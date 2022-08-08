【大人學】天天記流水帳真的有意義嗎？與你分享我記帳數十年的感悟，以及愛用的「極速記帳法」
我們想讓你知道的是
當我不再記流水帳後，多了好多時間與精力做更有意義的事情，整體的效率也提高了不少，接下來我會分享我自己多年來不斷測試、調整出來的理財方法，主要特色不是在求精準，而是花最小的心力，來掌握自己的財務狀況。各位也不妨參考看看！
口述：姚詩豪
整理：陳建閔
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我曾經在書上看過一則故事，講述美國實業家洛克菲勒如何靠著記帳，成為商業史上第一個億萬富翁。這個故事讓我理解「記帳」在個人財務管理方面的重要性，也更肯定這其實是我們每個人轉變為成熟大人的過程中，一定要好好思考的事情。因此，這次想跟大家分享我自己記帳數十年來的經驗和想法。
我記帳的歷史非常悠久，從小我媽媽就給我一個本子，讓我記錄每年紅包錢的收入，或零用錢用在什麼地方等等。不過當時我年紀還小，所以記的帳並不是非常精細，就是單純以流水帳的方式一筆一筆列下來。
但隨著年齡增長，記帳也跟著複雜了起來，我很快就發現光記錄每筆支出是不夠的。例如，跟一位朋友出去吃飯共花費500元，各付各的，但由我來刷卡結帳，我的信用卡支出500元，但朋友會給我250元現金，真要清楚記錄的話是挺麻煩的！
更別提每到月底核對帳目時，難免會漏掉了幾筆紀錄，數字常常兜不攏，這時候就要花費大量時間去找單據、發票出來檢查，有時候還要詢問一下親朋好友，導致花費在記帳上的時間越來越多。
這樣的情況持續一段時間後，我開始反思「記流水帳」這件事情的本質是什麼？我花了那麼多時間記錄，到底解決了什麼問題呢？這樣真的可以幫助我理財嗎？
不記帳也可以管理財富
先講結論：其實記流水帳這件事對我來說目的只有一個，就是「制定每月預算」。如果你是個上班族，日常收支大抵是穩定的，那麼只需要記帳3到6個月左右大概就可以抓出每月平均消費金額，根據這個數字制定每月預算後，就不需要再花那麼多時間與心力天天記帳了。
我的極速理財法分享
當我不再記流水帳後，多了好多時間與精力做更有意義的事情，整體的效率也提高了不少，接下來我會分享我自己多年來不斷測試、調整出來的理財方法，主要特色不是在求精準，而是花最小的心力，來掌握自己的財務狀況。各位也不妨參考看看！
1. 準備兩個帳戶控管「收入」與「支出」
我會在同一間銀行開兩個帳戶。一個專門為「收入帳戶」，負責收錢，例如薪資、版稅、演講費等，只要查詢這個帳戶就可以知道收入明細。
另一個為「支出帳戶」，不管是日常開支、繳費、提款、轉帳等，只要是支出都用這個帳戶，後續去查這個帳戶還剩多少餘額，就會知道這個月大概花了多少錢，方便又快速。
2. 每月定期定額，輕鬆控制預算
直接舉例說明：假設我一個月大概會花5萬元（記幾個月流水帳大概就可以知道），那後續每個月我就會從「收入帳戶」匯款五萬元到「支出帳戶」，供應日常花費。你可以把「支出帳戶」想像成一張「儲值卡」或是公司的「零用金帳戶」，所有花費都從「儲值金額」中扣除。
到了月底，如果發現這個「支出帳戶」還剩3000元，那就代表我這個月有省到錢；下個月又有5萬元從「收入帳戶」轉過來「儲值」，這樣當月就有5萬3000元可以使用，等於為自己的節儉給點小獎勵。
那萬一這個月透支了怎麼辦？我會直接再儲值5萬元到「支出帳戶」。總之，每一筆從「收入帳戶」補進「支出帳戶」的錢固定就是5萬元，到了年底，我只要查詢一下一整年到底從「收入帳戶」轉出了幾個5萬塊，大概就可以抓到一整年的開支。
當然，每次遇到「支出帳戶」透支的時候，我也會思考一下：為什麼這個月還沒到月底就把5萬元花完了？可能是當月有一些比較特殊的花費，例如吃太多大餐了？還是我買了3C用品？要回答這些問題，你可以善用我下一個要介紹的方法：去檢查「信用卡明細」。
3. 化繁為簡，只用一張信用卡
我建議盡量只用一張信用卡來消費，多年來我的皮夾裡只有兩張信用卡，平時只用其中一張，另一張是備用的，幾乎不會拿出來消費。
第二個建議，超過3000元以上的消費盡量用信用卡支付（妳可以設定自己偏好的數值）。月底就可以透過信用卡明細看到大筆支出為何，輕鬆方便。
以我的經驗而言，每個月花在食衣住行等的日常花費其實都差不多，反而是這些一次性的大筆支出對月底結餘的影響更大。因此好好留意這些大筆支出會是非常重要的事情。
3. 每月觀察「淨資產」
淨資產的計算方式，其實就是「資產」減掉「負債」。
在這個算式中，「資產」包含現金存款或股票基金的現值，可能還包含名下不動產的價值，或者房租押金等等。但像珠寶、汽車這類財產我建議不列入，因為這些東西貶值得比較快，都算進去容易高估自己的資產。「負債」部分最常見的則是信用卡的卡費、房貸或車貸等。
當你用資產減掉負債，就可以知道自己這個月結餘的「淨資產」有多少。
我始終認為「淨資產」才能代表一個人真實的財力狀況，如果淨資產隨著時間逐步上升，才表示一個人理財的效果是好的。
所以我不會逐筆去檢視當月的開支，只會在月底時用excel表格結算我的淨資產，這個表格很簡單，就是列出我現在總共有多少資產，以及所有的負債，再以資產減掉負債得到淨資產的值。
另外，我也會把近10年的資料整理起來，觀察每月淨資產上升的趨勢。如果某一年上升幅度很小，我就會警惕自己這一年是不是花太多錢？還是賺太少了？藉以再盤點一下自己的金錢管控狀態。
總結：我從記帳中領悟的三件事
雖然以上分享的記帳方式未必會是最精細、最滴水不漏的，但透過這樣的記帳法，我們可以回到記帳本質，也能達到掌握個人財務狀況的目的，我認為仍然相當值得一試。
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BMW i智慧電能生活圈， 給你最便利與智慧的未來生活
我們想讓你知道的是
「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞，無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW，如何再次於此嶄新的電動世代再次領先？【BMW i 智慧電能生活圈】，是BMW端出的秘密武器。
接軌嶄新的電動世代，BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景，名為「BMW i智慧電能生活圈」，從用車者的使用情境思考，無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等，都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點，規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等，讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。
【BMW家用充電】
就像許多人使用手機的習慣，回到家開始充電，每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一，車輛停妥後插上充電槍，人回到家中休息充電時車輛同時也在充電，還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力，以iX xDrive50為例，代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用，可滿足絕大多數的用車里程需求。
【BMW目的地充電】
若前一天晚上忘了充電，或是有著不同於平常通勤的路程安排，也無需擔心，此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始，BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座，像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有；不僅如此，2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站，再加上現有的公用交流充電座，迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座，只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊，大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。
【BMW i高速充電站】
若有著長里程的旅程規劃，或是行程間需要快速的補充電力，此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站，最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例，最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程，一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。
要如何知道BMW i高速充電站的位置？只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電，並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務，清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。
超高速充電效能
除了三種不同的電能補充方式，車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言，導入了第五代eDrive電能科技，以能量密度更高的新世代鋰電池模組，加上最高可達200kW的充電功率註三，最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二，大幅縮減充電所需時間，便利性不言而喻。
BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮
在電動車百家爭鳴之際，有別於其他品牌僅強調電動車本身技術，BMW不僅以先進科技作為基礎，更從用車者的角度與生活習慣思考，以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能，不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量，相信對於車主而言，大幅降低里程焦慮，取而代之的是更便利、更經濟的用車成本，當然，BMW招牌的駕馭樂趣，仍然在旗下電動車款上完美體現。
註一：需專人到府評估安裝可行性
註二：WLTP測試規範下所測得之數據
註三：BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商