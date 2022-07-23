【書評】李琴峰《彼岸花盛開之島》：抵抗標籤之前，得要先搞清楚自己身上有什麼標籤
我們想讓你知道的是
綜觀《彼岸花盛開之島》，初讀會被優雅輕巧的敘事語感、帶有少女迷惘的青春氣息給吸引，可實際上，它包含著語言實驗的巨大野心，同時也包含著對於男性敘事抗辯的激烈因子。它難以歸類，一如作者自身抗拒被放進逼仄矮方的分類格。
文：陳偉毓
作家李琴峰（Li Kotomi）的《彼岸花盛開之島》奪得芥川龍之介獎，一時之間島嶼歡騰，慶祝台人首位獲得芥川獎，相關報導亦躁動竄生，急著繞纏這塊海外獎牌。但這句陳述卻疑點重重，它所呈現的罅隙比榮耀來的更多：一如台人最熱情、最常不分青紅皂白掛上的「台灣之光」，當我們稱呼她為台籍旅日作家時，我們想像其文學裡的台灣和日本兩種成份要如何分布？
這並非無聊的國族幽靈徘徊，更切實地說，這只是個範例——國族如同性別和階級，都是我們無法避免的標籤，拆卸恢復成人之前，得要先明白有哪些黏貼在自己身上的詞彙，這恰好也是《彼岸花盛開之島》所探究的界域。
三道語言的假設
小說情節說來簡單，不知從何而來的少女宇実漂流到島上，原先在島上的少女游娜發現了她，用無法順暢溝通的語言彼此理解或誤解。依循著宇実視角，逐漸理解島上那些獨有的習俗和生活樣態，試圖從中挖掘自己從何而來，以及這座島嶼的過去及未來。李琴峰參考了與那國島和琉球王國的歷史，虛構出一套完整的民族風土，包括穿著苧麻與棉花所織的四布織、摘採彼岸花作為麻醉藥用的採花者風俗，以及與女性為社群首領的乃呂制度，精彩重現了遠離塵世間的烏托邦初步想像，架構好一座絢麗異國的舞台，首先登場的是形塑思考的容器——語言。
初讀者除了被上述的架空風土吸引之外，必然會對敘事中所呈現的歧異語言感到好奇。書中總共出現三種語言：一開始宇実所說的話稱為「日之本言葉」，印刷到紙頁上皆是漢語拼音，有些較長的字句要翻到後方的翻譯對照表才能理解。而島上原先所使用的「仁保尔語」，於中文呈現時卻歪斜的近似俚語，像是「哩名前倭何？」、「哇為哩把名前副吧～。」甚至連常規使用下很少出現的波浪號都出現，意指島上人民慣用句尾的拖沓與否表達特定情感。最後，則是乃呂們傳承歷史的官方語言，稱為女語，在中文呈現時正常流暢，象徵著某種正統本宗的地位。
但讀者需要注意的是，女語、日之本言葉、仁保尔語，這三種語言也僅是從日文譯回中文的過渡期代稱，並沒有辦法完全符應日文原版的語言實驗，以及讀者閱讀時腦海中浮現的感受與「聲音」。參考李琴峰的翻譯後記，就算是作者身兼譯者，她亦坦言「當然沒有完美的解決方式」：
日文原書裡之所以可以嘗試這種語言實驗，是因為日文包括「平假名、片假名、漢字」三種截然不同的文字體系，以及「和語詞彙、漢語詞彙、外來語」三種明顯不同的詞彙。然而一旦進入中文，能使用的文字只剩下漢字，中文裡對於固有詞彙和外來語的區分，也不如日語明顯。
換句話說，我們必須再度溯源，試圖感受日文閱讀者第一眼所看見、所思考的內容，才能還原出李琴峰所採用的策略及其意義。
女語顧名思義，僅能在女性之間隱密傳授、流通，但不同於現實存在的女書，它的隱密意味著歷史性的崇高而非逃逸，女語記載島上嚴肅的過往。對於日文使用者而言，它大致上符合現代日文的使用習慣，只是它現在被稱呼為「女語」，它給予讀者一抹嶄新假設，原來有某個地方，人們所慣用的語言可以被冠上性別而有全然不同的文化願景，男性當權者的文字系統慣常預設陽剛之美、總是被排在光亮面被人歌頌，冠上女性之名可以是一種抵抗、一種刺激，去想像另一種由女性引導創發的敘事體系。
日之本言葉則是完全脫離了漢字，一如中文母語者打招呼時說你好，但寫成書面語時都用「nǐhǎo」來替代的奇妙突兀感。對於日本來說，歷史上也出現過數次廢止漢字的爭論，1866的政治家前島密所提出的《漢字御廢止之議》，主張漢字過於難學，會阻礙教育及國民發展；到二戰戰敗之後的駐日盟軍總司令，也將漢字視為軍國主義萌生的劣根，以《當用漢字表》來規範和改革日語中的漢字使用。但無論是從教育、政治、文化等方向切入，最終日本仍然沒有完全廢除漢字，反而將其鎔鑄鍊粹，甚至也自己研發出和製漢語，廣泛運用在生活當中。
「沒有漢字的日語」代表著什麼意思？這是一個過於龐大的歷史命題，畢竟漢字自中國傳入日本已有千年歷史，當中存廢變化也不只萬千典籍，小說沒有能力，也無有必要去處理對錯，它僅是第二幕的楔子。
仁保尔語的組成最為複雜，作者自陳融合了現代日語、現代中文、台語以及些許琉球語，相當於多種文化接壤而成的克里奧爾語。對於中文讀者來說貌似沒什麼規律，相對卻顯得親近，近乎於雞犬相聞的吆喝，饒是如此，也足夠島上相互傳遞訊息。
綜上所述，女語、日之本言葉、仁保尔語其實各別代表一種假說，邀請讀者脫離凝滯現況，思考語言本來就具有的無窮可能性。
女語：你能否想像掌權者為女性時所創立的語言系統？
日之本言葉：你能否想像沒有漢字的日文體系？（或者沒有被霸權引領或代言思考、殖民、侵占的純粹語言體系？）
仁保尔語：你能否想像一處祥和烏托邦，烏托邦的人們正說著什麼語言？
歷史（History）的男性原罪
書中第一個爭議之處，來自於語言轉譯，如上所述，中文讀者所獲得的體驗大多不如為此量身打造實驗的日文讀者，一方面語言系統無法完美符應，二方面中文、日文在各自視域當中擁有著相異聯想，例如日文和中文對於「漢字」的接受詮釋不同，在日語版的日之本言葉當中抽離漢字，跟在中文版的日之本言葉抽離漢字（而轉化成一堆拉丁字母）是不完全一樣的感受，甚至對於漢字的來源國——中國，台日肯定也會有不同的心緒感受。
另一個遭受非議的點，則是書中對於歷史的解釋有些過於粗略，僅有明顯表面反動，而沒有從深層去解析過往血淚。島的歷史始終是宇実、游娜和另一位島上男性拓慈想要知曉的謎底：到底為什麼乃呂只能由女性擔任？乃呂傳承歷史的女語也規定不能傳予男性？為什麼很想擔任乃呂的拓慈無法完成他的願望呢？在宇実和游娜終於完成考驗後，她們從大乃呂口中聽到的答案如下。
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。