陶瓷貼片又快又方便？當心做不好變成「人造牙結石」
我們想讓你知道的是
會拉拉操縱桿並不代表很會開飛機。同理，會把一坨東西黏到牙齒上，不代表很會做貼片。（事實上，密醫做的事情，就是黏一坨人造牙結石到你的牙齒上。這樣你也要？）
文：蘇裕隆醫師（假牙補綴科）
這兩年來因為疫情的關係，許多人都趁著口罩不離臉的這段時間，來場牙齒的大改造，也因為這樣我的門診期間來詢問陶瓷貼片的人數整個大暴增。
我其實是很喜歡跟患者聊天抬槓的，但是每天都要不斷重複解釋著同樣的內容，讓我萌生了一個念頭要寫篇陶瓷貼片文章來衛（囉）教（唆）一下，把那些關於陶瓷貼片的各種迷思一次說個明白。
網路上充斥著關於貼片慘痛經驗的各種分享，比如說顏色外型和心裡預期的差很多、牙齒貼片一直脫落、牙齒敏感、咬合不舒服、牙齦發炎、二度蛀牙等等，大概都是你去估狗一下陶瓷貼片就可以查到的問題。
但說穿了，難道陶瓷貼片真的會帶來那麼多問題嗎？還是說這其中有某些誤會呢？密醫牙齒貼片有多可怕？我覺得與其去Google或從親朋好友那邊得到一些片面的資訊，倒不如好好的來看一下這篇陶瓷貼片文章。
除了牙醫師以外，誰都不應該動你的牙齒。
美齒SPA的違法醫療行為
陶瓷貼片在社群網路和媒體娛樂圈的推波助瀾之下，詢問度和普及率大增，儼然成為了美麗微笑或是時尚的指標。然而在這個醫療方式漸漸地被商業化之後，各種亂象也就層出不窮了。
講到密醫，我們立馬浮現一個畫面：一個陰暗的小角落，配上鏽蝕斑駁的器械設備和濃濃的藥水味，典型的電影場景。但是，現實生活中，一些裝潢的美侖美奐、服務親切的 「牙齒美學館」或者 「美齒SPA」，也違法提供了所謂的 「美齒貼片」、「水晶牙雕」、「奈米樹脂貼片」等選項。有些甚至會瓢竊正規牙醫診所的陶瓷貼片案例照片，用來騙取民眾信任。
密醫陶瓷貼片等同於牙結石
這真的是一件極度恐怖的事，為什麼這樣說？因為牙科裡正規的陶瓷貼片治療，其實是有許多醫療診斷上的專業考量、咬合力學上的分析判斷，以及對於顏色型態的敏銳感覺。
這些事項對於陶瓷貼片的長期成功率有非常大的影響，連受過專業口腔醫學訓練的牙醫師都需要花很多的時間，才能熟悉並精通這些專業技能，那你到底對密醫做的貼片在期待些什麼？
會拉拉操縱桿並不代表很會開飛機。同理，會把一坨東西黏到牙齒上，不代表很會做貼片。（事實上，密醫做的事情，就是黏一坨人造牙結石到你的牙齒上。這樣你也要？）
不良陶瓷貼片的後遺症
在我的門診中，看過不少被人造牙結石（密醫貼片）荼毒的患者，他們抱怨的內容不外乎以下幾項：
1. 陶瓷貼片材料反覆脫落
拜託！光是陶瓷黏著學都可以在牙醫系開一門一整學年的課程了好嗎？
牙齒表面的備製（ surface preparation）、清潔（ surface cleaning）、橡皮帳隔濕（ rubber dam isolation）、酸蝕處理（ etching）、黏著劑選擇及黏著劑聚合方式等等，每一項無一不是充滿細節，但是對於長期成功率又有著巨大影響，你怎麼能期待這些密醫精通這些專業學識，並且用這麼低廉的價格提供良好的品質呢？
孩子，別傻了。他們不懂，也不會這樣做。
2. 裝了陶瓷貼片後咬合會痛
良好的咬合提供我們正常舒適的咀嚼功能，而牙齒型態一旦經過改變以後，就需要再重新檢查咬合模式是否適當。
除了在中心咬合（ centric occlusaion，就是上下排牙齒有一個穩定最大咬合的狀況）位置不能有咬合干擾以外，我們更要確認在側方運動（ lateral movement，牙齒咬著時下顎左右移動）和前方導引（ anterior guidance，牙齒咬著下顎前後移動）的時候，上下牙齒有適當的咬合接觸，避免力量過度集中在單一填補物上，造成後續的填補物脫落或破裂。
這些咬合調整的細節可能和美不美無關，但實則對長期穩定性及功能性有著巨大的影響。
3. 陶瓷貼片術後牙齦發炎
為了讓牙齒在修復以後達成和諧一致的顏色，我們牙醫師會將填補物的邊緣放在牙齦齊平（ equal gingival）或是牙齦下（ subgingival）。若填補物和牙齒交界的邊緣平順，對於周圍牙齦的健康會是大加分。
這個交界要修到平順光滑，同時還不能修磨到旁邊的牙齦，就需要專門的拋光及放大設備。若沒有處理好，原本為了讓牙齒變美的貼片反而會變成人造牙結石，反覆引起牙齦紅腫流血發炎，嚴重者甚至變成牙周病問題最後變成拔牙的下場。
4. 裝陶瓷貼片前蛀牙沒有處理
這個很正常，因為密醫沒有X光設備，也不會幫你仔細檢查有沒有蛀牙，更別說妥善地把蛀牙問題先處理好再來進行美齒貼片療程了。這樣製作的牙齒貼片就像裹著糖衣的爛蘋果，金玉其外敗絮其中。
5. 陶瓷貼片顏色不自然
非專業牙醫團隊做的陶瓷貼片容易顏色不自然，非常不專業。
畢竟要用陶瓷來模擬自然牙的顏色，需要對牙齒的結構和光學效果有一定程度的理解，才能夠以多層次堆築的方式來表現出顏色的深度和變化性。
除了材料本身的品質會影響顏色和表面光滑程度以外，在修整後的拋光也是需要專業的設備，按部就班的把每一個步驟做好，才能夠得到閃閃發亮的表面。很常看到坊間那種白到嚇死人、但是表面又很多染色的貼片，就是因為材料品質不佳，再加上沒有妥善拋光的結果。
6. 裝了陶瓷貼片變大暴牙
為什麼密醫做的陶瓷貼片型態很奇怪，牙齒很厚，看起來一整個就是大暴牙呢？
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。