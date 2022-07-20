日本27歲「花滑王子」羽生結弦宣布退出競技賽事，從「業餘」轉往「職業」發展

羽生結弦宣布退出競技賽事，轉往職業發展

（中央社）一直以來都是鎂光燈焦點的日本27歲花滑王子羽生結弦，昨（19）日一如外界預料正式宣布退出競技賽事，在競技生涯留下諸多耀眼輝煌戰績後，仍將帶著眾人目光轉戰職業花滑領域。

羽生日前宣布昨天將「表明決心」，引發外界好奇，日媒紛紛推測羽生有意引退或是轉向職業花滑發展，羽生昨天下午現身記者會場，正式宣布不再參與第一線的競技賽事。

術語「職業」在花式滑冰中，指的並不是技術等級而是競技狀態；參加最高等級國際賽事的花式滑冰運動員並非「職業運動員」，而被稱作「業餘」運動員。

談到為何要從競技選手轉戰職業選手，羽生說，「自己已經拿到該拿到的東西（指奧運獎牌等）」，在競技會場已沒有要追求的評價。

他說，自己想追求的理想不在競技會場也沒關係，希望讓大家看看轉戰職業花滑選手的自己，「我本來在（連霸冬奧金牌的）平昌冬奧時，雖然我不喜歡引退這兩個字，但當時就有打算要引退」。

羽生在2018年平昌冬奧以不負世界排名第一的冰上美技，成功衛冕奧運金牌，再度攀上花滑生涯巔峰。

羽生1994年出生於宮城縣仙台市，今（2022）年27歲，日本放送協會（NHK）過去稱呼他是日本的「絕對王牌」。他的父親是仙台市一所國中副校長，家中成員還有媽媽和姊姊，是日本很常見的一家4口家庭。

羽生在2010年奪下世界青少年錦標賽冠軍，但2011年發生311大地震（日本稱東日本大震災），多少影響了羽生的心情。

當時因為災區滑冰場都無法使用，震災發生10天後，身為受災戶的羽生和母親搭上巴士前往橫濱，繼續滑冰練習活動；之後也參加義演活動，為災區募款盡心力。

經歷過311大地震的羽生展現堅強韌性，在2011年賽季首度奪下花式滑冰大獎賽俄羅斯站勝利，取得參加花式滑冰大獎賽總決賽資格，最後以17歲的年紀登上頒獎台。

羽生後來前往加拿大接受名師指導，並在2012年賽季奪得日本花式滑冰錦標賽金牌；2013年賽季拿下花式滑冰大獎賽總決賽金牌，並奪得第2個日本花式滑冰錦標賽冠軍。

他在2014年索契冬奧成功為日本奪下第一面男子花式滑冰奧運金牌，同時也是奧運史上最年輕的男子花式滑冰冠軍。

羽生從此站上世界舞台，舉手投足備受矚目。他在2015年舉行的NHK盃，不論在短曲或長曲項目都創下世界最高分紀錄，首度出現合計超過300分，將男子花式滑冰帶入了300分時代。

他接著又在2018年2月為日本奪下平昌冬奧男子花式滑冰金牌，同年7月2日從時任日本首相安倍晉三手中接下國民榮譽獎殊榮，成為日本史上最年輕的獲獎人。

安倍當時在頒獎典禮上說，羽生曾經歷311大地震，也成功克服傷勢，讓很多民眾深深感動並獲得勇氣；羽生給予社會光明希望，也成為311大地震走向災後重建的強烈訊息。

繼續邁向生涯高峰的羽生，2020年2月9日首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠，同時成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手。

2022年北京冬奧，外界都在關注羽生能不能再創生涯巔峰完成3連霸，但他最後挑戰失利。他當時曾說，奧運冠軍真的是很沉重的頭銜，他已從3連霸的重擔中釋放，但會永遠以2連霸奧運金牌為榮。

在花滑競技生涯留下如此豐碩輝煌戰績，羽生今天沒宣布「引退」，而是表明將投入另一個領域繼續自己所喜愛的花滑運動，也會繼續挑戰4周半跳。對羽生來說，今天不是終點，而是他花滑生涯的另一個起點，也讓大家對他的未來發展拭目以待。

國際賽事僅限業餘參加，花式滑冰術語令人疑惑

（中央社）27歲日本花式滑冰明星羽生結弦昨天宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。羽生結弦在競技生涯留下諸多耀眼輝煌戰績，竟然不是「職業」花滑運動員，其實問題在於花滑術語。

《日刊體育》解釋，花滑界的「業餘」指的是在國際滑冰總會（ISU）登記的各國滑冰聯盟運動員。一旦轉戰職業花滑運動員，除了職業和業餘皆可參加的日本公開賽（Japan Open）之外，在奧運和世界滑冰錦標賽等絕大部分的競技賽事，都將無法出場。

滑冰界的許多人仍然使用「轉職業」來表示退出競技賽事，儘管絕大多數頂尖競技選手都是全職的職業選手。

許多花滑選手過去考量到生計問題，都會在摘下奧運獎牌後轉職業，參加各式滑冰秀。而現在，不論是職業或業餘運動員都可以參加滑冰秀，拿到出場費。

業餘花滑運動員使用的多為新賽季表演曲目、熟悉的比賽曲目，或是表演滑的曲目。相較下，職業運動員不受賽季限制，有可以針對一次表演進行長時間練習的優勢。

此外，日本過去也有轉職業的花滑運動員，再次轉為業餘、參加國際競技賽事的案例。

日本女子花滑選手伊藤綠於1992年取得阿爾貝維爾（Albertville）冬奧女子個人項目銀牌後，同一年轉戰職業，在1995年又轉回業餘。

2010年在溫哥華冬奧拿下男子個人項目銅牌的高橋大輔也是在2014年宣布引退，又於2018年回歸現役選手身分。

日本職業花滑運動員當中，2006年杜林冬奧女單金牌荒川靜香製作了滑冰秀Friends on Ice；2010年溫哥華冬奧女單銀牌的淺田真央則在今年4月推出滑冰秀BEYOND，都展現出了不同於競技賽事的花滑魅力。