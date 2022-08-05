陶瓷貼片又快又方便？當心做不好變成「人造牙結石」

文：蘇裕隆醫師（假牙補綴科）

這兩年來因為疫情的關係，許多人都趁著口罩不離臉的這段時間，來場牙齒的大改造，也因為這樣我的門診期間來詢問陶瓷貼片的人數整個大暴增。

我其實是很喜歡跟患者聊天抬槓的，但是每天都要不斷重複解釋著同樣的內容，讓我萌生了一個念頭要寫篇陶瓷貼片文章來衛（囉）教（唆）一下，把那些關於陶瓷貼片的各種迷思一次說個明白。

網路上充斥著關於貼片慘痛經驗的各種分享，比如說顏色外型和心裡預期的差很多、牙齒貼片一直脫落、牙齒敏感、咬合不舒服、牙齦發炎、二度蛀牙等等，大概都是你去估狗一下陶瓷貼片就可以查到的問題。

但說穿了，難道陶瓷貼片真的會帶來那麼多問題嗎？還是說這其中有某些誤會呢？密醫牙齒貼片有多可怕？我覺得與其去Google或從親朋好友那邊得到一些片面的資訊，倒不如好好的來看一下這篇陶瓷貼片文章。

除了牙醫師以外，誰都不應該動你的牙齒。

美齒SPA的違法醫療行為

Photo Credit: 竹北品悅牙醫 蘇裕隆醫師 這是一位患者到美齒SPA做貼片後來找我時的照片，非專業人士隨便弄你的牙齒，下場常常變成這副慘狀。

陶瓷貼片在社群網路和媒體娛樂圈的推波助瀾之下，詢問度和普及率大增，儼然成為了美麗微笑或是時尚的指標。然而在這個醫療方式漸漸地被商業化之後，各種亂象也就層出不窮了。

講到密醫，我們立馬浮現一個畫面：一個陰暗的小角落，配上鏽蝕斑駁的器械設備和濃濃的藥水味，典型的電影場景。但是，現實生活中，一些裝潢的美侖美奐、服務親切的 「牙齒美學館」或者 「美齒SPA」，也違法提供了所謂的 「美齒貼片」、「水晶牙雕」、「奈米樹脂貼片」等選項。有些甚至會瓢竊正規牙醫診所的陶瓷貼片案例照片，用來騙取民眾信任。

密醫陶瓷貼片等同於牙結石

這真的是一件極度恐怖的事，為什麼這樣說？因為牙科裡正規的陶瓷貼片治療，其實是有許多醫療診斷上的專業考量、咬合力學上的分析判斷，以及對於顏色型態的敏銳感覺。

這些事項對於陶瓷貼片的長期成功率有非常大的影響，連受過專業口腔醫學訓練的牙醫師都需要花很多的時間，才能熟悉並精通這些專業技能，那你到底對密醫做的貼片在期待些什麼？

會拉拉操縱桿並不代表很會開飛機。同理，會把一坨東西黏到牙齒上，不代表很會做貼片。（事實上，密醫做的事情，就是黏一坨人造牙結石到你的牙齒上。這樣你也要？）

不良陶瓷貼片的後遺症

在我的門診中，看過不少被人造牙結石（密醫貼片）荼毒的患者，他們抱怨的內容不外乎以下幾項：

1. 陶瓷貼片材料反覆脫落

拜託！光是陶瓷黏著學都可以在牙醫系開一門一整學年的課程了好嗎？

牙齒表面的備製（ surface preparation）、清潔（ surface cleaning）、橡皮帳隔濕（ rubber dam isolation）、酸蝕處理（ etching）、黏著劑選擇及黏著劑聚合方式等等，每一項無一不是充滿細節，但是對於長期成功率又有著巨大影響，你怎麼能期待這些密醫精通這些專業學識，並且用這麼低廉的價格提供良好的品質呢？

孩子，別傻了。他們不懂，也不會這樣做。

2. 裝了陶瓷貼片後咬合會痛

良好的咬合提供我們正常舒適的咀嚼功能，而牙齒型態一旦經過改變以後，就需要再重新檢查咬合模式是否適當。

除了在中心咬合（ centric occlusaion，就是上下排牙齒有一個穩定最大咬合的狀況）位置不能有咬合干擾以外，我們更要確認在側方運動（ lateral movement，牙齒咬著時下顎左右移動）和前方導引（ anterior guidance，牙齒咬著下顎前後移動）的時候，上下牙齒有適當的咬合接觸，避免力量過度集中在單一填補物上，造成後續的填補物脫落或破裂。

這些咬合調整的細節可能和美不美無關，但實則對長期穩定性及功能性有著巨大的影響。

3. 陶瓷貼片術後牙齦發炎

為了讓牙齒在修復以後達成和諧一致的顏色，我們牙醫師會將填補物的邊緣放在牙齦齊平（ equal gingival）或是牙齦下（ subgingival）。若填補物和牙齒交界的邊緣平順，對於周圍牙齦的健康會是大加分。

Photo Credit: 竹北品悅牙醫 蘇裕隆醫師 奧地利的施華洛施奇放大設備

這個交界要修到平順光滑，同時還不能修磨到旁邊的牙齦，就需要專門的拋光及放大設備。若沒有處理好，原本為了讓牙齒變美的貼片反而會變成人造牙結石，反覆引起牙齦紅腫流血發炎，嚴重者甚至變成牙周病問題最後變成拔牙的下場。

4. 裝陶瓷貼片前蛀牙沒有處理

這個很正常，因為密醫沒有X光設備，也不會幫你仔細檢查有沒有蛀牙，更別說妥善地把蛀牙問題先處理好再來進行美齒貼片療程了。這樣製作的牙齒貼片就像裹著糖衣的爛蘋果，金玉其外敗絮其中。

5. 陶瓷貼片顏色不自然

非專業牙醫團隊做的陶瓷貼片容易顏色不自然，非常不專業。

畢竟要用陶瓷來模擬自然牙的顏色，需要對牙齒的結構和光學效果有一定程度的理解，才能夠以多層次堆築的方式來表現出顏色的深度和變化性。

除了材料本身的品質會影響顏色和表面光滑程度以外，在修整後的拋光也是需要專業的設備，按部就班的把每一個步驟做好，才能夠得到閃閃發亮的表面。很常看到坊間那種白到嚇死人、但是表面又很多染色的貼片，就是因為材料品質不佳，再加上沒有妥善拋光的結果。

6. 裝了陶瓷貼片變大暴牙

為什麼密醫做的陶瓷貼片型態很奇怪，牙齒很厚，看起來一整個就是大暴牙呢？