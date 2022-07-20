香港原汁原味的卡邦尼意粉——NUTMAD cafe and dining
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放忌廉的，通通都不是正宗的卡邦尼意粉，想吃意式的，最近在觀塘NUTMAD cafe and dining吃過一款。
文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）
香港文青cafe最常見的食品，是一款卡邦尼意粉（Spaghetti Carbonara），一吃下口，滿口濕潤的忌廉，便是索價$70起跳。但其實，它們通通都不是正宗的卡邦尼意粉，想吃意式的，最近在觀塘NUTMAD cafe and dining吃過一款，絕對驚為天人，喜出望外。
一些意大利廚師說過，香港普遍的卡邦尼意粉都是美式和法式的，所以會放忌廉，令其滑溜香口；意大利正宗地道的卻是一滴不放，只放巴馬臣芝士和蛋來煮意粉，口感已是相當柔滑，情況正如香港人在Pizza裡放了菠蘿，意大利人是絕對容忍不得。
想吃高質的，不妨試試這款「煙燻豬豬³卡邦尼」，它不但遵照傳統不放半點忌廉，而且注入創意，讓這款常被意大利人喻為「簡單而完美」的麵食得以昇華。他們使用了三款豬肉包括意大利豬面肉、煙腩片、煙肉，讓肉味香濃，一吃時，發現煙肉更用楓糖煎得香噴噴，特別誘人。麵條方面，也是誠意滿滿，麵質有著Al dente的爽口，不會過軟，也混入了生雞蛋和芝士調配的蛋汁，蛋香四溢，一捲之下，形成一個澄明的漩渦，非常掛汁。我最喜歡是它豐富而鮮明的調味，輕輕的酒香，恰好的黑椒，配上檸檬百里香的點綴，最後是自家製的巴馬臣芝士脆片，經過低溫煎，壓碎後蘸來吃，清新又可口，豐盈而不膩，誰說卡邦尼意粉一定要放忌廉？
不過Nutmad cafe不是甚麼有名意大利餐廳，而是在觀塘美食沙漠中的一口清泉，各種西式創意料理也是絕不失禮。例如今趟除了專程吃卡邦尼意粉，還試了前菜海鹽千層薯和甜食蛋香脆餅。前者一層接一層的牛油，湛在爽脆的薯仔上，宛如卜卜脆的薯片，極邪惡。後者是一薄身的夾餅，配上冰野莓、軟芝士、雪糕和食用花，不算是很花巧，但就是單純的好吃。
這間cafe今年搬到新店，地方變得更開揚寬敞，實在是觀塘不錯的午飯喫茶地點。而前陣子一位朋友因事被拘捕，他的舊同事知道他獨愛這裡的意粉，特地買了一盒熱竦竦的送去警局，明明意粉沒有下洋蔥，為甚麼吃的時候都想哭？
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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