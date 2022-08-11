媒體用「台大學霸」稱呼中職新秀藍翊誠，可能會有什麼問題？
我們想讓你知道的是
在學歷迷思上，媒體真正該做的應是讓受眾真正對延伸出的「詞彙」進行批判性思考，重新審視「語言的重量」，關心到當事人受到標籤化影響下，可能會產生的社會壓力與未來在職棒場域上的眼光。
日前在2022年中華職棒大聯盟選秀會中，在第7輪被味全龍指名的左投選手藍翊誠，因頂著建國中學、台灣大學化學系與首位台大畢業的準職棒選手的光環，而受到各界注目。
不難想像，媒體報導也幾乎都以「台大學霸」字眼入標。
然而在相關新聞出現後，學者、探照文化執行長李明璁發文駁斥：「我相信許多台大同學並沒有在喜歡被人家叫「學霸」，畢竟這個命名是立基在一種什麼樣扭曲病態的優勝劣敗邏輯，把考試高分和名校學歷當成是一種可以「霸」的心態。」讓不少人紛紛開始討論「學霸」一詞的用語。
「學霸」這兩個字，背後有什麼涵義？
「學霸」最初被視為憑借學術地位和權勢，打壓迫害知識菁英現象的貶義詞。之後則成為中國網路流行語，正面是稱讚積極向上的好學者，負面部分則是可能被拿來嘲諷成績優異者，帶有調侃的意味。
通常在新聞輿論與媒體報導中，「學霸」常被冠名於某一領域成績優異、擅長學習的佼佼者，以試圖結合事件製造出對立性，吸引閱聽人觀看。例如：「學霸」里長夫妻拗公帑貪汙起訴、「學霸」出身熱血棒球少年竟變殺人魔。
媒體在標題元素上運用較為「流行」的字眼，目的多是為要增加新聞辨識度，並提供閱聽人對該事件的一種解讀框架；對於記者來說，這也就是一種再自然而不過的下標手法。但藍翊誠本人都親自說明，他真的不是「台大學霸」，媒體清一色用此等字眼，間接的形塑學習與運動「優／劣」的對立關係。
那麼，關於媒體的下標用詞與議題設定方向就應該要被拿出來好好的檢視。
被稱呼為「學霸」，會有什麼問題？
「學霸」字眼在社會中確實存在著不同的認知。但有趣的是，這一類稱呼在日常中聽多了，大家似乎也就習以為常，覺得沒什麼大不了，甚至不太會有人去討論。
就筆者觀察身邊讀頂大的朋友，他們通常都不喜歡被叫學霸，部分人是真的打從心底自認配不上這個稱呼，也有另群人則是帶有點「明明說沒讀書，可是卻都考100分」的自我設限心態，而拒絕「學霸」一詞的。
以國外體壇環境來看，由名校出身的棒球員其實不罕見。舉個例子，像是史丹佛大學經濟系的洋基名投穆西納（Mike Mussina）、佛羅里達大學洛爾（Mike Lowell）與日本京都大學的田中英祐等等，皆都是由名校出身，但西方媒體並不會特別吹捧球員的學歷。
然而，台灣一直以來的升學制度講求「萬般皆下品，唯有讀書高」，媒體緊咬藍翊誠學歷、報導追夢成功的切點，反映出長期以來運動與學業多是被困在「二擇一」的框架裡討論。在這樣的風氣下於體育界環境裡吹捧學霸，一方面好像暗示運動員學歷很好是很「獵奇」的事，同時也忽略了更重要的議題：有多少體育班學生的讀書機會被扼殺了。
像是學歷迷思這樣被文字化的刻板印象，並非是單一案例，媒體真正該做的，應是讓受眾真正對延伸出的「詞彙」進行批判性思考，重新審視「語言的重量」，關心到當事人受到標籤化影響下，可能會產生的社會壓力與未來在職棒場域上的眼光，而非只是為了點擊率而安放一個標籤。
筆者對於藍翊誠非棒球科班出身，卻能跳脫體制勇敢追夢的抉擇深受感動。也樂見他的人生經驗，在未來能為台灣升學為重的教育環境與基層體育界帶來正面的影響，鼓勵更多人能拋開社會眼光，真正看見自己的天賦與才能。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。