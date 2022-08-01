《龐氏風暴》：為何銀行在週六晚上收到假支票，週一早上就能逮捕我？

文：查爾斯・龐茲（Charles Ponzi）

入獄謎團

一波三折讓龐茲練就一顆善於分析的腦袋，在未來的關鍵時刻屢屢發揮作用。

聖文森特・保羅監獄不是幼兒園，而是監獄，裡面所有人每一分鐘都在服刑。這裡的原型是英國中央刑事法庭、巴士底監獄，以及那座以關押基督山伯爵知名的伊夫堡（Chateaud’If）。

我的床墊是乾燥的玉米枝葉，由此可見，這監獄真的是一個給人懺悔與懲罰的地方。

但就算這樣，我不能說自己在此處見過野蠻暴行。規則非常嚴格沒錯，常常會有些很嚴重的懲罰，但囚犯沒有受到不必要、不人道的虐待。

這裡也沒有徇私的文化。不管你是銀行家還是工人，本地人或外國人，所有人都只能憑藉實力，用良好行為與勤奮努力從最底層往上爬。你在外面的影響力完全沒用。這裡還有升遷的機會——有些工作特別好。特權自然要靠爭取，每個人都要爭取自己的東西。

我第一份工作是在一個廠房，他們說那裡叫作「大變小」，確實如此。我每天應該都花了七、八個小時用木槌把大石塊敲成碎石，而我撐下來了。

我在那裡待了兩、三個月，我猜我已經把整個黃石國家公園的石頭都打碎了。我非常熟練，他們大概炸了洛磯山脈才能讓我有工作。我開始碎石之後，連不列顛哥倫比亞省也變了，如果他們讓我繼續做下去，整個省會被我弄得比煎餅還光滑！

總之，他們認可了我的能力，把我升職去鍛工廠裡當職員，之後我又去了輪機長辦公室。接著，我進到監獄主人——典獄長的辦公室。我已經爬到最高處，不出去就沒有升職空間了。

身為典獄長助理，我在監獄裡享有自由。任何時候都可以去牆內的任何地方，不需要警衛陪同，而且我被允許在公務上與其他囚犯交談——當然，四十英尺外的警衛外根本聽不見我是在談公務還是閒聊。所以我常跟囚犯交流，尤其是一位前銀行家。我非常想知道，為什麼銀行在星期六晚上收到偽造支票，結果星期一早上就能逮捕我？

首先，偽造文件似乎不可能這麼快穿幫；再者，我的名字根本沒出現在支票上，銀行和警察局的人也認識我。以常理來看，根本不可能在四十八小時內查到我身上。

連福爾摩斯都不可能在四十八小時內追查到支票的源頭，巫師或預言家也一樣。就算是千里眼，也要先爬上高山才看得清楚。但那兩個視力一般的警察，竟然比福爾摩斯或預言家還厲害，誤打誤撞找到我家，這一定有問題！

我把情況告訴那位前銀行家，他說，顯然有人跟銀行、警方通風報信。

他告訴我：「聽我說，那張支票是星期六晚上在分行兌現要給總行的。不過，星期一早上十點前，支票根本不可能從分行送到總行。」

「通常支票在銀行的存期沒這麼快，有時會留兩、三天。就算送到總行，他們也不會知道是不是偽造，因為他們一開始就沒辨識出來。假如被偽造的當事人不知道，那就不可能知道了。當事人只能在月底收到銀行帳單時才會知道。或者，那張支票讓他戶頭透支了，他才有可能提早知道。」

「所以你覺得有人跟銀行通風報信？」我問。

「當然。」他說。

「但我認為除了我和我的老同學，沒人知道這張支票的事。」我說。

「很明顯，就是他去通報銀行的。」他肯定地說。

我像是被嚇壞一樣，大聲說：「不可能，我沒辦法相信，而且，他總不會找我麻煩之後，還能這樣全身而退吧。」

「是嗎？那你就繼續吧。事實是你有麻煩，他沒有。」他嘲諷。

「確實。但那是因為我沒有供出他的名字。」我順著他的話。

「原因就在這！他可能算準你不會說。」他說。

「為何不會？」我問。

「就算你發現他是始作俑者，也不能為了脫罪而指控他。因為證據對他不利，對你也一樣。這樣你們兩個都會被定罪。順便問一下，他現在人在哪？」銀行家說。

「我不知道。」我回答。

「之後你有看過他嗎？他有寫信給你嗎？他有給你任何幫助嗎？」銀行家問我。

「從來沒有。」我被他的邏輯打動了。

「老天，你醒醒吧，你已經完蛋了！找他算帳！寫封信給銀行告發他，他們或許會幫你逃出這裡。」銀行家有點生氣。

「噢，我沒辦法。如果我跟他有恩怨，一定會找他當面解決，我總有一天會找到他！」我拒絕。

我那時還不知道，要找到存心躲你的人有多麼困難。事實上，我所有關於他的消息只有他在西岸。我聽說他一直在西海岸活動，聽說他買了些開放電影院，然後他進那一行好幾年了，就這樣，再也沒有他的消息。

最主要的原因，是當時很多人在那一區搞電影，我相信電影之父楚克爾（Adolph Zukor）也在那裡。有些公司有聲有色，有些倒了。例如楚克爾就大放異彩，弄了一個厲害的派拉蒙公司（Paramount）。但我的老同學消失了，像是人間蒸發。他要不是死了，就是成功改變身分，沒人認得出他是誰。我們確實在也沒見面了，如果見面了，可能會天翻地覆。

我開始找他的契機，是某一天蒙特婁的女房東來探監。我跟銀行家聊過之後不久，她就來了。我渴望任何消息，關於安潔莉娜（我女朋友）、札羅西，還有所有我認識的人的消息。

「札羅西應該在美國，但我不知道在哪，沒有聽說。」她說。

「也沒有安潔莉娜的消息嗎？」我問，但她反問我：「沒有，你呢？她有寄信給你嗎？」

「沒有。她也認為我有罪嗎？」我只能承認，不願意接受她竟然拋棄了我。