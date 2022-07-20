陶傑放榜系列：看破一人一字勉考生之虛偽，幽默的批判與現實
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論盡香港教育慘況，那麼，陶傑自己呢？
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
轉捩點，有個人抉擇，有時代的文化命限。古時科舉考試，連夜赴京，三年不歸；今見各類文憑公開試，分數評斷未來方向。生於此城，大多數人都無法迴避的關卡。
會考、A-Level到DSE，如上水屠宰的牛，一車車學生，滿佈紅絲的眼走入考場。等到放榜前後，思考、選擇未來的志向。失意者，更要面對考試的殘酷，迷惘。
政府高官的「一人一字勉考生」，多虛偽。才子陶傑多年前早看穿這些心靈毒湯，持續撰寫一系列放榜短文，現實的眾生相，知名如〈Come on James〉，成為網路潮文。
會考放榜，又到了社會年年濫情的時刻，高官競出「打氣」，「勝不驕、敗不餒」，「一次會考不足以決定一生」，聽得人呵欠連連。
陶傑說，考試是必要的罪惡，錯的是制度。社會年年濫情的節日，高官循例求其打氣，說是虛偽，乃因都知道填鴨式教育之弊：補習馬經化，試題博彩化，子女送至外國。
如果醫學系是中環，英國文學系是蘭桂坊，建築系是銅鑼灣，法律系是尖沙嘴，土木工程系是灣仔，中文系是拆掉了的九龍城寨，那麼哲學系一定是天水圍。
留下我們在分數苦海浮沉，功利的科系分級。陶傑寫放榜分手，論系所的可讀與不可讀，抽水幽默，建基於透徹現實的無奈、悲哀，未必事實全盤如此，反映社會主流想像。
口講求學不求分數，但沒有分數如何求學？聲言選科深造看興趣，卻是搵食至上。求學、選科本無高低，實乃選科必須小心，一旦選錯，隨時受眾人白眼，難以翻身。
香港沒有「政治人才」，那麼大學的歷史系為何要關門？因為讀歷史，找不到工作；更準確地說，因為香港的老闆聘請新人，他們只懂得MBA和會計工管的學位。一個歷史系畢業生，在中環見工的會客室，人頭湧湧，是最憔悴的一個。
當社會愈是扭曲、狹窄，影響科系的未來。金融是才俊，理科嘥銀時，文科即乞食。文史哲等的弱勢，資源缺乏隨時殺系合併，即使順利畢業，無從尋覓理想，發揮所長。
現實殘酷，陶傑非一味批判，點出本心。例如，若我們肯定志向，冷門學科又何妨？冷門的學科，競爭的人少出路反而廣闊，價值不只由外界賦予，自己可以建立天地。
夢想有一天會實現的。有「吃香」的行業，也有裁員吃癟的季節；有旺盛的「市場」，但市場也會不景蕭條。至於「搵食」，世界上沒有一個學系，是為葬送一個年輕人的前途而設的。因此，永遠留你心中的美索不達米亞，正如你記，第一次付託的那個他，不為傳宗接代，不為成家立室，只為了一片真愛。
我們可以隨著市場價值，一窩蜂投身其中，但誰又能預測未來，待畢業時市道如何？不要誰來「指引」，也不必跟誰「諮詢」，人生不止搵食，緊記心頭的愛始是根本。
面對滿座爭相點頭的會考失敗者，你充滿關愛地凝視他們的臉孔，在心中加一句：「然而，在你們中間，百分之九十九點九，只是一批懶散而平庸的打機和追星笨蛋，你們不是史提芬史匹堡。」
心靈毒湯麻木心靈，道出真相，始能成長。陶傑的直線抽擊，串盡世間虛偽的安慰，人生總有挫敗，與其聆聽高官hea的鼓勵，承認、面對困境，才懂得自己該向何方。
論盡香港教育慘況，那麼，陶傑自己呢？陶傑在〈A-Level 放榜那天的我〉一文，說自己到英國讀A-Level，回憶師友互動，抒情夾以描述，文筆一流，盡見真誠。偶遇舊同學的交錯，那份惆悵更是動人。
如果那一天我推門進去，與她閑聊，等她下班與她喝一杯咖啡，問她還有沒有男朋友，如果答案是 No，那麼我的人生軌跡，從此也許很不一樣。
常見人批評陶傑三流，評者往往不及他。他未必是「全球華人質素最高」的散文作家，但要擠身香港一流之列，其觸覺與修養，緊貼時事發展，實在當之無愧，可堪細讀。
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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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帶酪農出國進修、引進乳業大國趨勢技術：瑞穗鮮乳帶領產業創造在地鮮奶永續價值
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瑞穗鮮乳不只致力產出優質乳品，也用心扶植台灣乳業及酪農產業升級。團隊不只帶領酪農遠赴國外學習，落地後更由輔導員關懷牧場狀況，與乳廠酪農共學共好，落實台灣乳業的永續發展。
在日前公布的國際食品評鑑大獎中，瑞穗鮮乳連續第六年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎、iTi比利時風味絕佳獎兩項殊榮，成功帶領台灣鮮乳立下新的里程碑，而產品包裝上耀眼的獎牌，背後藏著的是瑞穗鮮乳扶植台灣乳業及酪農產業升級、與整體產業鏈共同努力的痕跡。
遠赴國外學習：瑞穗鮮乳團隊攜手25歲酪農「小鶴」翻轉牧場
在電腦螢幕前仔細觀察牛隻的DHI數據、從圖表確認牛隻飼養狀態，瑞穗鮮乳合作牧場之一的二代酪農郭建鶴「小鶴」年僅25歲，卻已是牧場的主要管理者，更運用科技化管理讓傳統畜牧業煥然一新。「我一直都有接手經營家中牧場的打算，但直到大二那一年參加了瑞穗鮮乳舉辦的以色列教育訓練課程，才第一次見識到原來養牛可以這麼先進！」像小鶴一樣對於酪農業懷有抱負的年輕人越來越多，也是瑞穗鮮乳不限年紀，開放許多名額給二代酪農可以跟著團隊一起到國外上課，共同學習友善飼牧與創新管理，並將世界先進育牛科技在地化的原因，期待讓這股成長動能翻轉台灣鮮奶的可能性。
小鶴於2017年和團隊一起前往以色列取經「乾式榨乳」技術，調整原先水洗牛隻乳房再榨乳的方式，透過消毒殺菌清潔牛隻乳房，提升生乳品質與A級奶比例。另外又在2019年前往丹麥學習牧場管理模式，逐步建立SOP系統及KPI觀念，幫助牧場運作更有效率，也間接促動小鶴創造一套「牧場小主管」制度，舒緩台灣酪農業較容易面臨的人力缺乏困境。
黃金職人團隊提供「牧場客製化服務」，乳廠、酪農共學共好
從國外導入新技術後，如何於台灣推廣、做在地化調整更是一大挑戰。負責關懷瑞穗鮮乳合作牧場狀況並提供酪農技術輔導的第一線輔導員林家弘分享：「很多酪農已經養牛好幾十年了，對他們來說要改變飼養方式、學習新技術是很大的挑戰，所以我們需要顧及牧場的硬體層面、酪農的心理層面、技術上有不易克服的地方嗎？心理上有不適應的地方嗎？再根據牧場所處的階段、酪農們面臨的不同問題，提供客製化的最適建議方案。」在產業鏈精密分工下，瑞穗黃金職人團隊各司其職守護每個環節，有輔導員親自在牧場傾聽酪農心聲與即時技術支援、獸醫師實踐預防醫學照顧牛隻健康、乳牛營養師規劃牛隻飼料配方、畜牧技師提供畜舍硬體諮詢、研究員制定安心鮮乳生產標準、品管嚴格把關鮮乳檢驗關卡，與全台超過130戶酪農攜手合作，讓每一瓶鮮乳都以世界級的品質送上餐桌。
從鮮乳品質到酪農心境一一守護，落實在地鮮奶永續發展
一瓶好的鮮乳除了經過一道道儀器的檢驗關卡，更見證了人與人之間的彼此信賴、攜手成長的過程，瑞穗團隊和酪農以技術與感情並進的交流，相互扶持成長。技術上，團隊提供牧場所需的6大項17小項服務，協助牧場運作，從畜舍建構、飼養管理、DHI分析到疾病預防，酪農如遇難題，隨時向輔導員「掛號」，團隊即會安排專業人員前往協助改善。除此之外，瑞穗鮮乳更提供不同規模的教育訓練，例如：國外教育訓練、大型研討會，小至一對一的個別教學。也會透過產業案例、國際新技術、自製重要知識圖文與酪農分享交流。情感上，團隊則會深入了解不同牧場的狀況，關心酪農在牧場經營上的心情狀態、培養預警通報的信任感。瑞穗堅信，唯有理性與感性雙向並進、一步步建立彼此的理解和信任，才能夠陪伴酪農一起養好牛、產好奶，持續提升與創造台灣鮮乳的永續價值。
本文章內容由「瑞穗鮮乳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。