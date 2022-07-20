出發永續旅遊給自己一個當基隆島主的機會，島嶼生活節熱鬧登場

文：陳淑玲

「島嶼生活節」將於7/23至8/28在基隆和平島公園登場，圍繞著「療癒」理念發展出的3大主題8大活動，除了好吃好玩好放鬆之外，更希望邀請大家重新回到海洋的懷抱，創造人與他人、人與文化、人與自然的永續連結！



Photo Credit - 小林慶香 正濱漁港彩色屋前，仔細聆聽在地人分享，有許多「住海邊生活細節」可以被發現。

用療癒當目的親近海洋與島嶼

主辦單位和平島公園團隊表示，疫情為人們帶來許多壓力，不僅在經濟上或者精神上都經常感覺緊繃，缺乏能夠喘息的出口，因此選擇「療癒」為主題，希望傳遞基隆面向大海的力量療癒旅客的身心靈。可以發呆聽著演唱會看海、也能潛水到海下淨灘為海洋貢獻一己之力，或者跟著住海邊基隆在地人散散步，都能讓心靈平靜下來。所有的活動發想也依此成形。

Photo Credit - 陳淑玲 穿梭走在基隆正濱漁港旁，超忙碌的小麥卻活力滿滿。

「原本對於基隆不甚瞭解，但透過這次的執行與深度探訪，不但遇到最美的大海與自然，也被好多熱情友善的基隆人協助而感動，自己焦躁與擔心的情緒意外地被療癒了。」

小麥分享活動策劃的初心，她看到和平島公園面向的大海每刻都在轉變，不但有海水游泳池就能看到水中生物、另一側又有神奇地質與SUP可以親近海，能夠在基隆和平島舉行活動簡直超幸福。



Photo Credit - 和平島公園提供 活動主現場的和平島公園，擁有許多國際級的帝景地貌。

再往陸地前進一點，嶄新翻修好的漁會正濱大樓前小麥跟星濱共創工作室的創辦人林書豪碰頭，由這個基隆深度耕耘的基隆囝仔帶路，預計將在活動期間舉辦「在地好朋友陪你遊基隆」小旅行活動，以慢慢走的步調認識海洋。書豪帶著大家遊走穿梭在漁船旁、看見正在下漁獲的情形，不一會兒在鑽進小文青粼島旅宿裡，打開後門竟然是隱藏版防空洞…跟著在地人走闖基隆，竟玩出了很不一樣的旅行樣貌。



Photo Credit - 陳淑玲 小麥帶領著媒體一起跟隨在地囝仔林書豪，走闖好多神秘又好玩的基隆秘境。



Photo Credit - 小林慶香 外頭是文青感的粼島旅宿，打開後方竟藏有防空洞！是在地人書豪的秘密景點。

三大主題在基隆和平島被療癒身心

島嶼生活節第一大主題「沈浸在微醺、有歌、有海的島岸」透過淨海體驗、海洋教育、水上活動，邀請旅客親近海洋、瞭解海洋更進一步愛護海洋，讓人們體驗到旅遊不僅只有玩樂，更能深度創造自身與土地的連結。

第二大主題「日光海洋！和平島生態玩樂市」則透過市集與音樂會來闡述海洋民族的一日理想生活，努力工作之餘也要盡情放鬆，放慢步調讓創意在生活中自然而然發生。活動熱鬧展開的7/23、24兩天，島嶼市集將邀請台灣離島包含金門的小徑村食、金拌麵、燕仔草茶，綠島的食在很慢等離島好朋友與基隆14攤在地美食，讓離島美食都能齊聚在和平島這座台灣最近的離島上。

Photo Credit - 和平島公園 就著陽光與海風，島嶼生活節帶來好多熱鬧又愛著大海的活動。



Photo Credit - 陳淑玲 島嶼生活節期間也串連基隆在地店家舉行島嶼覓覓食活動。

小麥邀請大家一起在7/23-8/28的島嶼生活節期間，給自己任何一個理由都好，走訪一趟基隆，選擇喜歡的生活方式，一起來做島上的主人！

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳