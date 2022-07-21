同被國際制裁的俄羅斯與伊朗相互取暖，但兩國遠遠稱不上是盟友

文：Monir Ghaedi

這是侵烏戰爭爆發以來俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）第二次國事訪問，也是他第一次走出前蘇聯加盟共和國的地域。

普亭週二（7月19日）對伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的拜訪，準確地說，是一次三方會晤，屆時土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也參與進來。他們三人將探討敘利亞內戰局勢，俄、土、伊三國都在敘利亞實施軍事干預，卻又不屬於同一個陣營。

一般認為，此次會晤為莫斯科和德黑蘭這兩個受到西方嚴厲制裁的地方提供了一個契機、一個平台，他們可以藉機討論軍事、經濟合作，同時向西方展示：看！我們並不孤立。

在剛剛結束的中東之行期間，美國總統拜登（Joe Biden）警告絕不容許伊朗擁有自己的核武器，白宮告誡人們，伊朗準備將軍用無人機出售給俄羅斯，用於烏克蘭戰爭。拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美方有情報顯示，在伊朗，有數百架無人機已準備就緒，它們有裝載武器的能力。

德黑蘭則立即回應稱，同俄羅斯的技術合作由來已久，早在戰爭前就開始了，至於是否向俄羅斯出售無人機事宜，德黑蘭既沒有證實，也沒有反駁。

俄羅斯同伊朗的軍事夥伴關係開始於十多年前的敘利亞戰爭，但僅限於在確保各自利益的前提下，進行零散的戰術性的配合。在伊朗方面，當權的保守勢力一直以來希望改善同莫斯科的關係，不過，直到俄烏戰爭開始後，伊朗才漸漸成為普亭外交戰略的核心因素。

俄伊事實上是貿易競爭對手

上月，在土庫曼舉行的裏海沿岸國家峰會期間，普亭會晤了伊朗總統萊希。按照普亭的說法，俄伊貿易2021年增長了81％。

但問題是，兩國的經濟支柱都是出口能源。德國科學與政治基金會的阿奇茲（Hamidreza Azizi）對德國之聲說，「俄羅斯同伊朗事實上是貿易競爭對手」，目前，俄羅斯原油正在全球以甩賣價出售，奪走了伊朗原本不多的國際市場份額。

據伊朗勞工新聞社的報導，截止到6月底，之前三個月的石油產品出口從43萬噸降低到33萬噸，而為同俄羅斯競爭油價，伊朗不得不繼續壓價。

不支持侵烏戰爭，伊朗也可接近俄羅斯

中東問題專家迪弗薩拉（Abdolrasool Divsallar）對德國之聲表示，「伊朗同俄羅斯不是盟友關係」。他說，俄烏戰爭爆發後，伊朗先是猶豫了一段時間，但之後多次譴責俄羅斯向烏克蘭發動侵略戰爭。「這同對盟友的期待有很大區別」，迪弗薩拉說。

伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在會晤烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）時表示，德黑蘭拒絕世界上的所有戰爭。此外，伊朗外長向烏克蘭外長保證，不會向俄羅斯輸出無人機，相關傳聞，都是美國的宣傳。

迪弗薩拉還認為，伊朗接近俄羅斯，並不需要表達支持侵烏戰爭，其親俄的目的是向西方顯示，伊朗尚有其它選項，在中東以外的地方，伊朗仍有其影響力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航