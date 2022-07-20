憂推翻墮胎權判決重現，美眾議院通過《尊重婚姻法》保障同婚、有47名共和黨議員支持

在美國高院作出推翻墮胎權的判決以後，人們開始擔心高院2015年的同性婚姻判決也會被動搖，因此，眾議院昨（19）日以壓倒性多數通過保護同性婚姻的《尊重婚姻法》（Respect for Marriage Act），這項法案將會確保同性婚姻納入聯邦法律。

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）是《尊重婚姻法》的提出者，這項法案除了確保全美同性結婚的權利以外，也明訂在一個州裡有效的同性婚姻，在其他州也必須受到承認。由此可見，《尊重婚姻法》回應了美國聯邦最高法院2015年針對同性婚姻的重要判決：大法官在奧貝格費爾訴霍奇斯案（Obergefell v. Hodges）中，認為各州應該核發結婚證書給同性配偶，並承認其他州的合法同婚。

事實上，《尊重婚姻法》是用來廢除1996年通過的《婚姻保護法》（Defense of Marriage Act）。對於這項舊法，美國倡議團體人權戰線（HRC）臨時主席麥迪遜（Joni Madison）批評，是把同性婚姻排除在聯邦法的婚姻權利、福利和義務之外，「是我們國家的污點，需要從法律中消除。」

眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）在聲明中表示：「重要的是要確保聯邦法律保護人們受到憲法保障的權利，共和黨州立法機關可能會威脅這些權利」，他認為美國的LGBTQ人士無論住在哪裡，都應該確信他們能夠平等地結婚。

眾議院只是第一站，參議院還需10名共和黨人支持

《尊重婚姻法》在眾議院以267比157票通過，目前美國眾議院民主黨佔220席、共和黨佔211席，可見有47名共和黨人支持這項民主黨的提案。對此，人權戰線臨時主席麥迪遜認為，這47票象徵的是，就連共和黨議員都知道婚姻平權是這塊土地的定律。

過去，民主黨人經常以個人名義，大力主張把婚姻平權納入聯邦法律，共和黨人則會避免公開反對同志婚姻，但《美聯社》的報導指出，共和黨的主要領導成員認為，同婚法案相較其他國家所面臨的問題而言根本不重要。

而在《尊重婚姻法》在眾議院投票之前，有消息人士向《美聯社》指出，因為擔心反對法案帶來的政治後果，因此眾議院的共和黨領導人並沒有強迫黨員要投票反對。

投下贊成票的南卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）在聲明中表示：「如果同性戀伴侶想要跟異性戀伴侶一樣幸福或悲慘地結婚，那就給他們更多權力。」

「對我來說，這是我個人的事」，法案通過後，眾議院公開出櫃的民主黨眾議員瓊斯（Mondaire Jones）表示，只要想像一下要如何告訴下一代美國人，無法保障他們與所愛之人的婚姻，「國會不允許這種事情發生。」

Justice Thomas told us that this far-right Supreme Court is coming for marriage equality. As one of only nine openly gay members of this Congress, this attack is as personal as it gets.



Our community is counting on Congress to act. We need to pass the Respect for Marriage Act. pic.twitter.com/EGsOM53zmx — Rep. Mondaire Jones (@RepMondaire) July 19, 2022

不過，這項法案目前也只在眾議院通過而已，未來將要面對的是共和黨和民主黨勢均力敵的參議院。《美聯社》指出，多數共和黨參議員可能會阻止這項法案。然而，參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）卻拒絕發表看法，因此難以預測共和黨人參議院中會多大程度反對《尊重婚姻法》。

目前美國參議院民主黨佔48席（另有2席無黨籍，但加入民主黨團運作）、共和黨佔50席，《CNN》的報導指出，至少需要10名共和黨人的支持，才能滿足60票的通過門檻。

事實上，《尊重婚姻法》並不是共和黨議員們當今面對的唯一問題，眾議院的民主黨議員本週提出《避孕權利法》（Right to Contraception Act），以保障人們能夠獲得足夠的避孕措施。議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「隨著極端主義法官和立法者盯上更多基本權利，眾議院將通過另外兩項法案，來保障我國的自由。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺