英國保守黨魁選舉：前財相蘇納克領先，但在黨員投票中恐怕無法「笑到最後」

（中央社）英國執政的保守黨黨魁選舉第4輪投票結果公布，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）依然穩居龍頭，但新票數斬獲有限，且今天（英國時間19日）一項民調顯示他在一般黨員間的支持度持續落後其他候選人，不排除無法「笑到最後」。

保守黨國會議員今天就4名黨魁候選人進行投票，得票數最低的前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch，59票）出局，晉級明天下一輪投票的其他3人按今天得票數由高至低排列，依序是蘇納克（Rishi Sunak，118票）、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt，92票）、外交大臣特拉斯（Liz Truss，86票）。

與昨天相較，蘇納克、摩丹特、特拉斯的得票數分別增加3、10、15票。蘇納克的票數進展明顯趨緩。若票數達120，他可直接成為進入決選的兩位候選人之一。

值得注意的是，英國市場調查與數據分析公司「輿觀」（YouGov）今天公布的一項民意調查結果顯示，蘇納克在一般保守黨黨員間的支持度持續落後特拉斯、摩丹特，甚至巴登諾克。

在這項有725名黨員參與的民調，若在蘇納克和摩丹特之間二選一，蘇納克、摩丹特將分別獲37％和51％黨員支持，蘇納克落後摩丹特14個百分點。若蘇納克和特拉斯二擇一，蘇納克、特拉斯將分別獲35％和54％黨員支持，蘇納克落後特拉斯19個百分點。

民調結果顯示，特拉斯和巴登諾克在黨員間的支持度勢均力敵；如今巴登諾克遭淘汰，特拉斯陣營顯然有理由稍微鬆一口氣。根據民調，原本賭盤高度看好的摩丹特聲勢趨於下滑，黨員的投票偏好轉向：若摩丹特和特拉斯對決，她們將分獲42％和48％黨員支持。摩丹特上週曾一度在黨員民調領先最強勁對手達15個百分點。

另一方面，在各自原本支持的候選人陸續出局後，數名任官的國會議員在今天第4輪投票結果出爐後旋即表態將轉而支持特拉斯，最具代表性的包括身為摩丹特上司的國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）。

保守黨黨魁選舉明天將舉行最後一輪黨籍國會議員投票，選出最後兩名候選人交由全體約20萬名黨員投票選出黨魁。新黨魁、也就是英國的新首相，預定於9月5日選出。

根據保守黨現行規定，在投票截止日9月2日以前入黨至少達3個月的黨員才能投票，也就是最遲於今年6月3日入黨的黨員才具備投票資格。投票方式包括線上和紙本郵寄，黨員預計於8月1至5日收到紙本選票或/和電郵通知。投票將於倫敦時間9月2日下午5時截止，紙本選票以寄達時間為準。

進入決選的兩名候選人將巡迴英國各地發表政見、與選民互動。蘇納克支持者期待他能成功贏得基層黨員認同。

目前投票居第二名的摩丹特｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

不過，蘇納克仍有可能受國會議員支持，卻在面對黨員考驗時翻車，一如2001年克拉克男爵（Lord Clarke）在黨魁選舉的國會投票階段領先，卻在黨員投票階段敗給史密斯（Sir Iain Duncan Smith）。當年也是保守黨首次根據新規定，交由一般黨員定奪誰是新黨魁。

英國兩大政黨保守黨和工黨都曾數度變更黨魁選舉規定。以保守黨為例，1965年以前黨魁是由國會議員協商產生，1965年以後則是國會議員投票決定，1998年時任黨魁赫格（William Hague）推行改革，賦予黨員最終決定由誰出任黨魁的權利。不過，實務上，就算黨員選出新黨魁，黨籍國會議員依然能透過不信任投票等機制，「在適當時機」將黨魁趕下台。

若政黨是經由贏得大選取得執政權力，由黨魁出任首相在內閣制國家合情合理，但若是「補選」，則由僅占全國人口一小部分的黨員決定誰是執政黨新黨魁、也就是國家的新首相，其民意代表性是否足夠，近日再次引發討論。

英國獨立智庫「政府研究院」（Institute for Government）執行長馬杜斯（Bronwen Maddox）18日在「金融時報」（Financial Times）撰文指出，考量英國的政治制度，或許交由國會議員投票選出新黨魁仍是較合理的辦法，因為他們至少是全國選民投票選出的民意代表。

英國廣播公司（BBC）今天宣布將在25日晚間舉行電視辯論會，進入決選的最後兩名保守黨黨魁候選人將正面交鋒。蘇納克、特拉斯、摩丹特都已同意，若挺進決選，將參加辯論。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航