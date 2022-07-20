台鐵留才調薪方案惹議：7000位基層員工幾乎被排除且未曾協商，工會盼資方公開道歉

（中央社）台鐵局今（20）日就公司化子法再度與台鐵企業工會協商，會後工會認為資方仍答非所問，且廣傳的留才調薪方案並未與工會協商過，盼資方公開表達道歉。

台鐵局19日及20日再度與台鐵企業工會協商相關子法，台鐵企業工會今天會後發布新聞稿表示，台鐵局對於公司化資本額的計算，在會議中仍答非所問，無所依據。

台鐵工會表示，台鐵職工福利金每人每年實際分配才新台幣1900元，但中華郵政、港務、桃機公司等，至少都有萬元以上，跟台鐵差距有天壤之別。

工會表示，公司化後，未來勢必需要足夠的資金，來執行各項福利精進方案，所以，公司章程中設立資本額必須足額，提撥的福利金也才足夠。

工會不滿表示，對於台鐵公司化，交通部與台鐵局資方對於員工的安定與保障不思提升方案，連薪資調整也是無善意回應，如果資方連法定的職工福利金都打算用每年1900元打發，真的讓台鐵員工真的看不到未來。

另外，工會也說，近期廣傳的留才調薪方案，資方從未與工會協商過，合理懷疑是資方在搞分化，要求資方公開對此事表達道歉。

工會強調，中秋、國慶及九合一大選等重要日疏運，不加班活動是進行式，期間資方的表現更是催化劑，如果資方持續如此表現，只會催化不加班活動，員工只能用實際行動爭取自己合法的權益。

台鐵留才調薪方案：有高達7000多位基層員工被遺忘

而關於此份所廣傳的留才調薪方案，根據《聯合新聞網》報導，此一方案是針對8247名員工發給關鍵職務的津貼，並調整主管的津貼。局長以下的主管都有1000到5000多元的加給。

在主管人員加給的部分，副局長以下能夠多領數千元的津貼，而基層主管則是由3700至5550元，調整為6000元至1萬元。另外，也將主管等級由8個調到11個，並照工作與職責高低調整金額。

此外，台鐵也將針對從事危險工作的人員，發放關鍵職務的津貼。根據《中央社》報導，「關鍵職務津貼」是以支領危險津貼的人為對象，包含監工、檢查員、司機員、調車工等。然而，這項方案卻未包括站務員、列車長及車長等幾乎全被排除。

而這讓員工質疑，這無疑是在分化台鐵內部，有高達7000多人被遺忘。

留才方案應優先改善低薪員工待遇

台鐵產業工會曾在7月15日對於這項方案進行回應。台鐵產工便在臉書專頁指出，這份留才說明只有針對「關鍵職種」和「各級主管」進行調薪；不過，站在第一線服務旅客的運務員、支撐台鐵後勤運作的行政人員，都幾乎全被排除。

台鐵產業工會強調，這份留才說明就是在告訴員工和社會大眾，服務旅客原來不重要，剪收售票運轉行車通通不重要，更是國家帶頭分化工人，只調整部分人員的薪資，對薪資略高於基本工資的營運人員更無調整作法，不僅違背王國材部長說的「支持改善低薪」，更和台鐵兩大工會的訴求遠不相符。

而根據《中央社》報導，台鐵局長杜微在7月15日接受訪問時便表示，這份留才方案內部還未確定，並且也還要與工會討論。

對此，根據《聯合新聞網》報導，台鐵企業工會秘書吳長智在15日受訪時則認為，台鐵所研擬的這份方案並沒有跟工會討論。並且，吳長智也表示，其實台鐵有許多基層人員他們領的薪水跟最低工資差不多。因此，這次的方案未針對這些人加薪，副局長等高階主管反而在列，這樣真的讓外界觀感不佳。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元祺