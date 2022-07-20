憂推翻墮胎權判決重現，美眾議院通過《尊重婚姻法》保障同婚、有47名共和黨議員支持
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《尊重婚姻法》在眾議院以267比157票通過，有47名共和黨人支持這項民主黨的提案，有消息人士指出，因為擔心反對法案帶來的政治後果，因此眾議院的共和黨領導人並沒有強迫黨員要投票反對。
在美國高院作出推翻墮胎權的判決以後，人們開始擔心高院2015年的同性婚姻判決也會被動搖，因此，眾議院昨（19）日以壓倒性多數通過保護同性婚姻的《尊重婚姻法》（Respect for Marriage Act），這項法案將會確保同性婚姻納入聯邦法律。
眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）是《尊重婚姻法》的提出者，這項法案除了確保全美同性結婚的權利以外，也明訂在一個州裡有效的同性婚姻，在其他州也必須受到承認。由此可見，《尊重婚姻法》回應了美國聯邦最高法院2015年針對同性婚姻的重要判決：大法官在奧貝格費爾訴霍奇斯案（Obergefell v. Hodges）中，認為各州應該核發結婚證書給同性配偶，並承認其他州的合法同婚。
事實上，《尊重婚姻法》是用來廢除1996年通過的《婚姻保護法》（Defense of Marriage Act）。對於這項舊法，美國倡議團體人權戰線（HRC）臨時主席麥迪遜（Joni Madison）批評，是把同性婚姻排除在聯邦法的婚姻權利、福利和義務之外，「是我們國家的污點，需要從法律中消除。」
眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）在聲明中表示：「重要的是要確保聯邦法律保護人們受到憲法保障的權利，共和黨州立法機關可能會威脅這些權利」，他認為美國的LGBTQ人士無論住在哪裡，都應該確信他們能夠平等地結婚。
眾議院只是第一站，參議院還需10名共和黨人支持
《尊重婚姻法》在眾議院以267比157票通過，目前美國眾議院民主黨佔220席、共和黨佔211席，可見有47名共和黨人支持這項民主黨的提案。對此，人權戰線臨時主席麥迪遜認為，這47票象徵的是，就連共和黨議員都知道婚姻平權是這塊土地的定律。
過去，民主黨人經常以個人名義，大力主張把婚姻平權納入聯邦法律，共和黨人則會避免公開反對同志婚姻，但《美聯社》的報導指出，共和黨的主要領導成員認為，同婚法案相較其他國家所面臨的問題而言根本不重要。
而在《尊重婚姻法》在眾議院投票之前，有消息人士向《美聯社》指出，因為擔心反對法案帶來的政治後果，因此眾議院的共和黨領導人並沒有強迫黨員要投票反對。
投下贊成票的南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）在聲明中表示：「如果同性戀伴侶想要跟異性戀伴侶一樣幸福或悲慘地結婚，那就給他們更多權力。」
「對我來說，這是我個人的事」，法案通過後，眾議院公開出櫃的民主黨眾議員瓊斯（Mondaire Jones）表示，只要想像一下要如何告訴下一代美國人，無法保障他們與所愛之人的婚姻，「國會不允許這種事情發生。」
不過，這項法案目前也只在眾議院通過而已，未來將要面對的是共和黨和民主黨勢均力敵的參議院。《美聯社》指出，多數共和黨參議員可能會阻止這項法案。然而，參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）卻拒絕發表看法，因此難以預測共和黨人參議院中會多大程度反對《尊重婚姻法》。
目前美國參議院民主黨佔48席（另有2席無黨籍，但加入民主黨團運作）、共和黨佔50席，《CNN》的報導指出，至少需要10名共和黨人的支持，才能滿足60票的通過門檻。
事實上，《尊重婚姻法》並不是共和黨議員們當今面對的唯一問題，眾議院的民主黨議員本週提出《避孕權利法》（Right to Contraception Act），以保障人們能夠獲得足夠的避孕措施。議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「隨著極端主義法官和立法者盯上更多基本權利，眾議院將通過另外兩項法案，來保障我國的自由。」
新聞來源
- House passes same-sex marriage bill in retort to high court（AP）
- House passes bill to protect same-sex marriage in effort to counter Supreme Court（CNN）
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。