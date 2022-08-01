《龐氏風暴》：一般人不會滿足自己所擁有的，龐茲發現「投機」對許多人來說是一種救贖
我們想讓你知道的是
神父X拿出六百美元。誰都不能怪他。這種誘惑對牧師來說還是太強大。人非聖賢，孰能無過！
文：查爾斯・龐茲（Charles Ponzi）
一號代理人
龐茲廣開辦事處，資金如指數般成長。他發現「投機」對許多人來說是一種救贖。
一般人不會滿足自己所擁有的。有錢，卻沒意識到自己有錢。有一件襯衫，就會想要兩件。男人單身就會想結婚，結婚之後就會想要情婦（希望我妻子沒讀到這一段）。人們總是想伸手摘月亮，然後一腳踏入太空。我當時就是如此。
我的事業發展十分迅速。不是你想的那種，我是說往很糟的方向發展迅速。我邁向破產的速度跟砲彈差不多。但我還不知道自己的處境，無知便是福。總之，情況也不是太壞，只是沒辦法再壞了。我有很多錢，而且顯然有機會大撈一筆，但我缺乏判斷力與謹慎。我應該多想一些。事實就在那裡，顯而易見，我卻沒注意到——就算我隱約知道，也沒正眼看它，大概是被野心與自負蒙蔽了雙眼。
我那時準備踏上波士頓的舞台，像是小小的樂隊指揮。收益遠超出預期，這非常棒，卻漸漸演變得危險，讓我虛榮又魯莽，也讓我夢想財富、權力、名聲等諸如此類的東西。
啊，我們凡人何其愚蠢！
我決定擴展、開設辦事處。我認為如果其他冒險值得，那我的當然也值得。我做的生意可是全方位的金融交易，世界就是我的市場，全人類都是我的客戶。
我決定要擴張的一個原因，是因為我的辦公室出現了一個討厭的老朋友。他是我的員工，我們表面上是朋友，但其實我受他控制。他是可怕的敵人。我不是怕他對我做什麼，而是他會誘導我做了一些事。他真的應該被「整一下」。我們以前就認識，完全不值得開心或驕傲。
我們是在加拿大的監獄認識的，當時他要服刑三年。幾年之後，我們在波士頓湊巧碰面，他立刻認出我，還跟我敘舊。我也一樣。但他佔了上風——因為我走正途，他卻還在浮沉。我只好投降，給他安排了一份工作。
再度碰面時，完全沒有他要勒索的跡象。他知道明示或暗示都不能，反而對我的公司表達關切，而這傳達給我的訊息卻多過於言語。我如果讓他表明意圖就太蠢了，會導向一種我必輸無疑的情勢。所以我換了第二選項，裝成慈善家，幫助他人找回迷失的靈魂。
我提議要給他一份工作。更好的辦法是用錢打發他，但這似乎是承認我真的怕他。
他是不擇手段的騙子，是那種鬼鬼祟祟、心胸狹窄的賊，用動物來比喻的話就是鬣狗或胡狼。他會去偷教會的捐款箱，或是把手伸進醉漢口袋，沒人管的東西他一律偷。他還有一些同夥，一起跟沒有防備的外國人玩「詐騙」遊戲。一種換信封或手帕的遊戲。
我叫他來上班時，他剛從紐澤西州回來，他在那裡騙了一個波蘭移民。但其實那次詐騙只是在賠本。他們瓜分戰利品之前都很順利，但之後就完蛋了。他們打開那個裝有受害者財產的信封袋時，發現有各國鈔票，但全部加總還不到二十五美分；而他們原本拿去換的信封裡還有幾張美鈔。
他很生氣，在我安靜的辦公室裡咒罵。他詛咒那個「受害者」、世界大戰、外國鑄幣廠，還有一切可惡的東西，除了他自己。他身無分文，變得非常厭世。那種狀況下，他可能會提出些奇怪的要求——但我比他早一步。我給他一份薪水微薄的工作，像慈父一般給他人生建議。我請他來上班，打亂了他原本想說的，無論如何，他接受了。
這或許解決了他的問題，但我的問題才剛開始。在那之後，我不得不想辦法讓他盡可能遠離我的辦公室。我非常不想跟他近距離接觸，我寧願去抱著高壓電線桿。
我設法讓他做一些無謂的跑腿工作，想把他的注意力轉移到學院街之外的地方。有一次，我甚至叫他去紐約買法國產的軒尼詩三星。（註1）
我的酒窖空了，很想要有幾瓶，但我其實更希望他被逮捕入獄。可惜運氣不太好。我甚至還給他買了一輛車，希望他出車禍扭斷脖子，但我失策了。他有時會把車撞壞，讓我買單。這傢伙真的陰魂不散。
由於種種因素，我不得不讓他「打頭陣」，因為我不想要他在旁邊，所以要把他送到別的地方。他離得越遠、越久，我就越舒服。於是，我派他去開了辦事處。常常有人說我的辦公室雜亂不堪，而且竟然沒有任何展示品，也沒有裝腔作勢的門面。
有些人認為，我這種愚蠢行為自有道理，另一些人認為低調是超級推銷員的美德，這樣才有人性的敏銳度。但全都錯了。那傢伙才是主要原因。我不需要辦事處。我不想開，更不需要他。辦事處是讓他出城的絕佳理由，所以不得不這麼做。我不太想多花錢，所以裡面非常雜亂。以上就是兩個冤家的故事。
出乎意料，我所有的辦事處都變成了「噴油井」，亂七八糟反而造就成功。那不起眼的外觀在心理學上真是神來一筆。但不是我的功勞，這種成功方式是我從來都沒想過的。
跟其他的一切差不多，就是發生了。這種雜亂的經營之道，自然讓道富銀行的人眼紅。
金融界有些「強盜」到現在還是很生氣，因為我搶先一步。他們為了偽造支票，花了數百萬美元買器材，現在還不得不為一個「該死的小義大利佬」打工，而我只用十便士的釘子做衣帽架。在財務的角度上，有一些辦事處一開始就非常出色，另一些則還要調整。我不在乎有沒有回報，但我因為個人自尊無法忍受失敗。假如一家辦事處不聽話，我的職責就是推他一把。
當初，我聽他說他想開一間這種無用的東西，我脖子的疼痛馬上就治好了。確切地點不重要。選定的社區非常大，離波士頓公園不到十英里。總之，我們在那開了辦事處，鄰居們都知道，但沒人上門。員工們束手無策，我只好開車去看看狀況。
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。