印尼2023接東協輪值主席國，東帝汶要求從觀察國成正式會員國

東帝汶總統霍塔7月19日到印尼進行訪問時表示，東帝汶希望和印尼加強貿易聯繫，並希望印尼在2023年擔任東協輪值主席國時，能協助東帝汶實現多年來正式成為東協成員國的計劃。

霍塔（Jose Ramos-Horta ）2007年至2012年首次成為東帝汶總統，這是他今年4月第二次當選總統後首次到訪印尼，並與印尼總統佐科威（Joko Widodo）進行會晤。

《路透社》報道，霍塔說：「東帝汶是東南亞的一部分，在經濟和民主運作等許多方面都符合成為正式會員國的條件……我們將成為東協一個富有成效的成員。」今年的東協輪值主席國是柬埔寨，明年由印尼接棒。

佐科威在雅加達南部茂物的總統府與霍塔會面時說，印尼已在東帝汶投資了8億1800萬美元（約新台幣244億5600萬元），主要投資項目包括能源、銀行和通訊業務。

佐科威還說，他和霍塔同意增加兩國之間的貿易往來。印尼官方數據顯示，兩國在2021年的貿易總值約2億5000萬美元（約新台幣74億7400萬元）。

東帝汶是在2011年開始申請加入東協，目前僅具有東協的觀察員國身份。

Presiden Timor Leste, José Ramos-Horta hari ini berkunjung ke Indonesia. Ini kunjungan pertama Presiden Ramos-Horta ke luar negeri semenjak dilantik. Kami bertemu dan berkomitmen untuk melanjutkan hubungan baik antara kedua negara yang telah dibangun selama 20 tahun terakhir. pic.twitter.com/tOUklMSmsf — Joko Widodo (@jokowi) July 19, 2022

東帝汶擁有130萬人口，國家發展重依賴石油和天然氣的收入，至今該國依然為實現經濟多元化、降低高貧窮率的目標努力著。

被譽為亞洲最年輕民主國家的東帝汶，作為前葡萄牙與印尼的殖民地，有著一段血淚建國史。東帝汶自1975年11月28日脫離葡萄牙殖民宣布獨立，但隨著同年12月印尼入侵東帝汶，使東帝汶成為印尼的第27個省。

1999年，東帝汶全民進行公投，有將近80%的人民希望脫離印尼自治，公投結果卻引發了支持印尼軍方的血腥鎮壓，最終在聯合國的託管下，東帝汶才於2002年5月20日正式建國。

1996年，一直在國際間為促進東帝汶和平而努力的霍塔，與卡洛斯·菲利普·西門內斯·貝洛（Carlos Filipe Ximenes Belo）主教共同獲得諾貝爾和平獎。如今二度擔任總統的霍塔在17日表示，他歡迎深化與雅加達的貿易關係，以及希望印尼承諾東帝汶加入東協。未來在霍塔的主政下，東帝汶與印尼的外交關係發展為何，仍值得關注。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範