日本27歲「花滑王子」羽生結弦宣布退出競技賽事，從「業餘」轉往「職業」發展
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羽生結弦在競技生涯留下諸多耀眼輝煌戰績，竟然不是「職業」花滑運動員，其實問題在於花滑術語。
羽生結弦宣布退出競技賽事，轉往職業發展
（中央社）一直以來都是鎂光燈焦點的日本27歲花滑王子羽生結弦，昨（19）日一如外界預料正式宣布退出競技賽事，在競技生涯留下諸多耀眼輝煌戰績後，仍將帶著眾人目光轉戰職業花滑領域。
羽生日前宣布昨天將「表明決心」，引發外界好奇，日媒紛紛推測羽生有意引退或是轉向職業花滑發展，羽生昨天下午現身記者會場，正式宣布不再參與第一線的競技賽事。
術語「職業」在花式滑冰中，指的並不是技術等級而是競技狀態；參加最高等級國際賽事的花式滑冰運動員並非「職業運動員」，而被稱作「業餘」運動員。
談到為何要從競技選手轉戰職業選手，羽生說，「自己已經拿到該拿到的東西（指奧運獎牌等）」，在競技會場已沒有要追求的評價。
他說，自己想追求的理想不在競技會場也沒關係，希望讓大家看看轉戰職業花滑選手的自己，「我本來在（連霸冬奧金牌的）平昌冬奧時，雖然我不喜歡引退這兩個字，但當時就有打算要引退」。
羽生在2018年平昌冬奧以不負世界排名第一的冰上美技，成功衛冕奧運金牌，再度攀上花滑生涯巔峰。
羽生1994年出生於宮城縣仙台市，今（2022）年27歲，日本放送協會（NHK）過去稱呼他是日本的「絕對王牌」。他的父親是仙台市一所國中副校長，家中成員還有媽媽和姊姊，是日本很常見的一家4口家庭。
羽生在2010年奪下世界青少年錦標賽冠軍，但2011年發生311大地震（日本稱東日本大震災），多少影響了羽生的心情。
當時因為災區滑冰場都無法使用，震災發生10天後，身為受災戶的羽生和母親搭上巴士前往橫濱，繼續滑冰練習活動；之後也參加義演活動，為災區募款盡心力。
經歷過311大地震的羽生展現堅強韌性，在2011年賽季首度奪下花式滑冰大獎賽俄羅斯站勝利，取得參加花式滑冰大獎賽總決賽資格，最後以17歲的年紀登上頒獎台。
羽生後來前往加拿大接受名師指導，並在2012年賽季奪得日本花式滑冰錦標賽金牌；2013年賽季拿下花式滑冰大獎賽總決賽金牌，並奪得第2個日本花式滑冰錦標賽冠軍。
他在2014年索契冬奧成功為日本奪下第一面男子花式滑冰奧運金牌，同時也是奧運史上最年輕的男子花式滑冰冠軍。
羽生從此站上世界舞台，舉手投足備受矚目。他在2015年舉行的NHK盃，不論在短曲或長曲項目都創下世界最高分紀錄，首度出現合計超過300分，將男子花式滑冰帶入了300分時代。
他接著又在2018年2月為日本奪下平昌冬奧男子花式滑冰金牌，同年7月2日從時任日本首相安倍晉三手中接下國民榮譽獎殊榮，成為日本史上最年輕的獲獎人。
安倍當時在頒獎典禮上說，羽生曾經歷311大地震，也成功克服傷勢，讓很多民眾深深感動並獲得勇氣；羽生給予社會光明希望，也成為311大地震走向災後重建的強烈訊息。
繼續邁向生涯高峰的羽生，2020年2月9日首度在四大洲花式滑冰錦標賽男子單人奪冠，同時成為第一位囊括奧運、世界錦標賽、大獎賽年終賽及四大洲花式滑冰錦標賽冠軍的選手。
2022年北京冬奧，外界都在關注羽生能不能再創生涯巔峰完成3連霸，但他最後挑戰失利。他當時曾說，奧運冠軍真的是很沉重的頭銜，他已從3連霸的重擔中釋放，但會永遠以2連霸奧運金牌為榮。
在花滑競技生涯留下如此豐碩輝煌戰績，羽生今天沒宣布「引退」，而是表明將投入另一個領域繼續自己所喜愛的花滑運動，也會繼續挑戰4周半跳。對羽生來說，今天不是終點，而是他花滑生涯的另一個起點，也讓大家對他的未來發展拭目以待。
國際賽事僅限業餘參加，花式滑冰術語令人疑惑
（中央社）27歲日本花式滑冰明星羽生結弦昨天宣布退出第一線賽事，轉戰職業花滑運動員。羽生結弦在競技生涯留下諸多耀眼輝煌戰績，竟然不是「職業」花滑運動員，其實問題在於花滑術語。
《日刊體育》解釋，花滑界的「業餘」指的是在國際滑冰總會（ISU）登記的各國滑冰聯盟運動員。一旦轉戰職業花滑運動員，除了職業和業餘皆可參加的日本公開賽（Japan Open）之外，在奧運和世界滑冰錦標賽等絕大部分的競技賽事，都將無法出場。
滑冰界的許多人仍然使用「轉職業」來表示退出競技賽事，儘管絕大多數頂尖競技選手都是全職的職業選手。
許多花滑選手過去考量到生計問題，都會在摘下奧運獎牌後轉職業，參加各式滑冰秀。而現在，不論是職業或業餘運動員都可以參加滑冰秀，拿到出場費。
業餘花滑運動員使用的多為新賽季表演曲目、熟悉的比賽曲目，或是表演滑的曲目。相較下，職業運動員不受賽季限制，有可以針對一次表演進行長時間練習的優勢。
此外，日本過去也有轉職業的花滑運動員，再次轉為業餘、參加國際競技賽事的案例。
日本女子花滑選手伊藤綠於1992年取得阿爾貝維爾（Albertville）冬奧女子個人項目銀牌後，同一年轉戰職業，在1995年又轉回業餘。
2010年在溫哥華冬奧拿下男子個人項目銅牌的高橋大輔也是在2014年宣布引退，又於2018年回歸現役選手身分。
日本職業花滑運動員當中，2006年杜林冬奧女單金牌荒川靜香製作了滑冰秀Friends on Ice；2010年溫哥華冬奧女單銀牌的淺田真央則在今年4月推出滑冰秀BEYOND，都展現出了不同於競技賽事的花滑魅力。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告