《徘徊年代》影評：透過兩個世代越南女性呈現不同版本的新移民，和大環境中小人物的掙扎
我們想讓你知道的是
電影後半段則是透過秋蘭的探員視角，也是本片中我最喜歡的片段，導演更刻意沒有讓飾演探員一角的阮秋姮露臉，輕快的節奏、帶點俏皮又解謎的氛圍，會不自覺讓觀影者一同與秋蘭在調查過程中思索，究竟離家之後的文慧，到哪裡去了？
編按：本文會提及《徘徊年代》劇情，建議觀影後再行閱讀，以免影響觀賞電影的樂趣。
1996年，名叫文慧（阮安妮飾演）的越南女孩嫁來台灣，原以為是擺脫戰火下的童年前往「富裕之島」，但沈默的丈夫忠銘（江常輝飾演）、強勢的婆婆（陳淑芳飾演）卻讓她在偏僻的農村裡逐漸失去自我，直到勇敢離開、拿到身份後，終在異鄉走出一條自己的路。
2015年，一位中文系畢業、任職「東南徵信社」的探員秋蘭（阮秋姮飾演），因著公司業務需求，她開始與同樣來自越南的姐妹們建立關係，更積極調查一位「新住民舞團」創辦人的過往，在追查個案過程中，也讓在台新住民處境透過其視角呈現在觀眾面前。
跨越將近20年的時程，同樣來自越南、嫁給台灣丈夫，《徘徊年代》導演張騰元透過兩個世代越南女性經歷，呈現了不同版本的新住民模樣，也帶出了主角身旁的小人物與台灣這20年間的事件。而這部張騰元導演的首部劇情長片，已入選了2021年台北電影節國際新導演競賽、2021年釜山影展亞洲之窗單元放映和2022年大阪亞洲電影節主競賽電影，且將在本週22日正式上映。
兩個世代的在台越南女性
電影前半段主要是描述文慧剛來到台灣的經歷，從喜愛跟越南姊妹到市場採買且抱有開店夢的天真女孩，到丈夫家暴、獨自出走到庇護所的無助婦女。電影中，可看到文慧一開始瀏海垂在臉頰兩旁，拿到身分證、找到工作與住處後，年輕時的模樣不再，取代的是把馬尾梳地乾淨利落。
電影後半段則是透過秋蘭的探員視角，也是本片中我最喜歡的片段，導演更刻意沒有讓飾演探員一角的阮秋姮露臉，輕快的節奏、帶點俏皮又解謎的氛圍，會不自覺讓觀影者一同與秋蘭在調查過程中思索，究竟離家之後的文慧，到哪裡去了？
然而秋蘭也不只是追蹤文慧，藉由追查另名越南女子配偶的外遇，也讓電影前半段的角色，接續與秋蘭插肩而過，除了看到小人物生命的變動，也解答了忠銘過去對文慧冷漠且無動於衷背後的無奈。透過秋蘭穿梭在鄉野之間的紅色房車，串起了故事的過往與今時，一切謎團都更佳明朗，這段安排極具巧思且精彩。
探員的視角，在電影末段也來到文慧的落腳之處：新移民舞團。導演在這部分並未交代究竟文慧是如何創立舞團，僅藉由舞台上的一段演出，身穿藍色的奧黛的女主角自信地被眾人抬起，傳達找到了在異鄉定位的訊息。
新移民之外還有台灣大環境下的小人物
導演在電影中做了許多前後呼應的安排，從颱風夜農村磚房裡搖晃的燈，到舞台上女主角恣意揮動的吊燈，從婆婆提到「以前你們那邊，我們都稱『南洋』」，到《南揚週刊》刊登了文慧創辦新移民舞團的報導，還有庇護中心的一位媽媽分享紅豆餅給文慧，以及文慧請舞團成員買了紅豆餅給秋蘭。經過多年歷練，文慧已從無助的「被照顧者」到成為能自立的「給予者」，有傳承也是一份故鄉姐妹間的溫暖問候。
本片另一特別之處，在於故事背景穿插了台灣這這20年間的事件，包括台海飛彈危機、首次民選總統、921大地震、大颱風等，而文慧與忠銘居住的農村，也面臨土地被收購、本地人尋不著出路的窘境，因此除了文慧在新移民身份上掙扎，忠銘也被困在大環境的變動與母親盼望抱孫的企盼，一場母子同匡畫面，兒子玩著釣魚玩具、母親向神明祈求，凸顯了兩人無法從現況掙脫的無力感。
不過，在當年那棟磚房裡的三人，文慧卻才是真正走出窠臼的那位，她勇敢背著包袱出走、跟忠銘提出拿身份的要求、憑己之力四處打工，還得寄錢回越南娘家，一場她收到身分證後回到住處的戲，在那幕選舉造勢場合的鞭炮聲中，文慧終於能放心地好好大哭一場，那是台灣首次民選總統，對文慧來說，那天也是她真正「自主」的紀念日。
根據台灣移民署統計，截至2017年8月底，在台灣的越南籍女性配偶人數達9萬8128人，占外籍配偶總人數的62.9%。如今，來台的越南配偶際遇和20年前早不同以往，不管是留學生、自由戀愛或成為台灣的白領上班族，就如最後文慧與秋蘭的對話，身為千禧世代的秋蘭，可以理所當然地向文慧表示「我們能有多大差別？」反之，跨越90年代到2000年後的文慧，對於新移民身分卻有更深的思索，表示許多人都把她當成新移民典範，但她就只是一名普通人，而舞團的演出，如果只是繼續談論新住民就很像「說著重複的話」，應該要關注更多議題。
透過文慧與秋蘭兩世代的故事與對話，或許那正是導演想傳達的訊息，與其強調新移民的背景或成功的故事，不如我們先平等看待彼此，當成是你我一般的普通小人物，不管是庇護所內話家常的大姐們、大樓裡的打掃阿姨、賣釣竿的老闆，同樣都是在變動大環境裡尋求答案，而這樣其實就已非常足夠。
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核稿編輯：杜晉軒
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