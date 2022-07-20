上嘉明湖的熱門路線：新手高山協作員登「戒茂斯山」斷聯，警消、民間單位全力搜索中

日前一名台東縣池上鄉林姓高山協作員，上週五（7月15日）首次與工作團隊試攀戒茂斯山，他在新武呂溪營地卸完裝備後，中午獨自返程時疑似失蹤，雖中途有與家人、登山社老闆通過電話，但至今再無消息；目前消防局與民間團體動員搜索中。

林男原先在登山社擔任廚師，在今（2022）年7月中旬表示想轉任揹工，主管經評估他體能不錯便同意轉任，7月15日與登山社同仁一行共5人試走戒茂斯山，進行補給作業。

據了解，約在正午時一行人在新武呂溪底營地卸貨完畢，同行的一名同事因家人生病、要提前下山，由林男陪同一起下山，林疑似因腳程落後，未跟上該名同事。在下午1時30分下山途中，他曾打電話告知家人準備下山，並請家人準備結冰水，約在下午2點05分有和天馬登山社老闆通話，之後就失聯遲遲未下山，以上為概要的事發過程。

另外，登山社負責人林健雄也指出，當天下午約2點20分曾聯絡林男，但僅聽到到許多雜訊，之後再傳訊息皆未讀，直至下午5點看林一直未下山，立即安排登山社6人組隊上山尋找，當晚也通報消防協尋，雖然至今一直沒找到，但他強調不會放棄，會持續尋找。

台東縣消防局表示，16日凌晨接到通報後，隨即組隊上山協尋，並優先尋找附近峽谷地區，申請直升機空勘碎石坡，但都未發現林男蹤影。

目前除了消防局搜救人員進行搜索以外，中華民國山難救助協會南區搜救委員會、中華民國山難救助協會中區搜救委員會、高雄市六龜救難協會飛鷹大隊、熊出沒戶外休閒企業社、天馬登山休閒企業社等民間單位也派人搜救，一共出動27名人力，與台東縣消防局配合，互相交流情報。

家屬也在登山社團貼文協尋，懇請近日有前往南橫、戒茂斯山的山友們能否留意林男蹤影。

據悉，捷克籍台灣女婿「跑山獸」也關心失蹤林男的下落，跑山獸認為，林男有可能隨著其他登山社所綁的布條路線，因此走迷了路，反倒往布拉克桑山的方向前進。

「戒茂斯」是上嘉明湖的熱門路線

嘉明湖位於三叉山東南側草原上，海拔高約3310公尺，因腹地遼闊寬廣，大如排球場，被山友取名為「排球場營地」。欲前往露營的山友，路線為會先從戒茂斯山登山口（南橫公路156.5K）→（0.4K，35分鐘）→戒茂斯山前峰→（1.6K，90分鐘）→戒茂斯山岔路→（0.2K，10分鐘）→戒茂斯山→（1.6K，70分鐘）→新武呂溪→（2.6K，180分鐘）→排球場營地（營宿）。

一名山友向《關鍵評論網》表示，戒茂斯不用申請山屋，因此成為了一條上嘉明湖露營的新路線。加上露營要背很多東西，「不少人就會找協作幫忙，登山者只需背自己的東西，協作就會幫忙去山上先把帳篷搭好，並煮好六菜一湯等你來。」

高山協作員過去都被稱為「揹工、挑伕（porter）」，主要工作就是負責照料登山客在高山上交通、行李、吃住等大小事，會提前一步先將食材、睡袋提前揹至山屋，在登山客抵達前先行備餐。

對於林男失聯事件，這名山友分享自身經驗說道，「上次去雪山也有看到協作老鳥帶新人，有時候會停下來等他，休息激勵訓話一下。戒茂斯路線現在超紅，不太可能迷路，但登山難免就是有意外，帶他的人不應該讓他落單。」

由於高山協作員工作性質特殊，常受委託於高海拔地形及天候不良之高山等不同地區環境下，協助從事揹負重物的活動，具有相當大的潛在危險。因此，勞動部擬訂《山域揹負作業職業安全衛生指引》，除建議揹負重量以30公斤為原則外，也要與受領服務者擬定書面契約、約定服務時間等；目前高山協作現今行情價格，大約平均落在25公斤一天4800元左右不等。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：羅元祺