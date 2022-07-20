美前國防部長艾斯培：一中政策已無用，要遠離戰略模糊；台灣應男女皆兵、義務役延長至1年

美前防長艾斯培：一中政策已無用，要遠離戰略模糊

（中央社）美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）昨（19）日晉見總統蔡英文時表示，依照他的個人觀點，一中政策現在已經沒有用了，美國要遠離戰略模糊，應該有不一樣的討論，並讓美國政治人物看到台灣人全力支持捍衛自己的民主，全球的民主陣營也會支持台灣。

總統上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下於總統府接見美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。訪團成員艾斯培致詞表示，俄羅斯入侵烏克蘭，證明專制國家的存在造成極大問題，也威脅民主。而民主最大的威脅，不是俄羅斯，而是中國，破壞以法治為基礎的全球秩序、威脅所有熱愛自由的人民。

他進一步說，台灣是這場戰役的前線，「我們支持擁護民主則是對抗中國的信念」，現在西方的各個民主國家應該站出來，支持台灣的民主，面對鄰國的威脅。

他表示，目前在華府的政策當中有一個共識，是應該一起支持台灣來面對中國所造成的威脅，他同時也將這樣的訊息傳遞給歐洲及北約的夥伴們，非常樂見北約提出了相關戰略計畫協助西方以及歐洲。

艾斯培說，他非常榮幸到台灣與蔡總統、內閣一起討論貿易、外交以及安全相關的議題，以個人觀點來講，他認為「一中政策現在已經沒有用了，我們應該遠離所謂的戰略模糊，我們在美國應該重新有不一樣的討論」。

他認為，要告訴美國人民關於台灣所做的這些政策決定，包括大膽提升國防預算，以及增加不對稱戰力、能力等等，這也包括延長徵兵制役期、增強後備戰力以及動員能力。

他強調，一定要讓美國領袖以及政治人物在華府都能夠看到台灣人全力支持捍衛自己的民主，而全球的民主陣營也會支持台灣。他肯定蔡總統的領導力，也非常期待這次的討論。

由艾斯培率領的「大西洋理事會」訪團，至7月21日進行為期4天的訪問行程，訪團成員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）、以及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）。

艾斯培在前美國總統川普任內擔任國防部長，多次公開表達對台灣的支持，卸任後也持續高度關注台海及區域的和平穩定，是台灣的重要國際友人。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（前右）19日在總統府接見美國「大西洋 理事會」訪問團，與前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）（前左）致意。

艾斯培建議台灣應男女皆兵、延長義務役

（中央社）前美國國防部長艾斯培昨天建議，台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。

由前美國國防部長艾斯培率領的大西洋理事會訪團，成員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼、大西洋理事會資深副會長博貝利，訪團預計停留台灣至21日。

艾斯培下午在外交部舉行的記者會中，分享他對台灣軍事與國防的建議。他說，台灣應大幅增加國防預算，因為面對強大的鄰居中國，在軍事戰略上更應強調不對稱作戰，包括採購和研發例如刺針飛彈、海馬斯防空系統等。

此外，艾斯培建議，台灣應強化徵兵制度並延長義務役期，讓年輕的台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。

艾斯培接受《中央社》記者提問時補充，目前台灣只有男性要服義務兵役，而美國男生、女生都有服志願兵役，但當中國發動戰爭時會攻擊任何人，因此不分男女老幼都要站起來捍衛家園。

艾斯培指出，這些是他對台灣提出的核心建議，以確保台灣有能力阻止中國的行動，並確保與美國和其他區域盟友合作，而所有的準備「好還能更好」，尤其中國正持續進行軍隊現代化改革。

艾斯培表示，台灣推動不對稱作戰的方向正確，但速度應該加快，如果都能做到提高預算、研發軍備、強化動員及延長義務役等重點，就是向外界傳達很好的訊號，代表台灣正在積極防衛，藉此讓美國等盟友對台灣更有信心。

艾斯培指出，雖然看到俄羅斯無端入侵烏克蘭造成死傷，但他還是認為21世紀最大的戰略對手是中國，全球民主國家應該要捍衛自己；在華府無論共和黨或民主黨，均有中國已帶來挑戰的共識，而且美國應該要捍衛台灣等盟友。

Photo Credit: 中央社 艾斯培建議，台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓男性、女性在軍隊中服役至少1年。圖為新兵在成功嶺訓練畫面。

《中央社》報導，對於艾斯培的建議，總統府發言人張惇涵晚間答覆媒體表示，總統府沒有評論，但感謝艾斯培對於台灣長年的支持，及對台灣國防的關心和重視。

國防部晚間則表示，兵役制度改革須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及部隊訓練能量等配套措施。有關國際學者專家對台灣國防的關心與支持，國防部均表達感謝，惟重大兵役政策形成，宜審慎周延，國防部刻持續蒐整各界意見研議。

美前防長籲延長義務役期，學者：重在訓練不在長短

（中央社）前美國國防部長艾斯培昨天建議，台灣應延長義務役期至1年以上，學者認為，重點不在時間長短，而是受訓內容強度，台海作戰與烏克蘭有本質差異，因此台灣要朝「精兵」政策前進，而非以數量制勝。

針對如何強化台灣國防戰力，前美國國防部長艾斯培下午在外交部記者會上建議，應將現有4個月的義務役期延長至1年以上，同時也要大幅增加國防預算。

針對義務役期延長，熟悉解放軍議題的中華戰略前瞻協會研究員林穎佑接受《中央社》訪問表示，「重點不在時間長短，而是受訓內容的強度」，若役期恢復一年，但沒有確實執行訓練、還是沒有用。