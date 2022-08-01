《龐氏風暴》：為何銀行在週六晚上收到假支票，週一早上就能逮捕我？
我們想讓你知道的是
身為典獄長助理，我在監獄裡享有自由。任何時候都可以去牆內的任何地方，不需要警衛陪同，而且我被允許在公務上與其他囚犯交談——當然，四十英尺外的警衛外根本聽不見我是在談公務還是閒聊。
文：查爾斯・龐茲（Charles Ponzi）
入獄謎團
一波三折讓龐茲練就一顆善於分析的腦袋，在未來的關鍵時刻屢屢發揮作用。
聖文森特・保羅監獄不是幼兒園，而是監獄，裡面所有人每一分鐘都在服刑。這裡的原型是英國中央刑事法庭、巴士底監獄，以及那座以關押基督山伯爵知名的伊夫堡（Chateaud’If）。
我的床墊是乾燥的玉米枝葉，由此可見，這監獄真的是一個給人懺悔與懲罰的地方。
但就算這樣，我不能說自己在此處見過野蠻暴行。規則非常嚴格沒錯，常常會有些很嚴重的懲罰，但囚犯沒有受到不必要、不人道的虐待。
這裡也沒有徇私的文化。不管你是銀行家還是工人，本地人或外國人，所有人都只能憑藉實力，用良好行為與勤奮努力從最底層往上爬。你在外面的影響力完全沒用。這裡還有升遷的機會——有些工作特別好。特權自然要靠爭取，每個人都要爭取自己的東西。
我第一份工作是在一個廠房，他們說那裡叫作「大變小」，確實如此。我每天應該都花了七、八個小時用木槌把大石塊敲成碎石，而我撐下來了。
我在那裡待了兩、三個月，我猜我已經把整個黃石國家公園的石頭都打碎了。我非常熟練，他們大概炸了洛磯山脈才能讓我有工作。我開始碎石之後，連不列顛哥倫比亞省也變了，如果他們讓我繼續做下去，整個省會被我弄得比煎餅還光滑！
總之，他們認可了我的能力，把我升職去鍛工廠裡當職員，之後我又去了輪機長辦公室。接著，我進到監獄主人——典獄長的辦公室。我已經爬到最高處，不出去就沒有升職空間了。
身為典獄長助理，我在監獄裡享有自由。任何時候都可以去牆內的任何地方，不需要警衛陪同，而且我被允許在公務上與其他囚犯交談——當然，四十英尺外的警衛外根本聽不見我是在談公務還是閒聊。所以我常跟囚犯交流，尤其是一位前銀行家。我非常想知道，為什麼銀行在星期六晚上收到偽造支票，結果星期一早上就能逮捕我？
首先，偽造文件似乎不可能這麼快穿幫；再者，我的名字根本沒出現在支票上，銀行和警察局的人也認識我。以常理來看，根本不可能在四十八小時內查到我身上。
連福爾摩斯都不可能在四十八小時內追查到支票的源頭，巫師或預言家也一樣。就算是千里眼，也要先爬上高山才看得清楚。但那兩個視力一般的警察，竟然比福爾摩斯或預言家還厲害，誤打誤撞找到我家，這一定有問題！
我把情況告訴那位前銀行家，他說，顯然有人跟銀行、警方通風報信。
他告訴我：「聽我說，那張支票是星期六晚上在分行兌現要給總行的。不過，星期一早上十點前，支票根本不可能從分行送到總行。」
「通常支票在銀行的存期沒這麼快，有時會留兩、三天。就算送到總行，他們也不會知道是不是偽造，因為他們一開始就沒辨識出來。假如被偽造的當事人不知道，那就不可能知道了。當事人只能在月底收到銀行帳單時才會知道。或者，那張支票讓他戶頭透支了，他才有可能提早知道。」
「所以你覺得有人跟銀行通風報信？」我問。
「當然。」他說。
「但我認為除了我和我的老同學，沒人知道這張支票的事。」我說。
「很明顯，就是他去通報銀行的。」他肯定地說。
我像是被嚇壞一樣，大聲說：「不可能，我沒辦法相信，而且，他總不會找我麻煩之後，還能這樣全身而退吧。」
「是嗎？那你就繼續吧。事實是你有麻煩，他沒有。」他嘲諷。
「確實。但那是因為我沒有供出他的名字。」我順著他的話。
「原因就在這！他可能算準你不會說。」他說。
「為何不會？」我問。
「就算你發現他是始作俑者，也不能為了脫罪而指控他。因為證據對他不利，對你也一樣。這樣你們兩個都會被定罪。順便問一下，他現在人在哪？」銀行家說。
「我不知道。」我回答。
「之後你有看過他嗎？他有寫信給你嗎？他有給你任何幫助嗎？」銀行家問我。
「從來沒有。」我被他的邏輯打動了。
「老天，你醒醒吧，你已經完蛋了！找他算帳！寫封信給銀行告發他，他們或許會幫你逃出這裡。」銀行家有點生氣。
「噢，我沒辦法。如果我跟他有恩怨，一定會找他當面解決，我總有一天會找到他！」我拒絕。
我那時還不知道，要找到存心躲你的人有多麼困難。事實上，我所有關於他的消息只有他在西岸。我聽說他一直在西海岸活動，聽說他買了些開放電影院，然後他進那一行好幾年了，就這樣，再也沒有他的消息。
最主要的原因，是當時很多人在那一區搞電影，我相信電影之父楚克爾（Adolph Zukor）也在那裡。有些公司有聲有色，有些倒了。例如楚克爾就大放異彩，弄了一個厲害的派拉蒙公司（Paramount）。但我的老同學消失了，像是人間蒸發。他要不是死了，就是成功改變身分，沒人認得出他是誰。我們確實在也沒見面了，如果見面了，可能會天翻地覆。
我開始找他的契機，是某一天蒙特婁的女房東來探監。我跟銀行家聊過之後不久，她就來了。我渴望任何消息，關於安潔莉娜（我女朋友）、札羅西，還有所有我認識的人的消息。
「札羅西應該在美國，但我不知道在哪，沒有聽說。」她說。
「也沒有安潔莉娜的消息嗎？」我問，但她反問我：「沒有，你呢？她有寄信給你嗎？」
「沒有。她也認為我有罪嗎？」我只能承認，不願意接受她竟然拋棄了我。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。