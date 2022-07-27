《老倫敦・從酒吧出發》：英式酒吧少不了炸魚薯條，但這道傳統菜根本不是英國人發明的

文：張誌瑋

黑僧酒吧（The Blackfriars）

修道院的靜謐肅穆，晨祈晚禱，嚴謹苦修，安貧樂道，清貧的僧侶變為銅壁上的雕像出現在老城區附近「黑僧酒吧」內，有近百個大小不同、神情不一的快樂黑僧，正在天堂中享受酒中歡愉。

我與牆上的僧侶共享這片天地。我的愉悅更在個人口腹之慾和這空間氛圍之中。

看著牆上的僧侶，想到古代的修院，清苦的修會生涯裡，齋戒月期間嚴守禁食戒律，為了補足體力，有些教會允許僧侶親手自製高營養成分的啤酒作為他們的精力湯。

記得在一份刊物上讀到，在中世紀時，教會允許每位僧侶在齋戒期間每日至多可喝到四公升的量！我懷疑，四公升酒精下肚，如何集中精神苦修？我再看了看牆上如動畫般的浮雕人物，我想酒應該體現了上帝的寬容，祂賜予大地天然穀與麥，讓人類製作出酒水，分享給不同的人得到所需的能量。

黑僧酒吧建於古修院原址上。鐵路局搭建陸橋和鐵軌，拆去了原有的羅馬城牆，也剷平了十三世紀的修院。修院不再，但歷史記載十六世紀英王亨利八世為了想要擺脫宗教給予的政治束縛，以子嗣繼承問題作為個人私慾的藉口，在這修院大廳飲了烈酒後，大膽告知來訪的羅馬教皇使節，說他將與西班牙籍的皇后離婚而另立新后。

一五三二年，這場婚姻變局成為導火線，讓英國脫離羅馬天主教而成為英國國教，國王沒收修院產權，解散修會。多明尼克修會（Dominican Order）如今只在附近里巷留下諸多引人聯想的名稱：「黑僧通道」（Blackfriars Lane）、「黑僧橋」（Blackfriars Bridge）、「黑僧地鐵站」（Blackfriars）和「黑僧酒吧」（The Blackfriars）。

一八七五年初建的「黑僧酒吧」，受到新藝術的衝擊，老闆大刀闊斧跟隨藝術與工藝（Arts and Crafts）的潮流，請來皇家藝術學院雕刻名師重新設計，讓歷史與生活相融。以原有天主教修院的概念，還原在酒吧裝潢上，產生聖殿般神聖而有趣的效果。

雪花大理石鑲上鏡子，直條黑色橡木橫桁配上咖啡色天花板，金色馬賽克磁磚鑲上四盞壁燈代表拂曉、日光、月光、星光，搭配不同的惡魔與修士雕像，拱形的天穹屋頂是拜占庭式的燦爛教堂。八百年前的修會祭台如今成了酒館吧台，祈禱間成了私人包廂，彌撒儀式的廳堂也成了眾人聊天的空間。

外表褐色白灰石牆，加了金色與綠色磁磚，一幢三角形獨立建築突出矗立在黑僧地鐵站右方，如熨斗錐形的二樓陽台上，懸掛著一尊巨大的黑衣修士雕像。四層磚樓，外牆樓面的字樣以彩繪玻璃和銅製品裝飾，利用的材料元素有大理石、鏡子、馬賽克、銅製獸像，還有人神惡魔的雪花石膏。

坐在「黑僧酒吧」，我微醺的雙眼環顧四周，接連不斷的淺浮雕畫如同連環圖，不少黑衣修士的生活片段，星期五吃魚日，星期六摘取葡萄的閒情，星期日唱聖歌的虔誠，照顧病患的慈悲，還有面對撒旦的誘惑。誇張點說，有如一幅現代浮世繪！

星期五的中午，酒吧裡很多是在附近的上班族，他們習慣叫杯酒，在酒吧外聊天抽菸。室內用餐的以觀光客居多。忙碌的吧台小姐，很有耐心地招呼每位客人。我發現，用餐的客人多半是點炸魚薯條，使我聯想到是不是與修道院每逢星期五吃魚取代肉食的傳統有關？今天的英國教會學校仍嚴守週五吃魚的傳統。

酒足飯飽後，步出酒吧，再到門口看著懸掛在二樓雙手合十的巨大黑僧像，他豁達的笑容，似乎代表我們滿足地享用美酒、美食。

Photo Credit: 時報文化提供 黑僧抱肚微笑的招牌，近看、遠看都醒目

炸魚與薯條（Fish and Chips）

英式酒吧餐，一定少不了炸魚薯條，它可以說是英國的國菜。但，有趣的是，它不是英國人發明的，卻成了英國的傳統菜。

將鮮嫩肥美的鱈魚炸得金黃油酥再加上粗而短肥的薯條，連老饕邱吉爾都讚美說這是完美組合（the good companions）。

原創吃法，是要將剛出油鍋的鱈魚加薯條，撒上鹽、淋上醋，用報紙開口裹起來（open wrap）。早期報紙便宜而容易取得，又可以吸油，適合邊走邊吃，連帶吸吮手上的油汁，更覺滋滋有味兒。

一九八五年，為了衛生考量，有油墨的報紙改為薄的吸油紙來包裹炸物。少了油印少了傳統味兒，便有商家仿照報紙外觀製作吸油紙，可見，視覺上的油印味是多麼地給力加料！

高級一點的吃法，另外加上青豆泥（mushy peas）、塔塔醬（Tartar sauce），淋點蘋果醋或新鮮檸檬，灑點鹽，來杯生啤（lager），這才是完美的搭配。英國西部康瓦爾低地（Cornwall）則是配杯蘋果酒（cider），是為絕配。當然，油炸食物之後再來一客卡士達醬黑莓派或蘋果派就是更加完美的一餐。餐廳及酒吧的魚類選擇較多，外賣則魚種較為單一。要吃到大而肥美不油膩的鱈魚加薯條，外賣和餐廳是要多家比較的，畢竟各家功力不同。

一般而言，傳統炸魚六成以上是採鱈魚（cod），但因大量捕撈，政府管制捕魚量，店家以其他白肉魚替代。直到退出歐盟簽訂海洋捕魚合作協議，這幾年菜單上才又用回鱈魚來表明傳統。魚的種類因地而略有變化，蘭開夏用hake（無鬚鱈）；約克夏用haddock（黑線鱈）；蘇格蘭用rock salmon（角鯊）。

馬鈴薯是英國人的主食之一，由十六世紀航海冒險家華特・雷利（Walter Raleigh）自西班牙帶回上貢給伊莉莎白一世，深得女王喜愛，下令大量栽植。