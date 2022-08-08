【大人學】天天記流水帳真的有意義嗎？與你分享我記帳數十年的感悟，以及愛用的「極速記帳法」

口述：姚詩豪

整理：陳建閔

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我曾經在書上看過一則故事，講述美國實業家洛克菲勒如何靠著記帳，成為商業史上第一個億萬富翁。這個故事讓我理解「記帳」在個人財務管理方面的重要性，也更肯定這其實是我們每個人轉變為成熟大人的過程中，一定要好好思考的事情。因此，這次想跟大家分享我自己記帳數十年來的經驗和想法。

我記帳的歷史非常悠久，從小我媽媽就給我一個本子，讓我記錄每年紅包錢的收入，或零用錢用在什麼地方等等。不過當時我年紀還小，所以記的帳並不是非常精細，就是單純以流水帳的方式一筆一筆列下來。

但隨著年齡增長，記帳也跟著複雜了起來，我很快就發現光記錄每筆支出是不夠的。例如，跟一位朋友出去吃飯共花費500元，各付各的，但由我來刷卡結帳，我的信用卡支出500元，但朋友會給我250元現金，真要清楚記錄的話是挺麻煩的！

更別提每到月底核對帳目時，難免會漏掉了幾筆紀錄，數字常常兜不攏，這時候就要花費大量時間去找單據、發票出來檢查，有時候還要詢問一下親朋好友，導致花費在記帳上的時間越來越多。

這樣的情況持續一段時間後，我開始反思「記流水帳」這件事情的本質是什麼？我花了那麼多時間記錄，到底解決了什麼問題呢？這樣真的可以幫助我理財嗎？

不記帳也可以管理財富

先講結論：其實記流水帳這件事對我來說目的只有一個，就是「制定每月預算」。如果你是個上班族，日常收支大抵是穩定的，那麼只需要記帳3到6個月左右大概就可以抓出每月平均消費金額，根據這個數字制定每月預算後，就不需要再花那麼多時間與心力天天記帳了。

我的極速理財法分享

當我不再記流水帳後，多了好多時間與精力做更有意義的事情，整體的效率也提高了不少，接下來我會分享我自己多年來不斷測試、調整出來的理財方法，主要特色不是在求精準，而是花最小的心力，來掌握自己的財務狀況。各位也不妨參考看看！

1. 準備兩個帳戶控管「收入」與「支出」

我會在同一間銀行開兩個帳戶。一個專門為「收入帳戶」，負責收錢，例如薪資、版稅、演講費等，只要查詢這個帳戶就可以知道收入明細。

另一個為「支出帳戶」，不管是日常開支、繳費、提款、轉帳等，只要是支出都用這個帳戶，後續去查這個帳戶還剩多少餘額，就會知道這個月大概花了多少錢，方便又快速。

2. 每月定期定額，輕鬆控制預算

直接舉例說明：假設我一個月大概會花5萬元（記幾個月流水帳大概就可以知道），那後續每個月我就會從「收入帳戶」匯款五萬元到「支出帳戶」，供應日常花費。你可以把「支出帳戶」想像成一張「儲值卡」或是公司的「零用金帳戶」，所有花費都從「儲值金額」中扣除。

到了月底，如果發現這個「支出帳戶」還剩3000元，那就代表我這個月有省到錢；下個月又有5萬元從「收入帳戶」轉過來「儲值」，這樣當月就有5萬3000元可以使用，等於為自己的節儉給點小獎勵。

那萬一這個月透支了怎麼辦？我會直接再儲值5萬元到「支出帳戶」。總之，每一筆從「收入帳戶」補進「支出帳戶」的錢固定就是5萬元，到了年底，我只要查詢一下一整年到底從「收入帳戶」轉出了幾個5萬塊，大概就可以抓到一整年的開支。

當然，每次遇到「支出帳戶」透支的時候，我也會思考一下：為什麼這個月還沒到月底就把5萬元花完了？可能是當月有一些比較特殊的花費，例如吃太多大餐了？還是我買了3C用品？要回答這些問題，你可以善用我下一個要介紹的方法：去檢查「信用卡明細」。

3. 化繁為簡，只用一張信用卡

我建議盡量只用一張信用卡來消費，多年來我的皮夾裡只有兩張信用卡，平時只用其中一張，另一張是備用的，幾乎不會拿出來消費。

第二個建議，超過3000元以上的消費盡量用信用卡支付（妳可以設定自己偏好的數值）。月底就可以透過信用卡明細看到大筆支出為何，輕鬆方便。

以我的經驗而言，每個月花在食衣住行等的日常花費其實都差不多，反而是這些一次性的大筆支出對月底結餘的影響更大。因此好好留意這些大筆支出會是非常重要的事情。

3. 每月觀察「淨資產」

淨資產的計算方式，其實就是「資產」減掉「負債」。

在這個算式中，「資產」包含現金存款或股票基金的現值，可能還包含名下不動產的價值，或者房租押金等等。但像珠寶、汽車這類財產我建議不列入，因為這些東西貶值得比較快，都算進去容易高估自己的資產。「負債」部分最常見的則是信用卡的卡費、房貸或車貸等。

當你用資產減掉負債，就可以知道自己這個月結餘的「淨資產」有多少。

我始終認為「淨資產」才能代表一個人真實的財力狀況，如果淨資產隨著時間逐步上升，才表示一個人理財的效果是好的。

所以我不會逐筆去檢視當月的開支，只會在月底時用excel表格結算我的淨資產，這個表格很簡單，就是列出我現在總共有多少資產，以及所有的負債，再以資產減掉負債得到淨資產的值。

另外，我也會把近10年的資料整理起來，觀察每月淨資產上升的趨勢。如果某一年上升幅度很小，我就會警惕自己這一年是不是花太多錢？還是賺太少了？藉以再盤點一下自己的金錢管控狀態。

總結：我從記帳中領悟的三件事

雖然以上分享的記帳方式未必會是最精細、最滴水不漏的，但透過這樣的記帳法，我們可以回到記帳本質，也能達到掌握個人財務狀況的目的，我認為仍然相當值得一試。