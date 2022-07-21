非洲迦納「馬堡病毒」疫情現蹤：過去曾在哪些國家爆發？有哪些症狀與感染途徑？
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馬堡病毒和埃博拉病毒（Ebola virus）相近，世界衛生組織（World Health Organization）表示，馬堡病毒最初在1967年發現，當時在德國馬堡有人接觸到來自非洲的帶原猴子而生病，之後在法蘭克福和貝爾格萊德也有病例。
非洲加納有2人死於馬堡病毒（Marburg virus，又稱青猴病病毒），98人接受隔離，引發大規模爆發疫情的擔憂。
具有高度傳染性的馬堡病毒引起發燒、肌肉疼痛、腹瀉、嘔吐等症狀，某些情況下患者會因為嚴重出血而死亡。
此病主要發生在非洲，1960年代至今已經有數百人死於這種病毒。
馬堡病毒是什麼？
馬堡病毒和埃博拉病毒（Ebola virus）相近，世界衛生組織（World Health Organization）表示，馬堡病毒最初在1967年發現，當時在德國馬堡有人接觸到來自非洲的帶原猴子而生病，之後在法蘭克福和貝爾格萊德也有病例。
當時同時間多地爆發的疫情有31人感染，其中7人死亡。
該次的疫情經調查後發現，感染來源是從非洲烏干達進口至馬堡的非洲青猴。
但此病毒並非只通過非洲青猴感染，還可以通過其他動物散佈。
長時間在蝙蝠棲息的洞穴和礦坑下活動的人，也很可能會傳染該病。
這次是加納首次出現馬堡病毒疫情，但在此之前一些非洲國家已經出現過疫情，包括：
- 剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）
- 肯尼亞（Kenya）
- 南非（South Africa）
- 烏干達（Uganda）
- 津巴布韋（Zimbabwe）
2005年，安哥拉爆發疫情，造成300多人死亡。
但是過去40年以來，歐洲只有一人死於馬堡病毒，美國也只有一人在烏干達探索洞穴回國後死亡。
過去有過哪些主要爆發？
- 2017年，烏干達：3起病例，3人死亡
- 2012年，烏干達：15起病例，4人死亡
- 2005年，安哥拉：374起病例，329人死亡
- 1998-2000年，剛果民主共和國：154起病例，128人死亡
- 1967年，德國：29起病例，7人死亡
資料來源：世界衛生組織
感染後症狀是什麼？
此病毒初期症狀包括：
- 發燒
- 劇烈頭痛
- 肌肉疼痛
三天之後患者可能出現以下症狀：
- 腹瀉
- 腹痛
- 噁心
- 嘔吐
世界衛生組織表示，「此階段的患者可能會神志不清，兩眼無神，臉部扭曲或面無表情，長時間昏睡。」
許多患者的不同身體部位還會出現嚴重出血，在發病八至九天後因為大量出血合併器官衰竭而死亡。
世衛組織表示，平均死亡率大約為50%，但一些毒性較強的病毒株致命率可能高達88%。
病毒如何傳播？
埃及果蝠是主要病毒帶原者，非洲青猴和豬也會攜帶病毒。
在人類身上，病毒通過體液，或者接觸到受污染牀單而傳染。
在患者康復數個月之後，其血液和精液仍然能感染其他人。
如何治療？
目前此病毒沒有特別的治療方法，也沒有疫苗。
世衛組織表示，正在研發一些血清製品、藥物和免疫療法來治療此一感染疾病。
對於患者失血，醫生可以對患者輸液輸血減緩病情。
如何預防控制？
國際衛生專家建議，非洲居民應該避免食用野生動物肉類，也要避免處理叢林肉。
世衛組織說，人們應該要避免接觸疫情地區的豬。
男性患者康復後，一年內都必須使用保險套，或直到精液檢測兩次呈陰性為止。
此外，處理死亡患者的殯葬人員也要避免接觸患者遺體。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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