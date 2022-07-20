推翻墮胎權引起民間不滿，彈劾美國最高法院大法官的難度比總統還高
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相較於大法官，美國已有包括約翰遜（Andrew Johnson）、柯林頓（Bill Clinton）與2度遭到眾院彈劾的川普在內的3名總統遭彈劾，但美國建國200多年來，僅一名大法官曾遭眾院彈劾。彈劾大法官難度遠高於總統。
文：江今葉（中央社駐華盛頓記者）
美國最高法院上月推翻墮胎案裁決，輿論譁然。反對者積極推動國會立法保障墮胎權，也訴求彈劾大法官。但美國史上，僅一名大法官曾遭眾院彈劾，且未能在參院闖關成功。彈劾大法官比彈劾總統更難。
美國最高法院於6月24日以5票贊成、4票反對，推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，賦予全美各州禁止墮胎的權力。
這項裁決引發全球譁然，美國總統拜登（Joe Biden）就痛批這是美國「傷痛的一天」，婦女健康與生活未來將處於危險之中。
除了呼籲選民在11月的期中選舉將票投給支持婦女墮胎權的候選人，以尋求在國會立法外，拜登也透過簽署行政命令保障婦女能獲得生育保健服務，包括墮胎與避孕；保護患者隱私與資訊；促進患者、提供者與診所安全與保障；協調聯邦機構努力確保生育權與獲得醫療保健的進行。
但反對者依然對大法官做出這項判決大感不滿，認為前美國總統川普（Donald Trump）任內任命的戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）在參議院的提名聽證會上對墮胎議題做偽證，誤導公眾，應予以彈劾。
民主黨激進派領袖歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）接受媒體訪問時就主張彈劾大法官，因為他們在提名聽證會上向參議員保證「羅訴韋德案」已是先例。她認為「在誓詞下撒謊」是可以被彈劾的罪行。
最高法院大法官跟美國其他政府官員一樣，可能因為叛國、賄賂或其他重罪和輕罪被彈劾且定罪後免職，否則法官應在「行為良好情況下繼續任職」。
至於彈劾最高法院大法官的程序與彈劾總統相同，須由聯邦眾議院發動，並過半表決同意通過後，提交聯邦參議院進行裁決，經三分之二表決通過後才得以罷免大法官。
然而相較於大法官，美國已有包括約翰遜（Andrew Johnson）、柯林頓（Bill Clinton）與2度遭到眾院彈劾的川普在內的3名總統遭彈劾，但美國建國200多年來，僅一名大法官曾遭眾院彈劾。彈劾大法官難度遠高於總統。
在美國歷史上唯一曾遭眾院彈劾的大法官蔡斯（Samuel Chase），在1804年遭眾院以拒絕解聘有偏見的陪審員，並在2件政治敏感案件中排除或限制辯護證人為由彈劾，但參院最後以無罪定案。蔡斯也繼續履行大法官職務，直至1811年過世為止。
即使是聯邦法院法官被眾院彈劾的人數也寥寥可數。1803年以來，美國眾院僅彈劾過15名聯邦法官，遭到參院定罪免職的僅只有8人。
不少評論認為，彈劾大法官的訴求不易成功，除了幾位被質疑的大法官在參院的證詞可做不同解讀外，也因為最高法院大法官具有深厚的法律素養，且享有社會高度尊崇地位，彈劾大法官將對司法獨立性帶來時代性衝擊，不可輕易觸動。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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