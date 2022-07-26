日本前首相菅義偉重點政策「小朋友廳」，前陣子鬧出更名風波竟也和統一教有關？

日本前首相安倍晉三遭嫌犯山上徹也槍殺以來，犯案動機疑似涉及山上徹也的母親所屬的異端信仰，假宗教真斂財，讓舊稱「統一教」，現已改稱「世界和平家庭聯合會」再次受到各界關注。其中，「世界和平家庭聯合會」與自民黨政權間的關係，也是一大焦點。

目前傳出，前陣子吵得沸沸揚揚的「小朋友廳（こども庁）」在上路前夕突然改為「小朋友家庭廳（こども家庭庁）」的爭議，背後也有「世界和平家庭聯合會」勢力介入，引發話題。

從菅義偉到岸田文雄的施政重點

「小朋友廳」可說是菅義偉短短一年的首相任期間，相當重要的政策。「小朋友廳」議題的熱度之高，讓去（2021）年自民黨黨魁選舉的四位候選人當中，除了高市早苗以外，河野太郎、岸田文雄及野田聖子通通表態聲明，自己當選後一定會盡快設置「小朋友廳」。岸田文雄當選後，更任命野田聖子擔任小朋友政策擔當大臣（こども政策担当相），顯見自民黨內部對於達成菅義偉重點政策之重視。

不過這個「小朋友廳」最早並不是菅義偉發起的，而是2019年7月參議院改選時改披自民黨戰袍，靠著網路空戰優勢一口氣拿下54萬票，風光成為自民黨內得票數第二高的山田太郎。

發起人其實是自民黨參議員山田太郎

去年1月，山田太郎拜會菅義偉，向菅義偉提出「小朋友廳」的構想後，以菅義偉為首，內閣和自民黨內部很快地就動了起來，要儘速成立「小朋友廳」。

對於山田太郎來說，曾是單親家庭扶養長大的他，相當關注單親家庭、虐待兒童及小朋友貧困等問題。日本近年接連爆出多起虐待兒童的社會案件（例：2018年3月東京都目黒區的船戸結愛、2019年1月千葉縣野田市的栗原心愛），多起悲劇的背後，其實都有機會在情況變得更糟之前，由行政部門介入協助，卻因為各個行政部門間的協調出了問題，而一再錯失搶救機會。

為什麼需要「小朋友廳」？

「小朋友廳」要解決的問題，就是行政組織的問題：目前日本關於兒童的相關政策，分散在厚生勞動省、文部科學省、內閣府等部會，透過成立一個「小朋友廳」的中央行政組織，也許就能解決各部會之間橫向溝通的問題。

菅義偉擔任首相期間，指派河野太郎擔任行政改革大臣，其中一個目標就是要解決行政部門橫向溝通不良的問題。不難想像為什麼菅義偉聽到山田太郎提案的「小朋友廳」會如此感興趣，迅速要求底下各部會動起來。菅義偉也在去年3月的自民黨大會的演說上，對外表明自己要推動「小朋友廳」的決心。

所以日本行政部門在小朋友的政策上，到底出了什麼問題？先撇開「到底幾歲才算小朋友？」的問題，從幼托整合的角度來看：

招收0－5歲（到小學入學前）的保育所，是由厚生勞動省管轄

招收3－5歲（到小學入學前）的幼稚園，是由文部科學省管轄

招收0－5歲（到小學入學前）的認定幼兒園（認定こども園），則由內閣府管轄

保育所、幼稚園、認定幼兒園，三種幼托機構分屬三個不同的中央主管單位，完全沒有整合在一起。撇開幼托問題，其他和兒童有關的政策如：

衛生保健、社會福祉、幼托屬於厚生勞動省

教育問題屬於文部科學省

近年備受矚目的小朋友貧困問題、青少年自殺防範對策、少子化對策，則隸屬於內閣府

不僅如此，貧困、家暴、虐待兒童等社會問題有高度相關性，家庭狀況是用來判斷小朋友在家是否遭受疏忽照顧（neglect）的重要指標。然而在日本，負責處理兒虐問題的兒童相談所（児童相談所）屬於厚生勞動省，貧困、家暴問題則屬於內閣府，要提早發現學童狀況要靠學校通報（上級為文部科學省），嚴重一點甚至需要警察廳或法務省介入，這些通通分屬不同的主管機構。

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想成立「小朋友廳」，然後呢？

總而言之，設置「小朋友廳」基本上最主要的理由和目的，就只是要解決行政部門橫向溝通不良的問題，所以需要組織改組。接下來的問題就會是：

假如真的成立了一個「小朋友廳」，比起現狀可以改善多少？真的能夠解決上述問題，提出更貼近小朋友、更友善小朋友的政策嗎？ 要成立新的省廳，錢從哪裡來？ 成立新的省廳的話，人從哪裡來？是要整併原本這幾個行政部門的公務員，還是要另外招聘相關專業背景的公務員？

目前「小朋友廳」的討論方向，還只停留在組織改革的面相。「小朋友廳」是否能照預期，從小朋友的最佳利益出發，整合小朋友相關政策，發揮功效，可能要等「小朋友廳」實際上路之後，才能評價。

「小朋友（家庭）廳」更名風波

正當「小朋友廳」籌備過程如火如荼進行時，乍看一切都相當順利，卻在去年底突然爆出更名風波。

早從菅義偉拍板要推「小朋友廳」時，對外一直都是使用「小朋友廳（こども庁）」這個名字，但卻在去年12月14日傳出要改名字。當時《共同通信社》報導指出，為了顧慮黨內重視傳統家庭價值觀的保守派，自民黨內部有意要將「小朋友廳」更名為「小朋友家庭廳（こども家庭庁）」。消息一出，自民黨黨內隔天（12月15日）的會議上，就真的把「小朋友廳」改成「小朋友家庭廳」了。

黨內讀書會曾特別改成「小朋友廳」

早從自民黨內籌備「小朋友廳」初期，就擔任黨內議員讀書會講師的風間暁指出，自民黨內最早最早真的使用過「小朋友家庭廳（子ども家庭庁）」這個名字。但對於她或是其他同樣在小時候曾在家庭內受過虐待的倖存者來說，「家庭」就等於「地獄」，看到「小朋友家庭廳」這名字，只會讓他們想到「小朋友地獄廳」，所以希望可以把「家庭」這兩字刪掉。

這項提議當場就通過了，大家還說這是為了小朋友成立的省廳，當然要以小朋友為優先，乾脆連名字都用小朋友易讀平假名標示成「小朋友廳（こども庁）」。而且當時自民黨內真的是迅速改，隔天這個黨內的讀書會就直接改名成「邁向創設小朋友廳（こども庁創設に向けて）」。

怎麼知道，原本大家討論好的事情，突然一則新聞跳出來，完全無視於大家討論的過程，名字就這樣被改回去了。風間暁更為此發起線上連署，希望喚起各界重視這個議題。

冠上「家庭」兩個字的問題點

從「小朋友廳」變成「小朋友（家庭）廳」的問題有三：

第一，強化養育子女是家庭責任的傳統觀點，把教養子女的工作推到家庭身上，而不是從社會的角度出發，把培育下一代的工作交由社會整體來承擔。如果認為小朋友相關業務會和家庭有關，那為什麼不冠上「學校」兩個字，把名稱改為「小朋友家庭學校廳」？只有特別冠上「家庭」2個字，這背後隱含的觀點就是在強調，養育子女是家庭的責任，這是非常典型的保守傳統家庭價值觀的思維模式。