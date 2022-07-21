習近平罕見考察新疆，欲在二十大前打造「平息中國動蕩」的領導人形象
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新加坡《聯合早報》則引述分析人士稱，習近平在二十大前考察新疆，意在肯定新疆過去幾年取得的成就，為新疆繼續保持穩定和發展加油打氣，同時也是用行動反駁美國等西方國家對新疆的指責和制裁。
中國最高領導人習近平近期前往新疆，這是近年來美國等西方國家指稱中國在新疆「種族滅絶」和「強迫勞動」並禁止進口新疆棉等產品後，習近平首次考察新疆。
這也是習近平時隔八年後再次考察新疆。2014年4月30日，習近平剛結束新疆考察，烏魯木齊火車站發生恐怖襲擊造成多人死傷。
此後中國官方嚴厲打擊所謂暴力恐怖、民族分裂和宗教極端「三股勢力」，後來外媒開始廣泛報導據稱拘押了100萬維吾爾族人的「集中營」。
習近平的新疆行，也是他在前往香港參加7月1日香港主權移交25週年紀念活動之後首次公開露面。
此次前往香港是習近平自兩年前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，首次離開中國大陸；也是2019年香港大規模抗議以來，中國領導人首度訪港。
香港爆發大規模示威後，北京也加緊控制，並於2020年開始實施《香港國安法》。
中國官媒怎樣報導？
中國官方新華社在總結習近平此次新疆考察時有以下重點：
- 習近平說：做好新疆工作事關大局，是全黨全國的大事；
- 中共新疆工作總目標：各項工作必須圍繞社會穩定和長治久安扎實推進；
- 鑄牢中華民族共同體意識：新疆大學將就此展開理論研究；
- 統籌發展和安全：新疆經濟要建成開放型，成為「一帶一路」對外開放前沿；
- 新疆建設兵團是安邊固疆穩定器，「兵團的戰略作用不可替代」。
在習近平結束新疆考察的7月15日，中央電視台的《新聞聯播》欄目，罕見地用長達34分鐘時間報導習近平在新疆的活動；中共黨報《人民日報》在7月16日用整版篇幅在頭版宣傳習近平的新疆之行。
據報導，習近平說，新疆保持長期穩定最重要的在於人心；要堅持團結一致向前看……；推動維穩工作法治化常態化；多層次、全方位、立體式開展涉疆對外宣傳，講好中國新疆故事。
習近平還要求新疆提升宗教事務治理能力，堅持伊斯蘭教中國化方向……要保障信教群眾正常宗教需求，把信教群眾牢牢團結在中共和政府周圍。
海外媒體有哪些關注和評論？
習近平時隔八年後再次考察新疆也受到海外媒體的關注。
習近平在新疆強調「社會穩定」是中共的工作總目標，分析認為，這也反映出中國當局在新疆維持社會穩定面臨的挑戰。
也有媒體觀察注意到，在中國官方發表的習近平此次新疆行的講話中，沒有出現打擊「極端主義」、「分裂勢力」等字眼。
在習近平上一次訪問新疆的2014年，他曾強調要「堅決遏制和打擊境內外敵對勢力利用民族問題進行的分裂、滲透、破壞活動。」雖然當時他並沒有直接提及新疆或是西藏，但是，這是北京領導人在討論民族騷亂時經常使用的敘事。
美國《紐約時報》在報導習近平此次新疆行時說，中國官媒利用之前習近平對香港的訪問和最近對新疆的訪問，「來凸顯他是一個平息中國動蕩領導人的形象」。
英國《每日電訊報》報導稱，習近平罕見新疆行是在「顯示團結」。「中國一再否認對維吾爾人有任何虐待行為。官方新華社的一張照片顯示，沒戴口罩的習近平被微笑和鼓掌的居民包圍，其中許多人似乎是穿著民族服裝和穆斯林祈禱帽的維吾爾人。」
新加坡《聯合早報》則引述分析人士稱，習近平在二十大前考察新疆，意在肯定新疆過去幾年取得的成就，為新疆繼續保持穩定和發展加油打氣，同時也是用行動反駁美國等西方國家對新疆的指責和制裁。
中國社交媒體「新疆遊」火爆
中國官方究竟將如何在維護新疆社會穩定的同時發展經濟對外開放，目前也尚沒有明確的政策細節。
值得一提的是，在習近平考察新疆之前，新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞出席新疆旅遊發展大會時表示，要努力把新疆旅遊業打造成「經濟高質量發展的朝陽產業、各族群眾增收致富的惠民產業和展示新疆團結穩定、和諧幸福、生態良好的明星產業。」
在中國的社交媒體上，新疆遊已經成為熱門話題。
#新疆被全國遊客擠爆了#成為微博上的熱搜話題，閲讀人數超過七億。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 新疆觀察（一）：中國邀兩岸記者訪新疆，大外宣反恐、脫貧，強調「沒有安全就談不上人權」
- 新疆觀察（二）：中國為維穩發展棉花產業，以「扶貧」為名強迫勞動遭國際抵制
- 新疆觀察（三）：信仰必須愛國，中共以高壓手段力推「伊斯蘭教中國化」、「去極端化」
- 「新疆警察檔案」揭露維吾爾集中營的恐怖：留鬍子會被關、逃跑的人可以開槍打死
- 替中國洗白在新疆種族清洗的人，跟希特勒的所作所為又有多大差別呢？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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