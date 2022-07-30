美日2+2會談：布林肯與林芳正強調台海和平穩定重要，重申美方反對片面改變現狀

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期對於台灣議題表示，美中在台灣議題上存在分歧，過去40年來，美國不僅管理這些分歧，也找到方式維持和平穩定。他也再次重申，美方強烈反對任何旨在片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。日本外務大臣林芳正則對中國與俄羅斯加強軍事合作提出安全疑慮，同時強調台灣海峽穩定的重要性。

布林肯：美方反對任何片面破壞台海和平穩定的作為

（中央社）美國國務卿布林肯今天（美國時間29日）表示，美方政策不變，強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。日本外務大臣林芳正則重申美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄5月聯合聲明表示，對台基本立場不變。

美、日今天在華府召開「2加2會談」美日經濟政策協商會議首次部長級會議，會後並召開聯合記者會。

媒體問及拜登與中國國家主席習近平對話後，台灣議題是否有所進展，以及對台海緊張局勢、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的看法時，布林肯表示，這是努力確保與中國維持和加深溝通管道的一部分，以負責任的管理雙方存在的分歧，並在利益一致之處共同努力。

他表示，拜登與習近平的會談有三大部分，一是雙方可合作之處，包括氣候變遷、健康安全與反毒；一是就俄羅斯入侵烏克蘭問題交換意見。另一個則是台灣，拜登強調美方政策不變，美方強烈反對任何旨在片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

布林肯指出，美中在台灣議題上存在分歧，但「過去40多年裡，我們處理了這些分歧，並以維護和平與穩定、讓台灣人民繁榮發展的方式做到了這一點」，作為共同責任的一部分，持續以不會造成衝突的明智方式管控這一點十分重要。美中在此議題上保持開放的溝通管道，特別是在兩國元首之間至關重要。

林正芳：對台灣基本立場不變，盼和平解決台海問題

對於裴洛西可能訪台，林芳正表示，日本政府不宜就此發表評論。至於台灣議題，他則重申美日元首在5月發表的聯合聲明指出，對台灣的基本立場不變，台海和平繁榮的重要依然不變，美日兩國領袖期盼和平解決台海問題。

拜登5月與岸田文雄在東京會談後發表聯合聲明指出，有關台灣，美日兩國的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，敦促兩岸問題和平解決。

林芳正今天訪問美國期間對於中國在印太地區的行徑敲警鐘，並對中國與俄羅斯加強軍事合作提出安全疑慮，同時強調台灣海峽穩定的重要性。

《路透社》報導，林芳正在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說中提到俄羅斯侵略烏克蘭，他說其他地方絕不應允許出現這類舉動。他表示，重要的是要讓此舉的下場「明顯失敗」，否則其他國家將企圖以武力改變現狀。

談到今年5月中俄轟炸機在日本附近聯合巡航，林芳正表示中俄加強軍事協作成了一大安全疑慮。他說：「我們目前正站在歷史的十字路口，充滿了危機感。我們正面臨分水嶺時刻。」他表示，甚至在印度太平洋區域，靠蠻力的邏輯愈來愈比法治更具吸引力，這個區域的戰略平衡對日本和美國來說逐漸成了一大挑戰。

林芳正表示，「一直在東海和南海企圖以武力或脅迫方式片面改變現狀的問題日益受到關注」，並且提到兩岸關係緊張升高，他說台灣海峽穩定「極其重要」。

林芳正大多避免點名中國，但也說與北京當局維持「高層級、坦率對話」至關重要，並說必要時合作也很重要，例如在氣候變遷和北韓議題上合作。

林芳正在演說結束後的問答環節中表示，他相信下週在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關部長級會議上有機會見到中國外交部長王毅。

林芳正也說，迫切需要強化嚇阻與反應能力，並表示日本政府計劃大幅增加國防預算，在5年內從根本上加強防衛能力。林芳正說，有必要保留所有選項，包括討論中的「反擊能力」和強化高科技防禦能力。

他也表示，美國確實強化延伸性嚇阻至關重要，意指美國保護日本等盟邦的核武保護傘，同時呼籲中國參與相關行動以降低核風險，他說中國「持續以不透明的方式迅速增強自身核子力量」。

林芳正今天也在華府與美國展開新的2+2經濟對話。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺