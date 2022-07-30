美日2+2會談：布林肯與林芳正強調台海和平穩定重要，重申美方反對片面改變現狀
我們想讓你知道的是
美國國務卿布林肯指出，美中在台灣議題上存在分歧，但「過去40多年裡，我們處理了這些分歧，並以維護和平與穩定、讓台灣人民繁榮發展的方式做到了這一點。」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期對於台灣議題表示，美中在台灣議題上存在分歧，過去40年來，美國不僅管理這些分歧，也找到方式維持和平穩定。他也再次重申，美方強烈反對任何旨在片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。日本外務大臣林芳正則對中國與俄羅斯加強軍事合作提出安全疑慮，同時強調台灣海峽穩定的重要性。
布林肯：美方反對任何片面破壞台海和平穩定的作為
（中央社）美國國務卿布林肯今天（美國時間29日）表示，美方政策不變，強烈反對任何片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。日本外務大臣林芳正則重申美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄5月聯合聲明表示，對台基本立場不變。
美、日今天在華府召開「2加2會談」美日經濟政策協商會議首次部長級會議，會後並召開聯合記者會。
媒體問及拜登與中國國家主席習近平對話後，台灣議題是否有所進展，以及對台海緊張局勢、聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪台的看法時，布林肯表示，這是努力確保與中國維持和加深溝通管道的一部分，以負責任的管理雙方存在的分歧，並在利益一致之處共同努力。
他表示，拜登與習近平的會談有三大部分，一是雙方可合作之處，包括氣候變遷、健康安全與反毒；一是就俄羅斯入侵烏克蘭問題交換意見。另一個則是台灣，拜登強調美方政策不變，美方強烈反對任何旨在片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。
布林肯指出，美中在台灣議題上存在分歧，但「過去40多年裡，我們處理了這些分歧，並以維護和平與穩定、讓台灣人民繁榮發展的方式做到了這一點」，作為共同責任的一部分，持續以不會造成衝突的明智方式管控這一點十分重要。美中在此議題上保持開放的溝通管道，特別是在兩國元首之間至關重要。
林正芳：對台灣基本立場不變，盼和平解決台海問題
對於裴洛西可能訪台，林芳正表示，日本政府不宜就此發表評論。至於台灣議題，他則重申美日元首在5月發表的聯合聲明指出，對台灣的基本立場不變，台海和平繁榮的重要依然不變，美日兩國領袖期盼和平解決台海問題。
拜登5月與岸田文雄在東京會談後發表聯合聲明指出，有關台灣，美日兩國的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，敦促兩岸問題和平解決。
林芳正今天訪問美國期間對於中國在印太地區的行徑敲警鐘，並對中國與俄羅斯加強軍事合作提出安全疑慮，同時強調台灣海峽穩定的重要性。
《路透社》報導，林芳正在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說中提到俄羅斯侵略烏克蘭，他說其他地方絕不應允許出現這類舉動。他表示，重要的是要讓此舉的下場「明顯失敗」，否則其他國家將企圖以武力改變現狀。
談到今年5月中俄轟炸機在日本附近聯合巡航，林芳正表示中俄加強軍事協作成了一大安全疑慮。他說：「我們目前正站在歷史的十字路口，充滿了危機感。我們正面臨分水嶺時刻。」他表示，甚至在印度太平洋區域，靠蠻力的邏輯愈來愈比法治更具吸引力，這個區域的戰略平衡對日本和美國來說逐漸成了一大挑戰。
林芳正表示，「一直在東海和南海企圖以武力或脅迫方式片面改變現狀的問題日益受到關注」，並且提到兩岸關係緊張升高，他說台灣海峽穩定「極其重要」。
林芳正大多避免點名中國，但也說與北京當局維持「高層級、坦率對話」至關重要，並說必要時合作也很重要，例如在氣候變遷和北韓議題上合作。
林芳正在演說結束後的問答環節中表示，他相信下週在柬埔寨舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關部長級會議上有機會見到中國外交部長王毅。
林芳正也說，迫切需要強化嚇阻與反應能力，並表示日本政府計劃大幅增加國防預算，在5年內從根本上加強防衛能力。林芳正說，有必要保留所有選項，包括討論中的「反擊能力」和強化高科技防禦能力。
他也表示，美國確實強化延伸性嚇阻至關重要，意指美國保護日本等盟邦的核武保護傘，同時呼籲中國參與相關行動以降低核風險，他說中國「持續以不透明的方式迅速增強自身核子力量」。
林芳正今天也在華府與美國展開新的2+2經濟對話。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺
Tags：
新戶限定！AWS概念驗證計畫引入機器學習技術應用，現正加入更可領取300美金
我們想讓你知道的是
過去需高度專業才能運用的AI技術，現今已成為企業產品研發、優化時的關鍵技術。現在加入AWS概念驗證（POC）計畫並通過審核，就能與AWS攜手開啟機器學習之旅，並獲得300美金的專案啟動金！
隨著生活裡各式便捷服務的發展，我們對於廣告推播、圖像辨識等功能已不再驚奇，機器學習、深度學習、強化學習等人工智慧（Artificial Intelligence，下稱AI）技術也在不知不覺間充斥生活日常；相對的，這些過去看似艱深難懂、需高度專業人才才能熟悉運用的AI技術，早已成為企業研發產品、優化服務過程中必不可少的資料分析與決策輔助技術。
而令人興奮的是，在當今機器學習全民化的科技時代，無論產業類型或企業規模，都有可能與AI技術結合，創造更加意想不到的便捷服務，身處其中的我們又怎能不加緊腳步跟上呢？
多樣化雲端工具，造就各產業的低門檻AI技術應用
其實AI技術普及的關鍵，除了技術成熟與資訊硬體的更新疊代，更重要的是AWS台灣這般「技術轉譯服務」提供者的出現。AWS提供功能多樣的雲端工具，大幅降低AI技術上手與使用的門檻，讓機器學習（Machine learning，下稱 ML）深入各個產業流程，實現真正的普及化。Discovery、3M、Lalamove、賽百味連鎖餐廳（SUBWAY）等企業，都開始利用以下AWS提供的雲端工具，進一步優化旗下產品或服務：
- 低門檻易上手，無需編程即可生成準確的ML預測：Amazon SageMaker Canvas利用可視化的點擊介面簡化過去複雜的程式編寫流程，讓使用者無需ML經驗也能上傳數據、訓練模型和執行預測。
- 大規模加速建立即時個人化使用者體驗：Amazon Personalize無須ML專業知識，開發人員即可輕鬆建置即時個人化推薦，為零售、媒體和娛樂等產業的客戶提供最佳的演算服務。
- 自動擷取印刷文字、手寫文字和資料：Amazon Textract藉由光學字符識別，使用ML來讀取和處理任何類型的文件、準確地擷取文字、手寫內容、表格和其他資料，而無需任何手動操作。
- 輕鬆地執行和擴展大數據工作負載：Amazon EMR使用開源分析框架（例如 Apache Spark、Apache Hive 和 Presto）運行大規模分佈式數據處理作業、交互式SQL查詢和ML應用程式。
人工智慧技術還能帶來什麼優勢？
AI技術已經深入製造、物流、電商、零售量販、遊戲，甚至金融產業，如果仍有所遲疑，不妨先檢視你的產品或服務有沒有以下需求情境：
- 優化使用者體驗：改善網頁個性化推薦、購物／退貨流程最佳化、智能客服助理等。
- 提升下單轉化率：優化首頁、商品詳情頁面、結帳頁面等推薦模塊，優化推送內容及名單，提升品類頁面與搜索結果頁面商品點擊。
- 降低管理／開發成本：促銷折扣利潤最大化、新品開發預測、經銷通路商需求管理、設備預測性維修、貨架分析。
- 提升用戶黏著度：個性化關卡／禮包／獎勵推薦，延長使用時長，提升用戶留存。
- 客戶與流程管理：虛假數據及帳號排除、用戶標籤分類、文件資產識別盤點。
上述需求情境還只是常見AI技術應用的一小部分，若想了解更多機器學習與深度學習的技術應用可能性，可以立即加入AWS並留下聯絡方式及專案需求，AWS 的機器學習專員將盡快與你聯繫！
簡易表單申請＋啟動金＝開啟AWS的機器學習之旅
如何妥善運用機器學習等AI技術，必然成為未來商業競爭時致勝的關鍵因子。為幫助有意使用AI相關技術的企業，AWS特別開放新戶限定的「AWS 概念驗證 ( POC ) 計劃」，只要在2022年8月5日之前填寫簡單的表單，並通過審核程序，即可快速啟動AWS帳戶進行設置與測試，AWS將針對你的產業及需求提供一對一專人諮詢服務，並提供300美金啟用您在AWS上的機器學習之旅！