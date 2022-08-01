《龐氏風暴》：一般人不會滿足自己所擁有的，龐茲發現「投機」對許多人來說是一種救贖

文：查爾斯・龐茲（Charles Ponzi）

一號代理人

龐茲廣開辦事處，資金如指數般成長。他發現「投機」對許多人來說是一種救贖。

一般人不會滿足自己所擁有的。有錢，卻沒意識到自己有錢。有一件襯衫，就會想要兩件。男人單身就會想結婚，結婚之後就會想要情婦（希望我妻子沒讀到這一段）。人們總是想伸手摘月亮，然後一腳踏入太空。我當時就是如此。

我的事業發展十分迅速。不是你想的那種，我是說往很糟的方向發展迅速。我邁向破產的速度跟砲彈差不多。但我還不知道自己的處境，無知便是福。總之，情況也不是太壞，只是沒辦法再壞了。我有很多錢，而且顯然有機會大撈一筆，但我缺乏判斷力與謹慎。我應該多想一些。事實就在那裡，顯而易見，我卻沒注意到——就算我隱約知道，也沒正眼看它，大概是被野心與自負蒙蔽了雙眼。

我那時準備踏上波士頓的舞台，像是小小的樂隊指揮。收益遠超出預期，這非常棒，卻漸漸演變得危險，讓我虛榮又魯莽，也讓我夢想財富、權力、名聲等諸如此類的東西。

啊，我們凡人何其愚蠢！

我決定擴展、開設辦事處。我認為如果其他冒險值得，那我的當然也值得。我做的生意可是全方位的金融交易，世界就是我的市場，全人類都是我的客戶。

我決定要擴張的一個原因，是因為我的辦公室出現了一個討厭的老朋友。他是我的員工，我們表面上是朋友，但其實我受他控制。他是可怕的敵人。我不是怕他對我做什麼，而是他會誘導我做了一些事。他真的應該被「整一下」。我們以前就認識，完全不值得開心或驕傲。

我們是在加拿大的監獄認識的，當時他要服刑三年。幾年之後，我們在波士頓湊巧碰面，他立刻認出我，還跟我敘舊。我也一樣。但他佔了上風——因為我走正途，他卻還在浮沉。我只好投降，給他安排了一份工作。

再度碰面時，完全沒有他要勒索的跡象。他知道明示或暗示都不能，反而對我的公司表達關切，而這傳達給我的訊息卻多過於言語。我如果讓他表明意圖就太蠢了，會導向一種我必輸無疑的情勢。所以我換了第二選項，裝成慈善家，幫助他人找回迷失的靈魂。

我提議要給他一份工作。更好的辦法是用錢打發他，但這似乎是承認我真的怕他。

他是不擇手段的騙子，是那種鬼鬼祟祟、心胸狹窄的賊，用動物來比喻的話就是鬣狗或胡狼。他會去偷教會的捐款箱，或是把手伸進醉漢口袋，沒人管的東西他一律偷。他還有一些同夥，一起跟沒有防備的外國人玩「詐騙」遊戲。一種換信封或手帕的遊戲。

我叫他來上班時，他剛從紐澤西州回來，他在那裡騙了一個波蘭移民。但其實那次詐騙只是在賠本。他們瓜分戰利品之前都很順利，但之後就完蛋了。他們打開那個裝有受害者財產的信封袋時，發現有各國鈔票，但全部加總還不到二十五美分；而他們原本拿去換的信封裡還有幾張美鈔。

他很生氣，在我安靜的辦公室裡咒罵。他詛咒那個「受害者」、世界大戰、外國鑄幣廠，還有一切可惡的東西，除了他自己。他身無分文，變得非常厭世。那種狀況下，他可能會提出些奇怪的要求——但我比他早一步。我給他一份薪水微薄的工作，像慈父一般給他人生建議。我請他來上班，打亂了他原本想說的，無論如何，他接受了。

這或許解決了他的問題，但我的問題才剛開始。在那之後，我不得不想辦法讓他盡可能遠離我的辦公室。我非常不想跟他近距離接觸，我寧願去抱著高壓電線桿。

我設法讓他做一些無謂的跑腿工作，想把他的注意力轉移到學院街之外的地方。有一次，我甚至叫他去紐約買法國產的軒尼詩三星。（註1）

我的酒窖空了，很想要有幾瓶，但我其實更希望他被逮捕入獄。可惜運氣不太好。我甚至還給他買了一輛車，希望他出車禍扭斷脖子，但我失策了。他有時會把車撞壞，讓我買單。這傢伙真的陰魂不散。

由於種種因素，我不得不讓他「打頭陣」，因為我不想要他在旁邊，所以要把他送到別的地方。他離得越遠、越久，我就越舒服。於是，我派他去開了辦事處。常常有人說我的辦公室雜亂不堪，而且竟然沒有任何展示品，也沒有裝腔作勢的門面。

有些人認為，我這種愚蠢行為自有道理，另一些人認為低調是超級推銷員的美德，這樣才有人性的敏銳度。但全都錯了。那傢伙才是主要原因。我不需要辦事處。我不想開，更不需要他。辦事處是讓他出城的絕佳理由，所以不得不這麼做。我不太想多花錢，所以裡面非常雜亂。以上就是兩個冤家的故事。

出乎意料，我所有的辦事處都變成了「噴油井」，亂七八糟反而造就成功。那不起眼的外觀在心理學上真是神來一筆。但不是我的功勞，這種成功方式是我從來都沒想過的。

跟其他的一切差不多，就是發生了。這種雜亂的經營之道，自然讓道富銀行的人眼紅。

金融界有些「強盜」到現在還是很生氣，因為我搶先一步。他們為了偽造支票，花了數百萬美元買器材，現在還不得不為一個「該死的小義大利佬」打工，而我只用十便士的釘子做衣帽架。在財務的角度上，有一些辦事處一開始就非常出色，另一些則還要調整。我不在乎有沒有回報，但我因為個人自尊無法忍受失敗。假如一家辦事處不聽話，我的職責就是推他一把。

當初，我聽他說他想開一間這種無用的東西，我脖子的疼痛馬上就治好了。確切地點不重要。選定的社區非常大，離波士頓公園不到十英里。總之，我們在那開了辦事處，鄰居們都知道，但沒人上門。員工們束手無策，我只好開車去看看狀況。