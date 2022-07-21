同被國際制裁的俄羅斯與伊朗相互取暖，但兩國遠遠稱不上是盟友
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兩個受到西方嚴厲制裁的國家，開始接近，相互給力。普亭在俄烏戰爭爆發後第一次出遠門拜訪伊朗，顯示了這一動向。
文：Monir Ghaedi
這是侵烏戰爭爆發以來俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）第二次國事訪問，也是他第一次走出前蘇聯加盟共和國的地域。
普亭週二（7月19日）對伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的拜訪，準確地說，是一次三方會晤，屆時土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也參與進來。他們三人將探討敘利亞內戰局勢，俄、土、伊三國都在敘利亞實施軍事干預，卻又不屬於同一個陣營。
一般認為，此次會晤為莫斯科和德黑蘭這兩個受到西方嚴厲制裁的地方提供了一個契機、一個平台，他們可以藉機討論軍事、經濟合作，同時向西方展示：看！我們並不孤立。
在剛剛結束的中東之行期間，美國總統拜登（Joe Biden）警告絕不容許伊朗擁有自己的核武器，白宮告誡人們，伊朗準備將軍用無人機出售給俄羅斯，用於烏克蘭戰爭。拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美方有情報顯示，在伊朗，有數百架無人機已準備就緒，它們有裝載武器的能力。
德黑蘭則立即回應稱，同俄羅斯的技術合作由來已久，早在戰爭前就開始了，至於是否向俄羅斯出售無人機事宜，德黑蘭既沒有證實，也沒有反駁。
俄羅斯同伊朗的軍事夥伴關係開始於十多年前的敘利亞戰爭，但僅限於在確保各自利益的前提下，進行零散的戰術性的配合。在伊朗方面，當權的保守勢力一直以來希望改善同莫斯科的關係，不過，直到俄烏戰爭開始後，伊朗才漸漸成為普亭外交戰略的核心因素。
俄伊事實上是貿易競爭對手
上月，在土庫曼舉行的裏海沿岸國家峰會期間，普亭會晤了伊朗總統萊希。按照普亭的說法，俄伊貿易2021年增長了81％。
但問題是，兩國的經濟支柱都是出口能源。德國科學與政治基金會的阿奇茲（Hamidreza Azizi）對德國之聲說，「俄羅斯同伊朗事實上是貿易競爭對手」，目前，俄羅斯原油正在全球以甩賣價出售，奪走了伊朗原本不多的國際市場份額。
據伊朗勞工新聞社的報導，截止到6月底，之前三個月的石油產品出口從43萬噸降低到33萬噸，而為同俄羅斯競爭油價，伊朗不得不繼續壓價。
不支持侵烏戰爭，伊朗也可接近俄羅斯
中東問題專家迪弗薩拉（Abdolrasool Divsallar）對德國之聲表示，「伊朗同俄羅斯不是盟友關係」。他說，俄烏戰爭爆發後，伊朗先是猶豫了一段時間，但之後多次譴責俄羅斯向烏克蘭發動侵略戰爭。「這同對盟友的期待有很大區別」，迪弗薩拉說。
伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）在會晤烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）時表示，德黑蘭拒絕世界上的所有戰爭。此外，伊朗外長向烏克蘭外長保證，不會向俄羅斯輸出無人機，相關傳聞，都是美國的宣傳。
迪弗薩拉還認為，伊朗接近俄羅斯，並不需要表達支持侵烏戰爭，其親俄的目的是向西方顯示，伊朗尚有其它選項，在中東以外的地方，伊朗仍有其影響力。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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