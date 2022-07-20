凶猛熱浪橫掃歐洲：英國氣溫首度飆破40度，西班牙38處森林大火，有害臭氧汙染飆高
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歐洲聯盟執行委員會研究人員指出，近半（46％）歐盟領土面臨警報等級的乾旱，11％已達警報等級，這些地區的農作物正遭逢缺水之苦。發生在法國、希臘、葡萄牙、西班牙的野火已導致數千公頃土地付之一炬。
（中央社）勢頭猛烈的熱浪橫掃歐洲。英國氣象局（Met Office）表示，倫敦希斯羅機場（Heathrow）今天（英國時間19日）測到攝氏40.2度，為英國氣溫首度超過40度。炎炎烈日也助長了歐陸大片地區的凶猛野火，讓消防員疲於奔命。
路透社報導，英國氣象局指出，希斯羅機場在當地時間上午11時50分（台北時間晚間7時50分）測到40.2度高溫。
據法新社，在英國歷來最高夜間氣溫紀錄於昨晚打破後，英國氣象局強調：「今天白天的氣溫可能進一步升高。」
專家將近期熱浪歸咎於氣候變遷，強調接下來數年極端天氣將變得更頻繁，且情況將持續惡化。
高溫趨使當局史無前例地對英格蘭（England）和威爾斯（Wales）許多地區發布極端高溫紅色警戒，相關地區部分鐵道已預防性關閉，學校也停課。
英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）表示：「我們的許多基礎建設都不是針對這種溫度而建造的。」
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）研究人員指出，近半（46％）歐盟領土面臨警報等級的乾旱，11％已達警報等級，這些地區的農作物正遭逢缺水之苦。
發生在法國、希臘、葡萄牙、西班牙的野火已導致數千公頃土地付之一炬。
在法國西部，氣象局指出，諸多城鎮和城巿昨天都測到歷來最高溫。夏季通常氣候涼爽且經常下雨的西部不列塔尼（Brittany）創下超過40度高溫的紀錄。
法國境內的歐洲最高沙丘「皮拉沙丘」（Dune of Pilat）附近，一片9公里長、8公里寬的區域仍深陷火海，原本的如畫美景、熱門營地和純淨海灘現在籠罩在灼熱之下，變得一片狼藉。
當地消防單位負責人弗穆倫（Marc Vermeulen）說，凶猛火勢名副其實地在「炸毀一切，40年樹齡的松樹樹幹都爆裂開來」。官員指出，沙丘附近昨天一共預防性撤離8000人，風向改變後，濃煙又被吹往住宅區。
孟代爾（Patricia Monteil）火速收拾細軟塞進車裡，準備逃到附近的女兒家。她說：「但如果火也燒到那裡，我就不知道該怎麼辦了。」
法國全境已有約3萬2000名觀光客或居民被迫撤離，其中許多人只能暫時安置在緊急庇護所。
法國西南部城巿波爾多（Bordeaux）檢方昨晚表示，一名疑似縱火的男子已遭拘留。
而在西班牙，當地官員表示，西北部薩摩拉省（Zamora）一名69歲牧羊人葬身大火；相同地區17日發生一名消防員殉職。另外，首都馬德里昨天有一名50多歲男性中暑。
當局通報，從西班牙南部到距離遙遠的西北部加利西亞自治區（Galicia），仍有約20場野火肆虐，約4500公頃土地被燒成焦土。
至於葡萄牙，儘管氣溫略降，但是幾乎全國地區皆因野火進入高度警戒。當地14日測得7月最高溫47度。
西班牙38處森林大火 摧殘6萬公頃土地8000人流離失所
（中央社）根據西班牙當局，自13日開始在全國38處延燒的森林大火，至19日已吞噬超過6萬公頃土地，造成8000名民眾流離失所。
根據《國家報》（El País），全國38處森林大火，至西班牙時間19日中午為止，有18處持續延燒中。雖未有1處達到最嚴重的三級危險狀態，仍有6處處於二級危險狀態，這代表當局必須處於警戒，若野火波及鄰近鄉鎮，得採取緊急救援措施。
最嚴重的野火發生在中北部卡斯提亞－萊昂（Castilla y León）地區的薩摩拉（Zamora）省，火勢已摧毀超過3萬公頃土地，並帶走2條人命，包括1名森林消防員、1名牧羊人，皆不幸在野火中喪生。
連接首都馬德里和西北部加利西亞（Galicia）地區的火車路線，行經野火延燒的薩摩拉省。18日該列車駛過大火地區時，暫停了數分鐘，有民眾拍下窗外驚人的火勢與車內恐慌的乘客，影片上傳推特後，引起全國譁然。
西班牙國家鐵路（Renfe）當日宣布，受到薩摩拉野火影響，將暫時停駛此班列車。
卡斯提亞－萊昂地區的森林消防員工會，19日則在推特上表達憤怒，他們說，「我們精疲力盡、人員不足」，「懇求地區政府提升至三級危險狀態，我們需要立即的支援，火勢的嚴重性已遠超出地區等級的應變能力」。
與葡萄牙接壤的加利西亞地區，也仍有4處野火處於二級危險狀態，包括盧哥（Lugo）省2處、奧倫塞（Ourense）省2處。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）18日走訪位於西部的埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）地區，他在受野火蹂躪的災區說到，「氣候變遷會致命」，儘管我們正在經歷因俄烏戰爭而起的能源危機，我們不能偏離「對於緩解與適應氣候變化所做的承諾」。
埃斯特雷馬杜拉地區的卡塞雷斯（Cáceres）省，19日稍早才剛控制住3處野火，其中1處被當局懷疑是人為縱火。
這波引發伊比利半島多處森林大火的極端熱浪，僅是西班牙今年迎來的第2波。雖然在連續肆虐9天後，終於在19日稍微得到緩解，但西班牙國家氣象局（AEMET）宣告，這波熱浪不論就高溫強度、持續時間、影響範圍來看，都將躋身為西班牙自1976年以來，最惡劣的熱浪排名前3名。
歐洲熱浪狂襲 野火爆發風險、有害臭氧汙染飆高
（中央社）歐洲聯盟（EU）的大氣監測機關「哥白尼大氣監測服務」（Copernicus Atmosphere Monitoring Service）19日警告，席捲歐洲的熾烈熱浪正引發非常高程度的有害臭氧汙染，且西歐有幾處大片地區面臨「極高的」野火爆發危險。
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
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今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
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100%零污染香草， 來自好山好水的台東
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從此開始，用芙彤園香草妝點生活
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四款美食，四種夏天的迷人香氣
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最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
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