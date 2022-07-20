併購台灣家樂福抗衡全聯，統一集團「全通路」時代來臨，未來零售業競爭力決勝「荷包占有率」

（中央社）統一集團宣布收購台灣家樂福，牽動國內量販板塊變化，學者分析，過去大家關心同一種產業型態的「市場占有率」，不過隨著科技演進、生活習慣改變，零售業走向全通路策略，未來零售業競爭力端看「荷包占有率」。

統一與統一超昨（19日）晚宣布共砸新台幣290億元，收購法商家樂福60％股權，將正式併購台灣家樂福。交易完成後，統一集團將取得全台340間門店經營權包含68家量販店、272家超市與頂級超市、129家商場、家樂福商標使用權、部份量販店及物流中心，若加計統一超商約6503間門市，統一集團穩坐台灣零售業霸主地位。

高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪分析，統一收購家樂福後，加上其現有的統一時代百貨、統一超商、康是美藥妝店等品牌與通路，將補齊原本缺乏的量販或超市這塊，這讓統一對於製造商或批發商，無論是採購力量或議價能力都會大增。

吳師豪說，先前全聯在家樂福併購頂好超市之後，也宣布併購大潤發，就是嘗試要挑戰統一集團在零售業的領導地位，如今統一併購家樂福，形成實體通路的「範疇經濟」雛形，代表統一集團零售版圖「全通路」時代的來臨。

吳師豪解釋，在此「範疇經濟」多角化經營成形後，消費者每日的食衣住行育樂等不同需求，幾乎都可對應到統一集團旗下所有實體通路，加上更為無遠弗屆的虛擬通路，統一集團幾乎能滿足消費者所有需求。

他分析，如此一來，統一更容易管理跨通路會員、金流或支付，從超商、量販店到百貨等通路，如今都屬於同一系統，消費者能共用累積點數與優惠，影響力非常大，這就是所謂的「顧客占有率」。

吳師豪表示，過去大家談的是「市場占有率」，如今統一收購家樂福後，可以讓消費者的荷包，在一個月內可支配的生活花費，全都可以在統一集團消費，這就是「顧客占有率」或「荷包占有率」，勢必成為未來零售業決勝關鍵之一。

吳師豪表示，統一集團自此不止已有規模經濟，也開始具備「範疇經濟」的雛形，讓統一無論是在上游採購、與同業競爭，到下游消費者的鞏固，都能兼顧，且同時對消費者來說，也更為方便。

至於統一收購家樂福後，是否會誤踩公平交易法的壟斷紅線，對此吳師豪認為不必擔心，壟斷多半是在同一種產業型態才會被認定，統一集團沒有實際經營大型量販店，料想不至於造成問題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航