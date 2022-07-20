台鐵留才調薪方案惹議：7000位基層員工幾乎被排除且未曾協商，工會盼資方公開道歉
我們想讓你知道的是
台鐵局今（20）日就公司化子法再度與台鐵企業工會協商未果。另外，台鐵兩大工會更對日前的留才調薪方案表達不滿。工會質疑，第一線人員幾乎被排除，副局長等高階主管反而在列，且資方從未與工會協商過。
（中央社）台鐵局今（20）日就公司化子法再度與台鐵企業工會協商，會後工會認為資方仍答非所問，且廣傳的留才調薪方案並未與工會協商過，盼資方公開表達道歉。
台鐵局19日及20日再度與台鐵企業工會協商相關子法，台鐵企業工會今天會後發布新聞稿表示，台鐵局對於公司化資本額的計算，在會議中仍答非所問，無所依據。
台鐵工會表示，台鐵職工福利金每人每年實際分配才新台幣1900元，但中華郵政、港務、桃機公司等，至少都有萬元以上，跟台鐵差距有天壤之別。
工會表示，公司化後，未來勢必需要足夠的資金，來執行各項福利精進方案，所以，公司章程中設立資本額必須足額，提撥的福利金也才足夠。
工會不滿表示，對於台鐵公司化，交通部與台鐵局資方對於員工的安定與保障不思提升方案，連薪資調整也是無善意回應，如果資方連法定的職工福利金都打算用每年1900元打發，真的讓台鐵員工真的看不到未來。
另外，工會也說，近期廣傳的留才調薪方案，資方從未與工會協商過，合理懷疑是資方在搞分化，要求資方公開對此事表達道歉。
工會強調，中秋、國慶及九合一大選等重要日疏運，不加班活動是進行式，期間資方的表現更是催化劑，如果資方持續如此表現，只會催化不加班活動，員工只能用實際行動爭取自己合法的權益。
台鐵留才調薪方案：有高達7000多位基層員工被遺忘
而關於此份所廣傳的留才調薪方案，根據《聯合新聞網》報導，此一方案是針對8247名員工發給關鍵職務的津貼，並調整主管的津貼。局長以下的主管都有1000到5000多元的加給。
在主管人員加給的部分，副局長以下能夠多領數千元的津貼，而基層主管則是由3700至5550元，調整為6000元至1萬元。另外，也將主管等級由8個調到11個，並照工作與職責高低調整金額。
此外，台鐵也將針對從事危險工作的人員，發放關鍵職務的津貼。根據《中央社》報導，「關鍵職務津貼」是以支領危險津貼的人為對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等。然而，這項方案卻未包括站務員、列車長及車長等幾乎全被排除。
而這讓員工質疑，這無疑是在分化台鐵內部，有高達7000多人被遺忘。
留才方案應優先改善低薪員工待遇
台鐵產業工會曾在7月15日對於這項方案進行回應。台鐵產工便在臉書專頁指出，這份留才說明只有針對「關鍵職種」和「各級主管」進行調薪；不過，站在第一線服務旅客的運務員、支撐台鐵後勤運作的行政人員，都幾乎全被排除。
台鐵產業工會強調，這份留才說明就是在告訴員工和社會大眾，服務旅客原來不重要，剪收售票運轉行車通通不重要，更是國家帶頭分化工人，只調整部分人員的薪資，對薪資略高於基本工資的營運人員更無調整作法，不僅違背王國材部長說的「支持改善低薪」，更和台鐵兩大工會的訴求遠不相符。
而根據《中央社》報導，台鐵局長杜微在7月15日接受訪問時便表示，這份留才方案內部還未確定，並且也還要與工會討論。
對此，根據《聯合新聞網》報導，台鐵企業工會秘書吳長智在15日受訪時則認為，台鐵所研擬的這份方案並沒有跟工會討論。並且，吳長智也表示，其實台鐵有許多基層人員他們領的薪水跟最低工資差不多。因此，這次的方案未針對這些人加薪，副局長等高階主管反而在列，這樣真的讓外界觀感不佳。
新聞來源
延伸閱讀
- 台鐵公司化吵不完：工會揚言勞動節「集體休假」，王國材：再不改革可能又要耗10年
- 台鐵公司化談判破局：王國材堅持台鐵改革列車繼續開、台鐵工會5/1不加班
- 行政院提「台鐵公司化」修法草案：王國材承諾不會裁員，工會理事長批交通部「養套殺」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
Tags：
在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
本文章內容由「關鍵評論網日本站（The News Lens Japan）」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。