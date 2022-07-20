外媒曝美眾院議長裴洛西擬8月訪台，北京警告「後果自負」，中國學者：可能影響拜習熱線
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中國人民大學國際關係教授時殷弘說，不管發生什麼事，譬如中美元首舉行通話或會晤、美國取消部分對中國產品加徵關稅、裴洛西訪台或者不訪台，「反正中美關係已經很不好了，甚至可能變得更不好。」
（中央社）英國《金融時報》（Financial Times）報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持。這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。
6名消息人士說，82歲的裴洛西將於8月率團訪台。代表加州選區的裴洛西原定4月來到台灣，但因感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）而取消。
1997年，時任眾院議長、共和黨籍的金瑞契（Newt Gingrich）也曾率團訪台，民主黨籍的裴洛西將是自他之後第2位來台的眾院議長。
美國與中國的關係目前仍處於雙方1979年建交以來最低點。
中國外交部長王毅今（2022）年4月曾說，裴洛西訪台會是對中國的「惡意挑釁」。裴洛西8月訪台消息傳出之際，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平正準備在未來數週內舉行線上會議。
3名知情人士透露，白宮曾對裴洛西此行表達關切。裴洛西的出訪時機對中國來說很敏感，因為8月1日是中國人民解放軍建軍紀念日。
裴洛西此行敏感的另一個原因在於，中國共產黨將於年底前召開第20次全國代表大會，一般預料習近平將藉此機會展開史無前例的第3個任期。
華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）的台灣事務專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，美國國會近年提出「前所未見」的大量反中法案，北京政府對美國國會「極度敏感」。
她說：「中國深信美國國會與行政部門串通起來阻止中國崛起。由於裴洛西和拜登一樣隸屬民主黨，她此行被解讀成（美國）打台灣牌來對抗中國、為台灣獨立提供官方支持的策略一環。」
美中在許多議題上意見相左，自拜登上任以來，台灣更成了雙方爭論最激烈的議題之一。
中國國防部長魏鳳和6月在新加坡「香格里拉對話」安全論壇上說，中國軍方會「粉碎」任何台獨圖謀，並警告美國不要再試圖圍堵中國。他還說，如果有人把戰爭強加給中國，中國軍隊「從不畏戰」。
《金融時報》提到，一名知情人士說，裴洛西仍有可能無法成行。
裴洛西的辦公室不願證實她是否規劃造訪台灣或任何亞洲國家。白宮也不願對國會訪問行程發表意見。
中國駐美大使館表示，中國「堅決反對美國與台灣之間所有形式的官方接觸」；大使館發言人劉鵬宇說，裴洛西訪台，將「嚴重影響中美關係的政治根基，向『台獨』分裂勢力釋出大錯特錯的訊號」。
外交部：未接獲相關訊息
（中央社）外交部19日表示，媒體報導美國聯邦眾議長裴洛西擬8月訪台，外交部並沒有接獲相關訊息。
英國《金融時報》報導，裴洛西規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持。這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。
對此，外交部指出，外交部及駐美各處一向積極推動對美國各界的邀訪工作，如果有相關進展，外交部也會適時說明。
外交部表示，至於媒體有關美國聯邦眾議長裴洛西擬於8月訪台的報導，外交部並沒有接獲相關訊息。
1997年，時任眾院議長、共和黨籍的金瑞契也曾率團訪台，民主黨籍的裴洛西若此次成行，將是自金瑞契之後第2位來台的美國眾院議長。
裴洛西原本預訂4月訪台，後來因為染疫取消亞洲行，當時引起中國強烈反應。
北京：不得安排美眾議長裴洛西訪台 後果自負
（中央社）趙立堅19日在外交部例行記者會上回應相關提問時說，中方要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不得安排裴洛西訪台，停止美台官方往來，停止製造台海局勢緊張因素。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。
趙立堅說，美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的「一個中國」政策。如果裴洛西訪台，將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。中方對此堅決反對。
4月初傳聞裴洛西將訪台時，中國國務委員兼外長王毅曾批評美國在台灣議題上「公然踩踏『一個中國紅線』」，揚言若一意孤行，中國將作出堅決反應，一切後果由美國承擔。
中國學者：可能影響拜習熱線
（中央社）外媒引述知情人士，指美國眾議院議長裴洛西8月將訪台。中國學者吳心伯認為，此事若成真，中方會有大動作反制，甚至影響到傳聞中美中元首通話的「拜習會」。
復旦大學國際問題研究院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯告訴《中央社》記者，現在還無法確認這項消息。美國國會8月休會，裴洛西確實會有時間出訪，而且她想到台灣不令人意外，關鍵是拜登政府是否「放行」。
吳心伯說，裴洛西身分地位不同，又因為和美國總統拜登同屬於民主黨，訪台的意義不同，拜登政府要從影響中美關係的角度來衡量此事。如果裴洛西來，中方肯定理解為「拜登政府在對台問題上出了一招」。
以往歐美議員訪台，中共隨後常出動軍機繞台或者軍事演習。吳心伯認為，這次裴洛西若到台灣，中方反制會比以往大，也不會只限於軍事領域；加上今秋將舉行中共二十大，「從國內政治的角度來說，肯定會有非常強烈的反擊。」
外媒先前報導，美方官員正努力安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在今年夏天通話，並考慮調降對中關稅。
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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