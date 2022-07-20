伊朗名導賈法潘納希再度入獄，妻子怒斥政府：缺乏正當程序的監禁，就等同於綁架
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傳出伊朗名導賈法潘納希再度被捕入獄，其妻子Tahereh Saeedi對外表示：「賈法潘納希作為公民享有權利。政府要囚禁某人，需要有正當程序，賈法潘納希在缺乏正當程序的情況下被監禁，這就是一起綁架。」
7月11日，伊朗名導賈法潘納希（Jafar Panahi）在伊朗首都德黑蘭遭到拘押。而在7月19日，根據《綜藝報》報導，伊朗司法當局已經下令，將執行賈法潘納希於2010年被判處的6年徒刑，賈法潘納希作為享譽全球的知名導演，此事自然引起影壇一片譁然。
根據報導，7月11日在賈法潘納希之前，伊朗兩位知名電影人，穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）、穆斯塔法阿利赫馬德（Mostafa Aleahmad）就已經遭到拘捕，理由是在社群媒體公開批評政府，並被指控與反政府團體有所牽連，同時犯下違反國安罪行。
據悉，穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德兩人的抗議，與阿巴丹（Abadan）一棟大樓倒塌事件有關，今（2022）年5月23日，大樓倒塌導致40餘人死亡，同時引發了反政府的抗議行動。抗議人士認為，此大樓倒塌的意外是因為官員貪腐所導致。而警方單位出面鎮壓，因此雙方爆發衝突，民眾也發起「put your gun down」的社群標籤，呼籲警方單位使用暴力。
而包含賈法潘納希、穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德等人在內的多名伊朗影視工作者，參與簽署了反對警察暴力的呼籲。而後穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德就遭拘捕，之後則傳出前往探視的賈法潘納希，也順勢遭禁入獄的消息。
上週，算上賈法潘納希就有3名伊朗電影人被捕。不過，賈法潘納希入獄的理由一直讓外界霧裡看花，如今則水落石出，伊朗政府將執行賈法潘納希於2010年被判處的6年徒刑。
2010年左右，當時賈法潘納希試圖拍攝混亂的總統大選，且因犀利的影像針貶了社會窠臼，同時積極參與政治活動，成為伊朗政權當局的麻煩人物，最後遭政府以「危害國家安全」、「實施反對伊斯蘭共和國的宣傳」等罪名，將賈法潘納希逮捕入獄，並要求20年內不准拍攝電影、撰寫劇本等。
不過此事一出，當時許多國際知名影人皆參與連署要求伊朗政府釋放賈法潘納希，包含李安、肯洛區（Ken Loach）、達頓兄弟（Dardenne Brothers）、柯恩兄弟（Coen Brothers）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等人，而諸多大型影展如柏林、鹿特丹等等也加入聲援，伊朗政府最終在巨大的輿論壓力釋放了賈法潘納希，但「不准拍攝電影」的禁令仍在。
如今，傳出賈法潘納希再度被捕入獄，其妻子Tahereh Saeedi對外表示：「賈法潘納希作為公民享有權利。要囚禁某人，需要有正當程序，賈法潘納希在缺乏正當程序的情況下被監禁，這就是一起綁架。」
剛滿62歲的賈法潘納希，為伊朗電影新浪潮運動的代表人物，1995年執導的首部劇情長片《白氣球》就在坎城獲得旨在鼓勵新銳導演的「金攝影機獎」，兩年之後，第二部劇情長片《誰能帶我回家》拿到了盧卡諾影展的最佳影片金豹獎，到了2000年第三部劇情片《生命的圓圈》前往威尼斯影展主競賽單元，並拿到國際影評人費比西獎以及最高榮譽金獅獎。
在千禧年左右，賈法潘納希在國際影展上逐漸展露頭角，而後成為世界上備受讚譽的伊朗導演。此後，2003年《血染的黃金》獲得坎城一種注目單元評審團獎；2006年《花樣足球少女》獲得柏林影展評審團大獎；2013年《好戲不散場》獲得柏林影展最佳劇本獎，2015年《計程人生》獲得柏林影展最高榮譽金熊獎；2018年《三張面孔》獲得坎城影展最佳劇本獎。
賈法潘納希從影30餘年，執導的劇情長片幾乎都能在國際重要影展獲獎，代表性與重要性不言而喻。而其中值得一提的，是2015年的《計程人生》。因「不准拍攝電影」禁令而遭到限制的賈法潘納希，仍舊找到方法拍攝電影，以及低成本且偷拍的方式完成了《計程人生》，同時不畏政權脅迫，送往柏林影展參賽，最終獲得最高榮譽金熊獎，當時引起國際影壇極大的關注。
今年賈法潘納希也有新作《No Bears》即將問世，原先外界預期會出現在本屆威尼斯影展主競賽單元，而賈法潘納希的入獄，屆時應該也會掀起影展與影人的相關支持。
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核稿編輯：羅元祺
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。