VR公司METAx控告臉書母公司Meta商標侵權，訴訟範圍廣泛將是場法律硬仗

身為社群平台Facebook與Instagram母公司的Meta Platforms，在7月19日面臨了商標的訴訟。原告方METAx控訴Meta Platforms涉及商標侵權，而作為一家VR體驗的公司，METAx聲稱在Facebook於2021年10月更改名稱前，METAx就已經在VR與AR的技術領域展開相關業務。

根據《Reuters》報導，總部位於紐約的METAx在法庭上表示，公司已經受到Facebook更改品牌名稱行為的衝擊，更使公司的營運狀況受到影響。對此，該公司指控Meta Platforms侵犯了其公司的商標，並要求法院下令禁止這家社群媒體公司在與METAx重疊的商品和服務中使用「Meta」，並要求Meta Platforms支付賠償金。

Meta Platforms的商標侵權爭議

2021年10月28日，前身為Facebook的科技公司更名為Meta Platforms，原因是看好未來以VR和AR所驅動的元宇宙（metaverse）將取代現在的網路。不僅象徵著公司戰略重心的轉變，也代表未來將從社群媒體轉向沈浸式體驗的創新。不過，此一更改名稱的行為，卻讓Meta Platform在19日面臨商標訴訟案件。

關於原告方MetaX的公司背景，根據《CNN》報導，METAx成立於2010年，主要發展AR、VR等沈浸式體驗的數位技術。並且，也曾經與Coachella音樂節和SXSW音樂節等活動有所合作。

而根據起訴文件，MetaX同時也指控Meta Platforms在進行更改名稱的行為之前，Meta Platforms便對METAx的業務內容有所了解。

內容指出，早在2017年8月，Facebook的高層和METAx的創始人Justin Bolognino間就有一封郵件往來。郵件當中，Facebook在第一時間便聯繫了METAx，並稱讚其所舉辦的沈浸式體驗。因此，Meta Platform在更改名稱之前，並非不知道有類似業務內容、且名稱相同的公司存在。

另外，METAx的創始人Justin Bolognino也對此發表聲明，認為發起訴訟的原因在於， Facebook侵犯了META的聯邦註冊商標和普通法商標權，引發了不公平的競爭行為。

Justin Bolognino強調， 2021年10月28日，Facebook奪取了Meta的標誌和名稱，而這是12年來自己用血、汗和淚打造的標誌跟名稱。如今，Facebook作為世界上最強大的公司之一，卻在沒有通知的情況下奪走了自己的身份。因而，在經過8個月的真誠嘗試與Facebook談判未果後，才別無選擇提起訴訟。

此外，原告與其代表律師事務所Pryor Cashman LLP針對此案件的新聞稿也指出，Meta Platforms的更名行為也危及了MetaX的業務。

METAx表示，Meta Platforms對元宇宙以及相關VR和AR的業務內容與自身重疊，且Meta Platforms不僅開始在Coachella音樂節相同的活動和場所，進行相同的沉浸式體驗，更與METAx所合作過的相同創作者和公司合作。

METAx強調這樣的行為，更可能讓消費者誤以為METAx的產品和服務源自Meta Platforms，或者METAx隸屬於Meta Platforms。

因此，根據《CNN》報導，METAx正在尋求禁令，要求Facebook的母公司停止在VR、AR等相關的產品、服務或活動中使用Meta名稱，並要求損害賠償。不過，回歸訴訟目的，METAx的創始人Justin Bolognino表示，此舉是要幫助建立該領域的產業創新者，其所擁有的智慧財產權免於處在危險之中。

整起商標訴訟流程將是場苦戰

然而，根據《The Verge》報導，這場訴訟案件將是場硬戰。

原因便在於，Facebook擁有Meta的有效商標，且考慮到自從正式更名以來，Facebook已將商標廣泛應用在即時通訊、社交網絡和金融服務等等。另外，還有一些非科技產品，包括義肢製造商便也有使用Meta的商標。因此，屆時在法庭上可能將面臨一場艱苦的攻防戰。

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核稿編輯：羅元祺