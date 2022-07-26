日本前首相菅義偉重點政策「小朋友廳」，前陣子鬧出更名風波竟也和統一教有關？
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日本前首相安倍晉三遭槍殺以來，統一教與自民黨政權間的關係，也是一大焦點。目前傳出，前陣子吵得沸沸揚揚的「小朋友廳（こども庁）」在上路前夕突然改為「小朋友家庭廳（こども家庭庁）」的爭議，背後也有宗教勢力介入，引發話題。
日本前首相安倍晉三遭嫌犯山上徹也槍殺以來，犯案動機疑似涉及山上徹也的母親所屬的異端信仰，假宗教真斂財，讓舊稱「統一教」，現已改稱「世界和平家庭聯合會」再次受到各界關注。其中，「世界和平家庭聯合會」與自民黨政權間的關係，也是一大焦點。
目前傳出，前陣子吵得沸沸揚揚的「小朋友廳（こども庁）」在上路前夕突然改為「小朋友家庭廳（こども家庭庁）」的爭議，背後也有「世界和平家庭聯合會」勢力介入，引發話題。
從菅義偉到岸田文雄的施政重點
「小朋友廳」可說是菅義偉短短一年的首相任期間，相當重要的政策。「小朋友廳」議題的熱度之高，讓去（2021）年自民黨黨魁選舉的四位候選人當中，除了高市早苗以外，河野太郎、岸田文雄及野田聖子通通表態聲明，自己當選後一定會盡快設置「小朋友廳」。岸田文雄當選後，更任命野田聖子擔任小朋友政策擔當大臣（こども政策担当相），顯見自民黨內部對於達成菅義偉重點政策之重視。
不過這個「小朋友廳」最早並不是菅義偉發起的，而是2019年7月參議院改選時改披自民黨戰袍，靠著網路空戰優勢一口氣拿下54萬票，風光成為自民黨內得票數第二高的山田太郎。
發起人其實是自民黨參議員山田太郎
去年1月，山田太郎拜會菅義偉，向菅義偉提出「小朋友廳」的構想後，以菅義偉為首，內閣和自民黨內部很快地就動了起來，要儘速成立「小朋友廳」。
對於山田太郎來說，曾是單親家庭扶養長大的他，相當關注單親家庭、虐待兒童及小朋友貧困等問題。日本近年接連爆出多起虐待兒童的社會案件（例：2018年3月東京都目黒區的船戸結愛、2019年1月千葉縣野田市的栗原心愛），多起悲劇的背後，其實都有機會在情況變得更糟之前，由行政部門介入協助，卻因為各個行政部門間的協調出了問題，而一再錯失搶救機會。
為什麼需要「小朋友廳」？
「小朋友廳」要解決的問題，就是行政組織的問題：目前日本關於兒童的相關政策，分散在厚生勞動省、文部科學省、內閣府等部會，透過成立一個「小朋友廳」的中央行政組織，也許就能解決各部會之間橫向溝通的問題。
菅義偉擔任首相期間，指派河野太郎擔任行政改革大臣，其中一個目標就是要解決行政部門橫向溝通不良的問題。不難想像為什麼菅義偉聽到山田太郎提案的「小朋友廳」會如此感興趣，迅速要求底下各部會動起來。菅義偉也在去年3月的自民黨大會的演說上，對外表明自己要推動「小朋友廳」的決心。
所以日本行政部門在小朋友的政策上，到底出了什麼問題？先撇開「到底幾歲才算小朋友？」的問題，從幼托整合的角度來看：
- 招收0－5歲（到小學入學前）的保育所，是由厚生勞動省管轄
- 招收3－5歲（到小學入學前）的幼稚園，是由文部科學省管轄
- 招收0－5歲（到小學入學前）的認定幼兒園（認定こども園），則由內閣府管轄
保育所、幼稚園、認定幼兒園，三種幼托機構分屬三個不同的中央主管單位，完全沒有整合在一起。撇開幼托問題，其他和兒童有關的政策如：
- 衛生保健、社會福祉、幼托屬於厚生勞動省
- 教育問題屬於文部科學省
- 近年備受矚目的小朋友貧困問題、青少年自殺防範對策、少子化對策，則隸屬於內閣府
不僅如此，貧困、家暴、虐待兒童等社會問題有高度相關性，家庭狀況是用來判斷小朋友在家是否遭受疏忽照顧（neglect）的重要指標。然而在日本，負責處理兒虐問題的兒童相談所（児童相談所）屬於厚生勞動省，貧困、家暴問題則屬於內閣府，要提早發現學童狀況要靠學校通報（上級為文部科學省），嚴重一點甚至需要警察廳或法務省介入，這些通通分屬不同的主管機構。
想成立「小朋友廳」，然後呢？
總而言之，設置「小朋友廳」基本上最主要的理由和目的，就只是要解決行政部門橫向溝通不良的問題，所以需要組織改組。接下來的問題就會是：
- 假如真的成立了一個「小朋友廳」，比起現狀可以改善多少？真的能夠解決上述問題，提出更貼近小朋友、更友善小朋友的政策嗎？
- 要成立新的省廳，錢從哪裡來？
- 成立新的省廳的話，人從哪裡來？是要整併原本這幾個行政部門的公務員，還是要另外招聘相關專業背景的公務員？
目前「小朋友廳」的討論方向，還只停留在組織改革的面相。「小朋友廳」是否能照預期，從小朋友的最佳利益出發，整合小朋友相關政策，發揮功效，可能要等「小朋友廳」實際上路之後，才能評價。
「小朋友（家庭）廳」更名風波
正當「小朋友廳」籌備過程如火如荼進行時，乍看一切都相當順利，卻在去年底突然爆出更名風波。
早從菅義偉拍板要推「小朋友廳」時，對外一直都是使用「小朋友廳（こども庁）」這個名字，但卻在去年12月14日傳出要改名字。當時《共同通信社》報導指出，為了顧慮黨內重視傳統家庭價值觀的保守派，自民黨內部有意要將「小朋友廳」更名為「小朋友家庭廳（こども家庭庁）」。消息一出，自民黨黨內隔天（12月15日）的會議上，就真的把「小朋友廳」改成「小朋友家庭廳」了。
黨內讀書會曾特別改成「小朋友廳」
早從自民黨內籌備「小朋友廳」初期，就擔任黨內議員讀書會講師的風間暁指出，自民黨內最早最早真的使用過「小朋友家庭廳（子ども家庭庁）」這個名字。但對於她或是其他同樣在小時候曾在家庭內受過虐待的倖存者來說，「家庭」就等於「地獄」，看到「小朋友家庭廳」這名字，只會讓他們想到「小朋友地獄廳」，所以希望可以把「家庭」這兩字刪掉。
這項提議當場就通過了，大家還說這是為了小朋友成立的省廳，當然要以小朋友為優先，乾脆連名字都用小朋友易讀平假名標示成「小朋友廳（こども庁）」。而且當時自民黨內真的是迅速改，隔天這個黨內的讀書會就直接改名成「邁向創設小朋友廳（こども庁創設に向けて）」。
怎麼知道，原本大家討論好的事情，突然一則新聞跳出來，完全無視於大家討論的過程，名字就這樣被改回去了。風間暁更為此發起線上連署，希望喚起各界重視這個議題。
冠上「家庭」兩個字的問題點
從「小朋友廳」變成「小朋友（家庭）廳」的問題有三：
第一，強化養育子女是家庭責任的傳統觀點，把教養子女的工作推到家庭身上，而不是從社會的角度出發，把培育下一代的工作交由社會整體來承擔。如果認為小朋友相關業務會和家庭有關，那為什麼不冠上「學校」兩個字，把名稱改為「小朋友家庭學校廳」？只有特別冠上「家庭」2個字，這背後隱含的觀點就是在強調，養育子女是家庭的責任，這是非常典型的保守傳統家庭價值觀的思維模式。
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。