歐盟新駐中大使稱「支持中國、台灣和平統一」，外交部：台灣人民才能決定台灣未來
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阿爾比尼亞納週一（18日）接受西班牙媒體的訪問應該會讓中國政府很開心。除了強調與中國要多合作等歐盟慣用語，他還說「讓中國統治世界（意思應指進入統治圈）是非常重要且必須的」，在談及兩岸關係時更說「歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一」。
歐盟新駐中大使稱支持中國、台灣和平統一，未上任就先惹議
（中央社）歐盟新任駐中國大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）日前談及兩岸時說「支持和平統一」，這個比歐盟「一中政策」更衍伸的說法，與他的前任大不同，也讓他未上任就先惹議。
現年57歲的阿爾比尼亞納是西班牙裔，出生在德國，有超過30年的外交官資歷，曾任西班牙駐塞內加爾大使，並長期派駐歐盟，2018年起擔任西班牙駐日大使，國際資歷豐富。若順利獲得中國認可，9月起他就可出使北京。
他在歐盟的「代表作」是在《里斯本條約》商討期間改變了歐盟的表決規則。原本只要擁有逾35％歐盟人口數的國家就能阻擋決議，使表決過不了65％絕對多數門檻，為了避免單一人口大國擁有實質否決權，他想到多加一道門檻，除了人口還得有4個成員國以上才能形成有效反對派，某種程度保障了小國聯手對抗大國壓制的機會。
今（2022）年2月他接受日本外交圈媒體Hersey Shiga專訪，回顧駐日4年的光榮時刻等等，特別強調西班牙與日本享有共同且重要的價值，包括人權、法治和民主，並說要與日本一起在國際上捍衛這些價值。
阿爾比尼亞納在專訪中還說日本是亞太區域自由貿易、法治價值、航海自由的捍衛者。這些說法，在當前國際情勢下很難不被解讀是暗指中國對前述價值形成挑戰，也就是歐美國家近年來的通說。
不過，換了身分似乎也換了說法，阿爾比尼亞納週一（18日）接受西班牙媒體的訪問應該會讓中國政府很開心。除了強調與中國要多合作等歐盟慣用語，他還說「讓中國統治世界（意思應指進入統治圈）是非常重要且必須的」，在談及兩岸關係時更說「歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一」。
這兩句話，讓人回想起20年多年前歐美對中國加入全球化經濟秩序大為樂觀的「紅隊」（red team）說法，當時美國政壇熱衷區分藍、紅兩隊，前者視中國崛起為威脅，後者則相反。雖然這分類已過時，但如今的歐美政壇恐怕多數都已成「藍隊」，也使阿爾比尼亞納的言談顯得突兀。
尤其，歐盟的官方說法，包括歐盟執委會（European Commission）官網的對中關係說明文件，都止於言明「一中政策」、不多解釋，並在論及歐盟與台灣關係時強調「支持與台灣的共同價值」。
現任歐盟駐中國大使郁白（Nicolas Chapuis）8日剛在北京駐所辦了惜別會，根據《南華早報》報導，當天郁白致詞雖然也提到歐盟與中國合作的重要，但他還特別提到「恢復與中國在人權上的對話」，敦促中國要大聲說俄國侵略烏克蘭，以及不斷因疫情封城損傷了歐洲投資者對中國的信心⋯⋯等等北京不愛聽的話。
去年9月，立陶宛因與台灣的關係遭到北京貿易報復，惹火了歐盟，「歐中全面投資協定」也被歐洲議會擋下，兩邊一度各自召回大使，讓郁白處境尷尬。
郁白先前在與中國外交部長王毅會面時，對兩岸關係的說法節制於「歐盟堅持一中原則」、不會違背「一中」承諾等宣言式用語，不像他的繼任者阿爾比尼亞納多說了兩句，引起國際關注。
相較漢學家郁白的中文流利，不會說中文的阿爾比尼亞納或許需要先學會一句成語：言多必失。
新駐中大使言論惹議，歐盟發言人：維持台海和平現狀符利益
（中央社）歐盟發言人對新任駐中國大使阿爾比尼亞納「支持兩岸和平統一」的說法回應《中央社》，表示維持台海現狀與和平，以及台灣的民主體制，是歐盟利益所在。
預期在9月到北京赴任的阿爾比尼亞納，週一接受西班牙媒體訪問時說「歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一」，引起爭議。
歐盟負責對外事務和安全政策的發言人史丹諾（Peter Stano）在答覆《中央社》記者詢問「阿爾比尼亞納的話是否與歐盟『一中政策』一致」時表示，歐盟有清楚的「一個中國政策」，且最近並無改變，歐盟和成員國對此保持承諾。
「在這個政策範圍內，我們同時追求與台灣友善的關係，以及在廣泛領域的密切合作。」他說。
記者同時詢問歐盟對台灣關係常強調共享民主價值，若台灣透過民主程序表達不願統一，是否合乎歐盟立場。對此，史丹諾未正面答覆，但表示：「維持台海現狀與和平，以及台灣的民主體制，是歐盟利益所在。我們鼓勵海峽兩岸議題有一個和平解決之道，緊張關係應透過對話解決。」
史丹諾強調維持台海現狀的說法，等於間接否定阿爾比尼亞納所謂歐盟支持統一的言論。他並提醒，阿爾比尼亞納必須等到赴北京遞交到任國書時才算就任，「目前歐盟駐中大使仍是郁白（Nicolas Chapuis），他才是提出歐盟（對兩岸）立場和說明歐盟政策的人。」
歐盟駐中大使提和統，外交部：台灣人民才能決定未來
（中央社）歐盟新任駐中國大使指歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一。外交部發言人歐江安昨天強調，台灣與中華人民共和國互不隸屬，主權也不容矮化、侵犯與併吞，這是國際社會公認現狀。
外媒報導，歐盟新任駐中國大使阿爾比尼亞納表示，歐盟不捍衛台灣獨立，而是支持和平統一。
歐江安昨天在外交部例行記者會上表示，有注意到歐盟駐中國大使所發表言論，中華民國台灣是主權獨立國家，也是愛好和平、更是高度發展成熟的民主國家，台灣與歐盟共享民主、自由與人權價值，且台灣國際戰略地位非常重要，不論是全球供應鏈補給，或身處第一島鏈對抗威權政體擴張，台灣都扮演不可或缺角色。
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
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電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
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另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
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