伊朗名導賈法潘納希再度入獄，妻子怒斥政府：缺乏正當程序的監禁，就等同於綁架

7月11日，伊朗名導賈法潘納希（Jafar Panahi）在伊朗首都德黑蘭遭到拘押。而在7月19日，根據《綜藝報》報導，伊朗司法當局已經下令，將執行賈法潘納希於2010年被判處的6年徒刑，賈法潘納希作為享譽全球的知名導演，此事自然引起影壇一片譁然。

根據報導，7月11日在賈法潘納希之前，伊朗兩位知名電影人，穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）、穆斯塔法阿利赫馬德（Mostafa Aleahmad）就已經遭到拘捕，理由是在社群媒體公開批評政府，並被指控與反政府團體有所牽連，同時犯下違反國安罪行。

據悉，穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德兩人的抗議，與阿巴丹（Abadan）一棟大樓倒塌事件有關，今（2022）年5月23日，大樓倒塌導致40餘人死亡，同時引發了反政府的抗議行動。抗議人士認為，此大樓倒塌的意外是因為官員貪腐所導致。而警方單位出面鎮壓，因此雙方爆發衝突，民眾也發起「put your gun down」的社群標籤，呼籲警方單位使用暴力。

而包含賈法潘納希、穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德等人在內的多名伊朗影視工作者，參與簽署了反對警察暴力的呼籲。而後穆罕默德拉素羅夫、穆斯塔法阿利赫馬德就遭拘捕，之後則傳出前往探視的賈法潘納希，也順勢遭禁入獄的消息。

上週，算上賈法潘納希就有3名伊朗電影人被捕。不過，賈法潘納希入獄的理由一直讓外界霧裡看花，如今則水落石出，伊朗政府將執行賈法潘納希於2010年被判處的6年徒刑。

2010年左右，當時賈法潘納希試圖拍攝混亂的總統大選，且因犀利的影像針貶了社會窠臼，同時積極參與政治活動，成為伊朗政權當局的麻煩人物，最後遭政府以「危害國家安全」、「實施反對伊斯蘭共和國的宣傳」等罪名，將賈法潘納希逮捕入獄，並要求20年內不准拍攝電影、撰寫劇本等。

不過此事一出，當時許多國際知名影人皆參與連署要求伊朗政府釋放賈法潘納希，包含李安、肯洛區（Ken Loach）、達頓兄弟（Dardenne Brothers）、柯恩兄弟（Coen Brothers）、馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）等人，而諸多大型影展如柏林、鹿特丹等等也加入聲援，伊朗政府最終在巨大的輿論壓力釋放了賈法潘納希，但「不准拍攝電影」的禁令仍在。

如今，傳出賈法潘納希再度被捕入獄，其妻子Tahereh Saeedi對外表示：「賈法潘納希作為公民享有權利。要囚禁某人，需要有正當程序，賈法潘納希在缺乏正當程序的情況下被監禁，這就是一起綁架。」

Photo Credit: 美昇國際影業 《計程人生》劇照，圖右為賈法潘納希

剛滿62歲的賈法潘納希，為伊朗電影新浪潮運動的代表人物，1995年執導的首部劇情長片《白氣球》就在坎城獲得旨在鼓勵新銳導演的「金攝影機獎」，兩年之後，第二部劇情長片《誰能帶我回家》拿到了盧卡諾影展的最佳影片金豹獎，到了2000年第三部劇情片《生命的圓圈》前往威尼斯影展主競賽單元，並拿到國際影評人費比西獎以及最高榮譽金獅獎。

在千禧年左右，賈法潘納希在國際影展上逐漸展露頭角，而後成為世界上備受讚譽的伊朗導演。此後，2003年《血染的黃金》獲得坎城一種注目單元評審團獎；2006年《花樣足球少女》獲得柏林影展評審團大獎；2013年《好戲不散場》獲得柏林影展最佳劇本獎，2015年《計程人生》獲得柏林影展最高榮譽金熊獎；2018年《三張面孔》獲得坎城影展最佳劇本獎。

賈法潘納希從影30餘年，執導的劇情長片幾乎都能在國際重要影展獲獎，代表性與重要性不言而喻。而其中值得一提的，是2015年的《計程人生》。因「不准拍攝電影」禁令而遭到限制的賈法潘納希，仍舊找到方法拍攝電影，以及低成本且偷拍的方式完成了《計程人生》，同時不畏政權脅迫，送往柏林影展參賽，最終獲得最高榮譽金熊獎，當時引起國際影壇極大的關注。

今年賈法潘納希也有新作《No Bears》即將問世，原先外界預期會出現在本屆威尼斯影展主競賽單元，而賈法潘納希的入獄，屆時應該也會掀起影展與影人的相關支持。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2015年賈法潘納希憑藉《計程人生》獲得柏林金熊獎，因限制出境由姪女代領獎。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺