周杰倫新專輯《最偉大的作品》再寫紀錄，Spotify、YouTube等平台點擊數爆量人氣不減

相隔6年,推出錄音室專輯《最偉大的作品》的周杰倫,專輯一發行就創下多項點擊紀錄,與專輯同名的歌曲〈最偉大的作品〉MV曾佔據台灣、香港、新加坡等地YouTube發燒影片的第一名位置。而19日也再傳好消息,《最偉大的作品》榮登知名音樂串流平台Spotify全球首週新發行專輯榜的第5名,僅次於《Jack In The Box》、《Gemini Rights》、《Special》、《emails i can't send》等4張專輯。

2000年,周杰倫發行個人首張同名專輯,立刻引爆華語樂壇浪潮,〈可愛女人〉、〈星晴〉、〈黑色幽默〉、〈龍捲風〉等都是膾炙人口的歌曲,單曲人氣至今也仍高居不下,當時周杰倫也以新人之姿一舉拿下金曲獎最佳專輯,同時也入圍最佳製作人、新人和作曲人獎。

而後,周杰倫大致維持一年一張錄音室專輯的速度,推出《范特西》、《八度空間》、《葉惠美》、《七里香》、《十一月的蕭邦》等廣受好評的專輯,且憑藉《魔杰座》、《跨時代》兩張專輯,連續拿下最佳國語男歌手等獎項。

而周杰倫個人至今得過15座金曲獎,是最多次入圍與獲獎的歌手之一,而其中包含《Jay》、《范特西》、《葉惠美》和《跨時代》都曾拿下金曲獎最佳國語專輯,在華語樂壇獨樹一幟。

而此次出道邁入22年的周杰倫,推出個人第15張錄音室專輯《最偉大的作品》,其中收錄之前就已釋出首單曲,包含〈說好不哭〉、〈不愛我就拉倒〉、〈Mojito〉、〈等你下課〉,而新歌則有〈最偉大的作品〉、〈還在流浪〉、〈粉色海洋〉等等。

根據《中央社》報導指出,周杰倫新歌〈最偉大的作品〉MV上架24小時後統計,台灣的YouTube攻下發燒影片、音樂發燒影片雙榜第一名,也在香港、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳洲等地摘下發燒影片第一;就連新加坡、加拿大、澳洲也是音樂發燒影片第一,同時在德國、法國、美國也都榜上有名,衝上前10名,在英國更是獲得第2名。而目前首波主打〈最偉大的作品〉在YouTube點擊數來到1524萬,第二波主打〈還在流浪〉則有759萬次點擊。

最後,根據Spotify官方Instagram表示,《最偉大的作品》進入全球首週新發行專輯榜第5名,以及美國首週新發行專輯榜第10名,顯見周杰倫的人氣未減。

核稿編輯:羅元祺