聽說「子宮後傾」會降低受孕率是真的嗎？靠運動矯正操能改善嗎？

子宮靠骨盆底的基底韌帶、子宮兩側的圓韌帶與寬韌帶、腹部壓力三者維持在腹腔中，若子宮底的角度較靠近脊椎就屬於子宮後傾，約20％的女性有這樣情形。除了天生之外，後天疾病如子宮內膜異位、腫瘤等也會使子宮後傾。一般人並不會察覺，但也有人有經痛、腰痠、小腹痛、便祕等症狀。本篇就子宮後傾對身體的影響撰文介紹。

Photo Credit: 茂盛醫院

子宮後傾的檢查方式、對身體的影響

前後傾是根據子宮角度差異而區分，臨床上可透過內診與超音波檢查，確認為子宮前傾或子宮後傾。內診則由醫師將手指放入陰道、同時以另一隻手按壓腹部，判斷子宮角度、大小。

子宮後傾只是其中一種子宮角度，而並非是疾病，大部分人不會因為子宮後傾而有不適症狀。但有少部分人可能會因子宮後傾出現經痛和下背痠痛等不適症狀。

後天性子宮後傾的原因有哪些？需要開刀治療嗎？

後天性子宮後傾大多與骨盆及子宮瘢痕組織有關，如：

骨盆腔炎

子宮腔沾黏

骨盆腔手術

子宮內膜異位症

子宮肌瘤

卵巢囊腫

子宮後傾是不需要治療的，我們應該將重點放在婦科病灶的治療上。網路上流傳「子宮後傾運動矯正操」，然而其實運動對子宮後傾的改善效果不大，但若有下背酸痛是可以嘗試伸展運動來舒緩疼痛不適感。

對做試管嬰兒的成功率有影響嗎？

子宮後傾本身並不會影響懷孕成功率，反而是合併的其他婦科病灶才會有可能影響懷孕率，建議先到不孕科釐清不孕的原因。

坊間謠傳「子宮後傾會不易讓精子進入子宮，降低受孕率」的說法是錯誤的！性行為姿勢和子宮角度都不是影響懷孕率或試管嬰兒成功率的原因。

總結來說，子宮角度是一種生理現象，並不是造成不孕的原因。我們應該先用客觀的檢查方式來釐清不孕原因與源頭，再對症下藥地排除難孕障礙，才更有機會順利懷孕。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航