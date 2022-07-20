美前國防部長艾斯培：一中政策已無用，要遠離戰略模糊；台灣應男女皆兵、義務役延長至1年
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艾斯培表示，依照他的個人觀點，一中政策現在已經沒有用了。此外還表示台灣應強化徵兵制度並延長義務役期，讓年輕的台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。
美前防長艾斯培：一中政策已無用，要遠離戰略模糊
（中央社）美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）昨（19）日晉見總統蔡英文時表示，依照他的個人觀點，一中政策現在已經沒有用了，美國要遠離戰略模糊，應該有不一樣的討論，並讓美國政治人物看到台灣人全力支持捍衛自己的民主，全球的民主陣營也會支持台灣。
總統上午在國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下於總統府接見美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團。訪團成員艾斯培致詞表示，俄羅斯入侵烏克蘭，證明專制國家的存在造成極大問題，也威脅民主。而民主最大的威脅，不是俄羅斯，而是中國，破壞以法治為基礎的全球秩序、威脅所有熱愛自由的人民。
他進一步說，台灣是這場戰役的前線，「我們支持擁護民主則是對抗中國的信念」，現在西方的各個民主國家應該站出來，支持台灣的民主，面對鄰國的威脅。
他表示，目前在華府的政策當中有一個共識，是應該一起支持台灣來面對中國所造成的威脅，他同時也將這樣的訊息傳遞給歐洲及北約的夥伴們，非常樂見北約提出了相關戰略計畫協助西方以及歐洲。
艾斯培說，他非常榮幸到台灣與蔡總統、內閣一起討論貿易、外交以及安全相關的議題，以個人觀點來講，他認為「一中政策現在已經沒有用了，我們應該遠離所謂的戰略模糊，我們在美國應該重新有不一樣的討論」。
他認為，要告訴美國人民關於台灣所做的這些政策決定，包括大膽提升國防預算，以及增加不對稱戰力、能力等等，這也包括延長徵兵制役期、增強後備戰力以及動員能力。
他強調，一定要讓美國領袖以及政治人物在華府都能夠看到台灣人全力支持捍衛自己的民主，而全球的民主陣營也會支持台灣。他肯定蔡總統的領導力，也非常期待這次的討論。
由艾斯培率領的「大西洋理事會」訪團，至7月21日進行為期4天的訪問行程，訪團成員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）、以及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel）。
艾斯培在前美國總統川普任內擔任國防部長，多次公開表達對台灣的支持，卸任後也持續高度關注台海及區域的和平穩定，是台灣的重要國際友人。
艾斯培建議台灣應男女皆兵、延長義務役
（中央社）前美國國防部長艾斯培昨天建議，台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。
由前美國國防部長艾斯培率領的大西洋理事會訪團，成員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼、大西洋理事會資深副會長博貝利，訪團預計停留台灣至21日。
艾斯培下午在外交部舉行的記者會中，分享他對台灣軍事與國防的建議。他說，台灣應大幅增加國防預算，因為面對強大的鄰居中國，在軍事戰略上更應強調不對稱作戰，包括採購和研發例如刺針飛彈、海馬斯防空系統等。
此外，艾斯培建議，台灣應強化徵兵制度並延長義務役期，讓年輕的台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。
艾斯培接受《中央社》記者提問時補充，目前台灣只有男性要服義務兵役，而美國男生、女生都有服志願兵役，但當中國發動戰爭時會攻擊任何人，因此不分男女老幼都要站起來捍衛家園。
艾斯培指出，這些是他對台灣提出的核心建議，以確保台灣有能力阻止中國的行動，並確保與美國和其他區域盟友合作，而所有的準備「好還能更好」，尤其中國正持續進行軍隊現代化改革。
艾斯培表示，台灣推動不對稱作戰的方向正確，但速度應該加快，如果都能做到提高預算、研發軍備、強化動員及延長義務役等重點，就是向外界傳達很好的訊號，代表台灣正在積極防衛，藉此讓美國等盟友對台灣更有信心。
艾斯培指出，雖然看到俄羅斯無端入侵烏克蘭造成死傷，但他還是認為21世紀最大的戰略對手是中國，全球民主國家應該要捍衛自己；在華府無論共和黨或民主黨，均有中國已帶來挑戰的共識，而且美國應該要捍衛台灣等盟友。
《中央社》報導，對於艾斯培的建議，總統府發言人張惇涵晚間答覆媒體表示，總統府沒有評論，但感謝艾斯培對於台灣長年的支持，及對台灣國防的關心和重視。
國防部晚間則表示，兵役制度改革須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及部隊訓練能量等配套措施。有關國際學者專家對台灣國防的關心與支持，國防部均表達感謝，惟重大兵役政策形成，宜審慎周延，國防部刻持續蒐整各界意見研議。
美前防長籲延長義務役期，學者：重在訓練不在長短
（中央社）前美國國防部長艾斯培昨天建議，台灣應延長義務役期至1年以上，學者認為，重點不在時間長短，而是受訓內容強度，台海作戰與烏克蘭有本質差異，因此台灣要朝「精兵」政策前進，而非以數量制勝。
針對如何強化台灣國防戰力，前美國國防部長艾斯培下午在外交部記者會上建議，應將現有4個月的義務役期延長至1年以上，同時也要大幅增加國防預算。
針對義務役期延長，熟悉解放軍議題的中華戰略前瞻協會研究員林穎佑接受《中央社》訪問表示，「重點不在時間長短，而是受訓內容的強度」，若役期恢復一年，但沒有確實執行訓練、還是沒有用。
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。