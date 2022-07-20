遠端工作成常態，矽谷人才外移形成「甜甜圈效應」掏空舊金山等重要城市
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疫情使商業與職場運行模式發生巨大的轉變，企業的遠端政策使人們不再需要搬遷至工作的地區，專家就發現，從人口統計來看，舊金山和聖荷西等科技城就出現明顯的人口外移潮。
（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間風行的在家工作模式，成了科技業徵才的有利條件之一。當勞動力不受企業總部地點束縛，專家發現，舊金山和聖荷西等科技城因人口外移而出現「甜甜圈效應」。
COVID-19疫情出現後，矽谷居民幾乎都會聽到身邊有人離開舊金山灣區。芝加哥聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Chicago）一份新報告證實了這波出走潮有多熱，疫情期間全美人口外移的排名，伊利諾州第一、加州第二。
加州《信使新聞》（The Mercury News）於當地時間19日報導，疫情爆發兩年多來，加州大型城市不斷發生人口外流，矽谷聖荷西（San Jose）的人口自2013年來第一次滑落百萬人以下；過去兩年舊金山減少3％居民，洛杉磯也看到人口穩定下降的趨勢。
專家表示，大城市的居民持續出走，最終會對房地產市場、人口結構和企業格局帶來巨大的影響。
加州人口外移並非新鮮事。房地產經紀公司Redfin首席經濟學家費維勒（Daryl Fairweather）表示，人才加速出走是疫情的副產品，拜就業市場的靈活度提高，勞動力可以分散全美各地。
大型科技公司如甲骨文（Oracle）和電動車大廠特斯拉（Tesla）把總部搬離加州成為頭條新聞，不過更大的改變是「人們如何工作、以及在哪裡工作。」
總部在舊金山的社群媒體推特（Twitter）今年3月宣布，5000多名員工擁有「永遠」全時在家工作的選項，這與多數專家的預測相同，也就是遠端工作模式將會繼續存在。
矽谷等地區的科技勞動力最容易受到遠端工作模式的影響。史丹佛大學經濟學教授布倫（Nick Bloom）和拉曼尼（Arjun Ramani）的報告指出，科技業員工的搬遷驅動「甜甜圈效應」，掏空了包括舊金山和聖荷西等許多重要城市。
根據報導，「甜甜圈效應」是指人們從市中心搬往郊區或其他地方，都市人口減少，像甜甜圈中間空了一圈。
「甜甜圈周邊」指的是圍繞著城市的郊區和大都會周邊的小城市，現在這些地方住著一半時間進辦公室、一半時間在家的複合式工作（hybrid）上班族，以及全時在家的工作者。拉曼尼說，科技公司雇人時，在家工作是一項競爭優勢。
「工作在哪裡、家就在哪裡」的觀念已經改變。報導分析，當員工不受公司總部地點的束縛時，政府官員要用新方法，解決從公共安全、污染到遊民問題等挑戰，全面提升生活品質才能吸引人們定居。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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