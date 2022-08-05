【專訪】台灣正念工坊創辦人陳德中：透過「正念」進行心理鍛鍊，從覺察自己開始

文：盧奕昕（Louise）

五月初，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診數急攀，與病共存為生活帶來些許煩躁，看個案日日攀升，不確定性在側，生活中備受掌握的事情，如今又少了一項。初與德中老師相見，就在如此兵荒馬亂的五月。

德中老師帶著低沈中帶有平靜的嗓音，從視訊平台的那一頭浮了出來，他問好，彷彿這世界的煩躁與他無關。

談起疫情與戰亂之於大我與小我，他悠悠地說道：「二戰過後的世代，經歷了數十年太平，我們總是把平安健康、自由旅居當成理所當然，而過去幾年事情開始改變，所謂瘟疫、所謂戰爭，都真真實實地在我們面前上演。」

面對集體焦慮與生活中大大小小不如意的節點，你有多久沒有開懷大笑了？一天當中，有多少時間能真正屬於自己？你可以好好地放鬆、安心地充電嗎？

有沒有哪些時刻，是你僅僅坐在那裡，感受空氣的味道、窗外和煦的陽光、清脆的蟲鳴鳥叫，你便能體驗真正的喜悅的？

隨著一連串的問題，德中老師放慢語速，說所謂「正念冥想」其實可以作為一天之始，也可以在緊張焦慮之時，成為安神定心的解藥。

它沒有那麼神秘，也絕不過於神奇，但它卻可以幫助你好好詢問自己：「嘿，你還記得昨日午餐的菜色嗎？你還記得兩週前的那個陽光明媚的週末，你去了哪些地方嗎？你有時間好好關注當下嗎？你有多久，沒有感受到平靜所帶來的快樂呢？」

所謂正念即是「保持留心」，要記得「寧靜得以致遠」

陳德中老師為「正念減壓」創始者卡巴金博士在台灣的首任學生，為台灣正念工坊創始人，同時也是位諮商心理師。

回顧接觸「正念」的歷程，老師提到，這可以分為兩個時期來談。首先在就讀大學時期，心思敏感的德中老師，在家庭、學業及自我實踐等多重壓力之下，經常受胃食道逆流及失眠所苦，於是在22歲那年，隻身前往法鼓山進行禪修。

禪修重在回歸內在、靜心冥想，在心性鍛鍊一年的時間裡，感受到身體與心理起了相當大的變化，寧靜致遠，心安則體健，很快地，原先因為躁急、焦慮而導致的胃食道逆流再也沒發生過了，睡眠品質也大幅提升。

Photo Credit: 生鮮時書提供

「我接觸禪修十多年，卻不知道原來這一套方法早已被西方學院引用，衍伸為一套心理學的方法。」德中老師坦言，真正在學理上認識正念減壓，是在35歲那年去美國唸書的時候，才知道國外諮商學界所說的「Mindfulness」意指「保持留心」，它同時也代表著善於覺知、專注當下的一種狀態。

而欲達此狀態，就得借重「Meditation」鍛鍊方法，也就是所謂的冥想、禪修或靜心。

「傳統東方將Meditation譯為禪修、靜心，而近兩年比較流行的說法是『冥想』。」德中老師一面推進故事，一面耐心的解釋。他提到，西方心理學界很早便察覺Mindfulness對於緩解憂鬱、強迫、焦慮、失眠等身心狀況具有益處，然而台灣過去十多年卻少有人引入。

作為長時間受惠於禪修鍛鍊的德中老師，等於能夠將自己的經驗融合學理，以一種非宗教式的方法協助更多人舒緩心靈、提升專注及穩定情緒。

一切關乎心靈鍛鍊，從覺察自己開始

為什麼透過「正念」來進行心理的鍛鍊這麼重要呢？

德中老師提到，其實有很多人的煩惱看似源自於外在環境，然而很多卻是我們的內在思緒及情緒所致。

「好比兩個面臨相同工作挑戰的人，一人可能會心煩意亂、焦慮不安，另一人則很有可能兵來將擋、水來土掩。」德中老師舉例，認為冥想、靜心可以協助調整內在狀態，使人心緒穩定，不會長時間處於反芻思考（Rumination）的狀態當中。

反芻思考，有時是「過度批判」的漩渦，容易使人陷入——為什麼當初我要這麼做？事情搞砸了是不是都是我的錯？將來職涯該怎麼辦？伴侶是不是已經不再愛我了？

把大量的時間浪費在懊悔、分析、試圖找出原因，然而愈陷入思考的漩渦，便越難以超出自我的迷思與框架，反而使自己僅能花很少的時間去思考「究竟該如何做，才能讓我可以感覺更好？」

要克服反芻思考的困局，首先要突破既有的思維模式。德中老師分享，其實大部分的人都知道要為自己找到方法、解決問題，然而當一個人的心不受控時，基本上也缺乏讓心真正靜下來的能力。

「因此冥想、禪修訓練我們的，就是如何將散亂的心緒收攏，回到專一、平靜、澄澈的狀態，這樣一來，我們才能夠引導內心朝向解決問題的思考，而不是反覆懊悔、怨天尤人。」老師提到。

正念練習（也就是冥想）入門，首先是呼吸觀察，透過集中思緒至單一定點，來去訓練心智，使其有系統的從散亂到專注。德中老師近一步提出觀察，他說：「混亂時刻，我們越急著想要趕快找到解決方法，著急著『我該怎麼辦』時，可能越難以找到解方，因為你自己本身就在一個混亂的狀態。」

要解除混亂，得倚靠覺察。而覺察二字，雖聽起來十分抽象，但它實際上指的是「觀察的能力」，它是正念冥想鍛鍊心智的起始，透過覺知自身內在思緒、認知和情緒，將注意力放回自己身上。

德中老師放緩音調，慢慢地說著：「覺察自己身上的感覺，它不僅僅是頭腦的想法而已，而是身體上的感覺，透過『覺知』，我們可以回過頭來看看自己身上發生了什麼事，以及每天充斥在腦中的思緒、身體感受究竟有哪些，作為照顧自己的開始。」

關注自己，將目光投向「必要之事」