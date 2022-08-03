睽違51年再有美國現任眾議院議長拜訪立法院，裴洛西讚「台灣是全世界最自由的社會之一」

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日晚間抵台訪問，今天上午8時47分拜訪立法院；由於立法院長游錫堃確診仍在隔離中，由立法院副院長蔡其昌接見。裴洛西稍早和訪團一起抵達立院，並和各黨團總召進行約1小時的交流，雙防談及晶片法案、氣候變遷和人權議題等；裴洛西表示，台灣是全世界最自由的社會之一，期待彼此有更多交流合作。

蔡其昌讚裴洛西為「全球最支持人權的國會議長」

蔡其昌表示，半世紀前，美國艾伯特眾議長曾到立法院演說，時隔25年後，美國金瑞契眾議長造訪台灣。而今天再一次有幸迎來美國眾議長前來訪問，因此他要感謝美國國會用具體的行動，展現對台灣堅若磐石的支持。



蔡其昌也稱讚裴洛西議長是美國政壇捍衛人權的燈塔，1991年，裴洛西在北京天安門聲援中國民主運動人士，2017年又在美國國會接見香港反送中的民運人士，並推動《香港人權與自由法》。2019年，當眾議院壓倒性通過法案時，裴洛西一句「美國與香港同在」，振奮了無數人。

去年美國眾議院通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》，裴洛西主張「打擊暴行、追究作惡者的責任」。蔡其昌表示，裴洛西議長總是大力援助被極權壓迫的族群，可以說是「全球最支持人權的國會議長」，「有裴洛西議長在的地方，民主、自由、人權，就不會孤單。」

蔡其昌也細數裴洛西過去對台灣的支持，包括2020年，美國國會通過《台北法》。裴洛西曾表示將「確保台灣在包括聯合國在內的決策桌上享有一席之地」。去年立法院的「開放國會論壇」中，裴洛西致函表示，美國會繼續與台灣同在，堅定不移，致力維護台灣人民的自由、安全和人權；任內也主導眾議院推動多項友台法案。今年2月，更帶領眾議院通過《2022美國競爭法案》，呼籲美國行政部門，為我駐美代表處正名進行協商。在此，他要代表立法院表達謝意。

蔡其昌表示，35年前，裴洛西出任眾議員，台灣政府也終於解嚴，走到今天經過了國會改選、人民直選總統和政黨輪替等，台灣已經成為全世界眼中的「民主燈塔」，當俄羅斯入侵烏克蘭的，歐洲和全世界對威權主義的擴張更為警覺。站在抵抗威權主義第一線的台灣，不能再孤軍奮戰。蔡其昌認為，全世界民主同盟一起與台灣同在。裴洛西議長無畏懼的率團訪台，就是對民主自由價值，最大力的捍衛與鞏固。



裴洛西議長是台灣的摯友，而台灣也是美國可靠、可信賴的盟友。台灣，絕對會堅定立場，和美國以及全球民主同盟夥伴，一起挺身，堅決捍衛民主、自由、人權，堅決守護我們得來不易的，民主自由生活方式。

裴洛西：台灣是全世界最自由的社會之一

裴洛西隨後則表示，她很感謝蔡其昌的美言，不過他要強調，多數人權法案以及與台灣有關的法案，都並非她一人之力，而是她身邊的許多議員同事們，共同努力爭取來的，都獲得跨黨派的支持才能通過；她也一一介紹訪團成員，強調「你說我是台灣的朋友，這是很大的讚美，但我是代表我所有的同事。」

裴洛西也說，當美國國會議員出訪海外，通常主要有三個目的，第一就是為了區域的和平與安全，第二則是經濟，希望能帶來繁榮，第三則是關於政府治理的交流，希望能和出訪地能有所交流，合作與對話。她希望未來增加國際間與美國合作、交流，訪團也將協助具體執行美國總統拜登的印太戰略。

裴洛西指出，最近美國通過的晶片法案（Chips and Science Act），是今天在座的議員的共同貢獻，其中重要推手包括眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene），他過去曾在微軟與私部門工作。而當安全與經濟結合時，就與監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）有所相關。眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim），無論針對國安、經濟及外交都是他的專長。最後她也對於AIT處長孫曉雅代表美國在台灣的表現感到驕傲。

裴洛西表示，今天的訪團成員非常有份量，無論在經濟、安全戰略思考上，都能分享重要意見。治理面部分，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多面向都有突出的成就，尤其防疫成功，無論在公衛更是國安、經濟與治理的問題，讚賞台灣有如此出色表現，未來將持續合作。她也期待彼此有更多交流合作，包括氣候變遷議題，並學習台灣出色的公衛和防疫成就，同時探討如何在全世界推動人權；特別感謝台灣展現的友誼，希望台灣能在全世界受到肯定。

最後裴洛西也回應蔡其昌提到的天安門事件，她補充，30年前天安門事件時，她們以跨黨派身份前往中國，當時除了表達對人權的支持，但同時也關於經濟，要對中國的不公平貿易行為表達抗議；因為當時強迫很多企業進行技術轉移，轉移到一些疑慮的國家；這和國安及經濟以及政府治理都息息相關。

回顧歷史，上次有美國眾議院議長拜訪立法院，可回溯到民國60年8月，當時美國眾議院議長艾伯特到訪立法院並在議場演講，那時台美尚未斷交；這次裴洛西拜訪立法院，是睽違51年再度有美國現任眾議院議長造訪，意義重大。

游錫堃今晨仍陽性無法親自歡迎裴洛西

確診尚未解隔的立法院長游錫堃今晨再經醫事人員篩檢仍為「陽性」，確定今天無法出席，將由副院長蔡其昌代表立法院率四大黨團總召接待歡迎裴洛西。