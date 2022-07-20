本土增2萬7196例、57例死亡：50歲以上可打第四劑，指揮中心重申「散步不戴口罩」仍要顧及社交距離

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2萬7196例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬6943例本土個案及253例境外移入。本土病例包含1萬2577例男性、1萬4350例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。確診個案分佈前5名城市分別為新北市4614例、台中市3415例、桃園市3004例、台北市2751例、高雄市2703例。

另外，今日新增的57例本土病例死亡個案中，沒有新增兒童或青少年死亡或中重症的病例。個案中有32例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上。此外，醫療應變組副組長羅一鈞說明，中重症病例新增112例，其中包括53例中症、49例重症。

其中，最年輕1例死亡個案為40多歲女性，過往並沒有接種過疫苗。本身有慢性風濕免疫系統的病史，平常有在使用免疫抑制劑。個案在7月17日之前便有好幾天咳嗽、呼吸喘等症狀，但沒有就醫。而在17日因為在家中昏倒送醫，緊急送醫後已經沒有呼吸心跳，並在急診時檢驗出新冠陽性確診。經急救後仍不幸死亡，其死因為肺炎跟呼吸衰竭。

擴大開放疫苗第二次追加劑施打對象

指揮官王必勝表示，從7月22日起，疫苗第二次追加劑（第四劑）除了原先開放的65歲以上成人、長照機構住民長照機構住民、醫事人員等原先開放的類別以外，這次擴大開放到50歲以上的成人。

不過，接種間隔要和第一次追加劑間隔5個月以上。同時，如果是確診者，建議確診3個月後再接種，以延長疫苗的保護力。王必勝表示，上述決策有經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的同意。

至於本次擴大接種的年齡，發言人莊人祥回應媒體提問，表示這次主要參考美國的做法，韓國最近也是要放寬到50多歲施打追加劑，但指揮中心主要是參考美國做法。此外，莊人祥也補充，65歲以上接種第二次追加劑的比例為25.1％。

指揮中心將與各地方政府推動幼兒疫苗施打

從7月21日起，指揮中心將與地方政府合作，共同推動滿6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗。指揮中心提醒，除了要注意場地舒適性，具有適當動線是很重要的。此外，考量家長上班時間，也會安排有夜間跟假日時段，且地方政府如果需要協助，也可以與中央政府討論。

口罩鬆綁規定說明

指揮中心昨（19）日宣布口罩鬆綁，提出如果是運動的話可以不用戴口罩。其中，散步也算是運動的一種。對此，指揮中心今日再次對於散步與運動的定義說明。

王必勝表示，此一規定適用在室內跟室外，但如果無法和不特定對象保持適當的社交安全距離，就自己衡量是否要戴口罩。

如果是在戶外空曠處散步，便能夠不戴口罩，但若是在百貨公司等室內場所逛街，無法保持與周遭人的距離，就需要戴口罩。但基本上，所謂能夠免除戴口罩的規定，都還是基於能否和不特定對象保持安全距離。不過，原則上每個人都還是要隨身攜帶口罩。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元祺