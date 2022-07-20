讓理工菁英移民成為美中對抗的武器：《外交政策》建議美國政府網羅100萬名科技人才入籍

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國科技發展長期以來領先全球其他競爭對手，然而近年來隨著中國快速崛起，美、中科技競爭的角力日趨激烈，面對中國全面的經濟及軍事挑戰，美國該如何維持其科技發展的領先地位？

美國權威雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日指出，「移民」將成為美國維持全球科技領導地位，以及與中國競爭的秘密武器，如何積極招募全球最具理工才華的菁英，也成為美國當前亟需充分規劃的課題。

不僅如此，該怎麼留下優秀的非美國籍人才，亦是美方需思考的重點。《外交政策》對此便以1986年畢業於麻省理工學院（MIT）的土耳其博士生阿利坎（Erdal Arikan）為例。

專精於數位通訊領域的阿利坎，畢業後選擇回到土耳其發展，然而其在2009年，於通訊技術權威期刊《IEEE資訊理論學報》（IEEE Transactions on Information Theory）發表有關「極化碼」（Polar Code）技術研究論文，雖然該項目的研究結果相當受到數位通訊領域的關注，然而阿利坎的論文並沒有獲得美國學術圈青睞，亦沒有得到美國數位通訊領域的研究經費，最終導致阿利坎轉向中國發展。

4年後，中國通訊科技公司華為（HUAWEI）運用阿利坎在極化碼領域中所取得的突破，促使華為率先掌握首批5G通訊核心技術，然而同時期的美國，卻沒有一家通訊科技公司投身5G領域的研究中。

《外交政策》強調，若當初美國能提供足夠的誘因留下阿利坎，或許這段歷史將有所不同。因此，當前美國應制定合適的政策留住非本國籍、於美國求學的科技人才，同時簡化移民流程，吸引更多海外高階人士移民美國。《外交政策》亦建議美國總統拜登（Joe Biden），應盡速宣布在其第一任任期結束前，網羅100萬名科技頂尖人才移入美國。

科技競賽將成與美中對抗的主戰場