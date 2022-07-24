【專訪】「蝌蚪老師」呂軍逸：《侏羅紀公園》系列電影看了不下百次，「找碴」成為研究恐龍的開端
我們想讓你知道的是
蝌蚪老師認為，要讓孩子對恐龍的認知，不只是停留在恐龍的種類劃分，希望他們更了解，恐龍統治了地球1億6千萬年，只是地球演化的其中一段時間。生物的演化無時無刻都在發生，人類在地球上的行為也會造成環境改變。
文：生鮮時書編輯室
恐龍曾經是地球上的霸主，開啟孩子想像力的共同話題！蝌蚪池塘自然文創、微迷野林生態咖啡廳創辦人蝌蚪老師呂軍逸，擁有動物星球Discovery頻道活動主持人、荒野保護協會推廣講師等經歷。
「打從有記憶以來，就對恐龍非常有興趣」平時專注在生態教育、自然環境等領域，談起自己對恐龍的愛好，蝌蚪老師止不住地微笑。
時隔數十年，他還能拿出自己第一本閱讀的恐龍書《恐龍的奧秘》，書裡有張暴龍捕食副櫛龍的畫面令他印象深刻，也因此著迷於研究各種不同恐龍的外觀長相、顏色。
被問到為何這麼喜歡恐龍，蝌蚪老師興奮提到：「恐龍很酷，雖然現在已經不存在這個世界上，卻可以找到它的化石證明他們曾經稱霸這個星球！」 對於恐龍的熱愛，似乎從出生時就深深地刻在骨子裡。
回想幼稚園時期，繪畫本打開只會出現兩種圖案，不是機械獸就是恐龍，當時閱讀最多的就是恐龍圖鑑，甚至還把恐龍重新繪製到畫冊上，變成個人私藏圖鑑。
「從一個遺跡慢慢找到生活軌跡，再拼湊出恐龍原先的樣貌，過程裡充滿了天馬行空的想像。」 恐龍，這已經不存在的生物，卻穿越了時空，帶給了年幼的蝌蚪老師豐富想像力。
掃光模型帶回家！家人的支持，是認識恐龍的動力
小學一、二年級時，爸爸帶著蝌蚪老師經過基隆廟口夜市中賣恐龍模型的攤販，爸爸輕輕的一句「喜歡嗎？」蝌蚪老師眼睛發亮地回答「很喜歡！」。
結果爸爸竟直接把整攤的恐龍玩具包下來帶回家！蝌蚪老師笑說，突然從一、兩個玩具變成一大堆，十分幸福。看得出來，家人們都大力支持他對恐龍的熱愛。
爸爸認為既然喜歡恐龍，就要去認識它。於是訂製了專屬書櫃，將每隻恐龍放在床頭邊，用線固定住讓它不會掉下來。這就好像在家中開了一場恐龍展，每天晚上睡前還得數著恐龍才能安心入眠。
對恐龍的了解日益增加，老師也開始蒐集恐龍相關的書籍與玩具，進而更接近它們。 尤其是在孩童時期，曾有洋芋片品牌在包裝內放入恐龍貼紙吸引孩子購買，這對當時的蝌蚪老師來說，具有十分強大的吸引力。
不怎麼愛吃零食的蝌蚪老師，為了蒐集恐龍貼紙，狠下心來將辛苦存下的壓歲錢和獎學金拿去買洋芋片，將餅乾分給所有同學吃，自己則是將貼紙細心地收藏起來。
稍微成熟一點後，蝌蚪老師對於恐龍的愛好方式也開始轉變，回想國中時，會去購買各式各樣恐龍書，看每本書用不同方式介紹同一隻恐龍。
而除了圖鑑外，蝌蚪老師的百科全書裡與恐龍有關的章節也全都做了標記，無時無刻都可以翻閱，甚至曾經因為看書在廁所蹲了四個小時，最後是因為腳麻了才離開。
看《侏儸紀公園》上百次，「找碴」成為研究開端
許多孩子首次接觸到恐龍，是《侏儸紀公園》系列電影，從《侏儸紀公園》到《侏儸紀世界》，這系列的電影橫跨 30多年、歷經好幾個世代依舊是經典。
老師分享，自己一到三集應該重複看了不下100次。回想起小時候，是透過電影才知道恐龍是從蛋裡面生出來，且琥珀竟然可以把恐龍分離重塑。甚至在看完電影後，一一查詢片中出現的恐龍，更近一步了解他們的一切。
然而，隨著對恐龍的知識越來越深厚，蝌蚪老師才知道，其實在侏儸紀電影中，充滿了很多「不符史實」的內容。
例如在電影中出現的恐龍們，其實生活在不同的世代，又或是迅猛龍比人還要大，也是錯誤的。這些現象促使老師開始思考，小朋友已經認識恐龍的名稱或種類，但是然後呢？自己的專業能不能幫上什麼忙？
從紙本到影像、模型，與孩子一同遨遊恐龍國度
繼《卡通動物大冒險》課程引發小朋友熱愛，蝌蚪老師這回帶著對恐龍的熱愛，開設《恐龍國度大冒險》線上課程，要讓孩子在家也能跟著蝌蚪老師一起進入恐龍的世界！
只不過，恐龍已經從世界上消失了，要怎麼讓小朋友了解不存在的生物呢？蝌蚪老師準備了許多壓箱寶、下了許多工夫調整教學模式。
高中畢業後，跟隨著對古生物、動物的熱情，蝌蚪老師選擇了台大昆蟲系。
在大學營隊中，透過繪本小劇場、化石翻模、現場觀察兩棲爬蟲類、鳥類——恐龍的後裔與親戚等活潑生動的教學方式，受到孩子們的熱烈喜愛！
而此次為了讓螢幕前的孩子可以更專注且吸收恐龍知識，設計了生動的資訊圖表、模型、影片。用互動教學方式，帶領孩子回到恐龍時代，一同想像恐龍怎麼吃、住、養育下一代。
課程更利用電影《侏儸紀世界》電影場景和孩童探討其中的真實性，影片穿插大量的恐龍模型吸引孩童的目光，不只拿出收藏多年的恐龍壓箱寶，更到處網羅恐龍模型，幫助教學、讓孩子融入情境。
從認識恐龍到了解地球生態，鼓勵孩子追求所愛！
蝌蚪老師認為，要讓孩子對恐龍的認知，不只是停留在恐龍的種類劃分，希望他們更了解，恐龍統治了地球一億六千萬年，只是地球演化的其中一段時間。
生物的演化無時無刻都在發生，人類在地球上的行為也會造成環境改變。
從地球歷史的宏觀角度，一起探討恐龍的出現代表什麼意義？為何這麼厲害的物種消失了？進一步建構孩子對環境保護的觀念。
不僅如此蝌蚪老師也希望從恐龍的知識的演變中，將「學習無止盡」這樣的概念傳達給孩子。例如，現在的恐龍模型居然和以前的長得不一樣！
經過科學與古生物學家的考究，禽龍不再是豎著大拇指的直立哥，暴龍其實有著嘴唇，劍龍脖子其實沒這麼這麼短，最早發現腕龍其實放錯家族，伶盜龍身體有許多羽毛等等。
在這堂課裡，蝌蚪老師希望為所有孩子們打開恐龍知識的大門。
「對於喜歡的事情，就要持續去了解它！」
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如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術
我們想讓你知道的是
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來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖
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