《台灣建築史綱》：日本時代興建的大小神社中，桃園神社是唯一保存狀況較完整者
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在台灣超過兩百多間大大小小的神社中，位於台北劍潭山（今圓山大飯店址），社格列為官幣大社的「台灣神社」是位階最高、規制最完整的神社，倡建於北白川宮能久親王去世之後。除了供奉戰死於台灣的北白川宮能久親王外，同時也祭祀日本開拓三神大國魂命、大己貴命與少彥名命。
文：林會承、傅朝卿、徐明福
自古以來，日本神社即有所謂「社格」等級之分。明治時期，社格重新調整，分為官社與地方性神社，官社又分為國幣社與官幣社兩種。每種又分上、中、下三等。國幣社舉行祭典時是由日本國庫支付費用；官幣社則由日本皇室支付。地方性神社分府、縣、鄉、村及無格社，分別由所屬層級之地方政府提供祭祀時之帛料。
神社建築在不同的宗派系統中存在著差異，每一宗派祖社本殿建築形態也成為一種特殊的風格，其中伊勢神宮為代表的「神明造」及賀茂社的「流造」數量最多，前者屋頂為直線造型，後者為曲線，屋頂前屋面比後屋面長。除了鳥居外，神社外貌上主要特徵為屋頂上的千木、堅魚木、破風、破風板、鬼瓦板與懸魚。另外，於神社參拜道上，也經常設置狛犬、石燈籠、神馬與神銅牛等吉獸。
國家神道與地方性神社
（一）台灣神社
在台灣超過兩百多間大大小小的神社中，位於台北劍潭山（今圓山大飯店址），社格列為官幣大社的「台灣神社」是位階最高、規制最完整的神社，倡建於北白川宮能久親王去世之後。除了供奉戰死於台灣的北白川宮能久親王外，同時也祭祀日本開拓三神大國魂命、大己貴命與少彥名命。
台灣神社動工於1901（明治34）年2月，同年9月26日完工，於10月24日舉行落成大典，10月27日舉行鎮座祭，成為台灣最早的神社之一。神社占地約5公頃左右，社務所、手水舍、拜殿、中門及本殿等，分立於由下而上的三個平台上，本殿位在最高處的位置，採用的是神明造，拜殿及中門也都是採用神明造。
為了達到神社建築的最高品質，台灣神社特別委託當時日本最權威的古建築學者伊東忠太負責設計，協助的有武田五一，並由日本聘請專門負責社寺建築及皇家建築的傳統工匠建造。
值得一提的是，台灣神社的參拜道一直從山上延伸到山下，設有不同的鳥居、狛犬、石燈籠、銅馬、銅牛。更建設了明治橋跨越基隆河，使參拜道連接到市區來的道路（今中山北路），並命名敕使道。每年10月28日，台灣神社舉行祭典，全台灣放假一天。
（二）台南神社
台灣另一處與北白川宮能久親王有直接關係的神社，是由台南北白川宮能久親王御遺跡所逐年發展而成的「台南神社」。
1900（明治33）年台南縣知事磯貝境藏等人，發起將1895（明治28）年北白川宮親王臨死前最後留駐的寢殿，即台南望族吳汝祥宅宜秋山館，改做為「御遺跡所」，展示各種親王用過的物件，於1902（明治35）年8月完工，隸屬台北的台灣神社管轄。擴建後御遺跡所整體配置軸線為南北向，主入口面南，建有靈門、拜殿、神門、手水舍、鳥居、石燈籠、圍籬，工匠來自於日本。
宜秋山館部分舊房舍設置了博物館。1920（大正9）年列入無格神社，仍屬於台灣神社管轄，職員由台灣神社分派。1922（大正11）年，「御遺跡所」東側新建台南神社，是日本時代中期神社的代表，1923（大正12）年6月竣工，1925（大正14）年10月31日升格為官幣中社，鎮座日與台北台灣神社一樣，為10月28日。
神社占地遼闊，分成內苑、外苑。內苑範圍為完整的神社配置，包含鳥居、石燈籠、狛犬、銅馬、社務所、拜殿、本殿等，其中本殿、中門與拜殿的建築形式都為神明造。外苑則布置日式風格的庭園造景。
（三）桃園神社
在日本時代晚期的神社中，由春田直信所設計，於1938（昭和13）年舉行鎮座祭落成的桃園神社最具代表，也是台灣日本時代興建的大小神社中，唯一一棟保存狀況較完整者。
桃園神社祭拜的除了豐受大神、開拓三神（大國魂命、大己貴命及少彥名命）外，也將北白川宮能久親王及明治天皇做為祭神。在配置上，桃園神社依山勢而分三層，軸線對位於市中心北白川宮能久親王紀念碑，空間上由參拜道串聯庭園與建築而成。
參拜道兩側置有石燈幢、鳥居及銅馬，兩側有西淨與東沐兩個建築，西淨為進入神社本體前洗手以淨心的地方，亦稱為手水舍；東沐為社務所，門廊為唐破風形式。本體由中門、拜殿與本殿而成。中門為正式的大門，由十二根柱子支撐銅屋頂。拜殿中央屋頂為前緣中央略為拉長的歇山頂（入母屋屋根），兩側為懸山頂（切妻屋根）。
本殿規模不大，必須爬十階始可抵達，屬於流造。地點位於高台上，四周亦設有高欄。桃園神社各部位的構造及細部裝修都頗具特色。拜殿支摘窗為格子形式，不同木材間的接合點或是木材的收頭大多數使用銅質五金構件，一則強化木質構件，一則有美學效果。
書籍介紹
本文摘錄自《台灣建築史綱》，遠流出版
作者：林會承、傅朝卿、徐明福
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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