀態。 Netflix在美國的每月訂閱費用是15.49美元， 競爭對手HBO Max將與Discovery+合作，以每月14.99美元的價格作為訂閱費用，而且沒有廣告。迪士尼則將其Disney+、Hulu和運動頻道ESPN+的包裹價格保持在每月13.99美元。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元