本土增2萬7196例、57例死亡：50歲以上可打第四劑，指揮中心重申「散步不戴口罩」仍要顧及社交距離
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從7月22日開始，將擴大施打疫苗第二次追加劑，對象為50歲以上的成人。此外，從7月21日起，指揮中心將與地方政府合作，共同推動滿6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗。
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2萬7196例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬6943例本土個案及253例境外移入。本土病例包含1萬2577例男性、1萬4350例女性，16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。確診個案分佈前5名城市分別為新北市4614例、台中市3415例、桃園市3004例、台北市2751例、高雄市2703例。
另外，今日新增的57例本土病例死亡個案中，沒有新增兒童或青少年死亡或中重症的病例。個案中有32例男性、25例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上。此外，醫療應變組副組長羅一鈞說明，中重症病例新增112例，其中包括53例中症、49例重症。
其中，最年輕1例死亡個案為40多歲女性，過往並沒有接種過疫苗。本身有慢性風濕免疫系統的病史，平常有在使用免疫抑制劑。個案在7月17日之前便有好幾天咳嗽、呼吸喘等症狀，但沒有就醫。而在17日因為在家中昏倒送醫，緊急送醫後已經沒有呼吸心跳，並在急診時檢驗出新冠陽性確診。經急救後仍不幸死亡，其死因為肺炎跟呼吸衰竭。
擴大開放疫苗第二次追加劑施打對象
指揮官王必勝表示，從7月22日起，疫苗第二次追加劑（第四劑）除了原先開放的65歲以上成人、長照機構住民長照機構住民、醫事人員等原先開放的類別以外，這次擴大開放到50歲以上的成人。
不過，接種間隔要和第一次追加劑間隔5個月以上。同時，如果是確診者，建議確診3個月後再接種，以延長疫苗的保護力。王必勝表示，上述決策有經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的同意。
至於本次擴大接種的年齡，發言人莊人祥回應媒體提問，表示這次主要參考美國的做法，韓國最近也是要放寬到50多歲施打追加劑，但指揮中心主要是參考美國做法。此外，莊人祥也補充，65歲以上接種第二次追加劑的比例為25.1％。
指揮中心將與各地方政府推動幼兒疫苗施打
從7月21日起，指揮中心將與地方政府合作，共同推動滿6個月至5歲嬰幼兒接種莫德納疫苗。指揮中心提醒，除了要注意場地舒適性，具有適當動線是很重要的。此外，考量家長上班時間，也會安排有夜間跟假日時段，且地方政府如果需要協助，也可以與中央政府討論。
口罩鬆綁規定說明
指揮中心昨（19）日宣布口罩鬆綁，提出如果是運動的話可以不用戴口罩。其中，散步也算是運動的一種。對此，指揮中心今日再次對於散步與運動的定義說明。
王必勝表示，此一規定適用在室內跟室外，但如果無法和不特定對象保持適當的社交安全距離，就自己衡量是否要戴口罩。
如果是在戶外空曠處散步，便能夠不戴口罩，但若是在百貨公司等室內場所逛街，無法保持與周遭人的距離，就需要戴口罩。但基本上，所謂能夠免除戴口罩的規定，都還是基於能否和不特定對象保持安全距離。不過，原則上每個人都還是要隨身攜帶口罩。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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Z世代成消費市場潛力股，如何突破痛點搶攻新藍海？
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信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。
Z世代指從1990年代末期到2010前期出生的族群，首批Z世代族群已逐漸步入社會，開始有了消費力。根據美國銀行《OK Zoomer：Gen A Primer》的分析報告，預測2030年Z世代將佔全球購買力的四分之一以上，是品牌不可忽視的重要族群。
Z世代成市場消費主流，解密Z世代消費習慣
Z世代被稱為數位原生代，在3C產品與社群媒體中長大，習慣透過數位科技來表達自我及與世界建立連結，也喜歡擺脫框架，展現特色，消費行為是他們表達自我的媒介之一。解密Z世代的消費習慣，Z世代成長於數位金融蓬勃發展的時代，數位支付平台越來越普及，只要擁有行動裝置就可以進行消費，因此金流對他們來說，並非掌握在手中的實體交易媒介，而是流動的數字，因此也較為敢衝敢花。
Z世代認為勤奮工作並不是財富成長的唯一方式，開源理財能幫助自己有更多的資本可以運用，且網路的資訊無遠弗屆，線上理財教學平台十分多元，因此Z世代也比父母輩有更多機會且更早接觸理財，對優惠的敏感度也提升，例如在消費之前會上網爬文比價、使用哪張信用卡較為優惠、回饋點數較多、較實用？哪裡可以得到優惠券？
另外，Ｚ世代生長在資訊爆炸的時代，快狠準的資訊和流程才能抓住他們的偏好，因此簡化的消費流程更是他們所求，尤其是即時順暢的使用體驗，能讓他們滿足當下的享受，更能打中他們的痛點。
想搶攻Z世代市場，傳統消費方式阻礙多
放眼望去目前的金融機構，雖然都想要搶攻Ｚ世代的市場，但傳統的模式卻仍豎起一道高牆。如傳統信用卡的優惠主要綁實體，但對於Ｚ世代消費者而言，他們重視數位體驗且已習慣在線上消費，不管是3C用品、化妝品、日常用品，甚至保險等服務都能在電商平台搞定，實體的優惠方式對Z世代而言拉力不足。
除此之外，過去信用卡核卡過程繁複、時間久，尤其是身為信用卡小白、沒有任何信用紀錄的Z世代，等待核卡的過程也會較久；再加上許多信用卡的首刷禮，都有要求在核卡的30~50天內完成條件，但是從核卡後到拿到卡片的期間便已耗上幾天，無形中也提高了優惠門檻。等拿到信用卡後，Z世代當下的消費欲望也已經消失。
點數跨業串聯，新興理財方式打中Z世代痛點
難道信用卡對Z世代而言已經是過去式了嗎？信用卡這類的支付方式對於Z世代而言還是有吸引力的，信用卡的回饋方式能讓Z世代邊賺邊花，消費與理財同時達成，弱勢回饋通路能夠滿足Z世代的消費習慣便能錦上添花。因此許多銀行開始紛紛與電商平台等合作，推出電商回饋加碼。電商回饋對於Z世代的吸引力龐大，近期電商和零售商不斷在擴展自己的金融生態圈，積極發展通路，因此電商回饋常常不僅能運用在電商平台，甚至是包抄線上線下通路，全面覆蓋消費者的生活圈。
近期台灣電商PChome與中華電信、中國信託推出ALL ME卡，主打無須綁定實體卡，即時綁定就能夠即時在Pi拍錢包、PChome 24h購物及Hami Pay進行消費；另外，特別首創業界全新點數架構，突破過去跨業轉換不易的門檻，讓回饋點數可同時跨平台自動累點顯示、兌點，消費者可依據當下使用需求，自由選擇要以「P幣」或「Hami Point」進行抵用，更提供橫跨電商、電信、四大超商、百貨、生活繳費等指定通路最高12%回饋，升級服務體驗，累計全台超過38萬個通路都可以使用。
為了提升Z世代的消費體驗，中國信託ALL ME卡推出快發服務，讓申請者無須綁定實體卡，在核卡當下就能夠進行即時消費。在中國信託ALL ME卡推出不久，便可看到討論區消費者回饋幾乎是「秒核」並能立即綁定進行消費，更吸引許多Z世代投入辦卡行列。
Z世代較長輩世代重視消費流程與體驗，若能了解Z世代的消費習慣對症下藥掌握未來市場趨勢，即使是傳統的消費方式，也能有新玩法進而奪得先機。
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