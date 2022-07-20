美國晶片法案企業補助設下「中國障礙」，三星恐成最大輸家，對台廠影響不大

為了防止「晶片荒」危機再次發生，全球的半導體供應鏈正在重組，美國近日正在審理晶片法案（Chips Act），預計下週將有結果。其中設下中國障礙，若或者獲美國補助，將不得於中國擴大先進廠能，外界預期三星恐為最大輸家，而法案補助金額、範圍及對象，將牽涉未來至少10年的半導體產業發展。

為防「晶片荒」，美國執政黨力推晶片法案

據《彭博社》引述草案內容指出，若企業獲得美國補助建廠，未來10年將不得擴大在中國28奈米晶片的業務，但能夠繼續投資「傳統」晶片，其中並未對傳統一詞有更多說明。19日美國眾議院和參議院開始程序性投票，下週通過最終版本的法案將出爐。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，這次的投票只需要51票同意，就能掃除這套法案的第一道程序性障礙。報導稱，參議院幕僚人士指出下周初通過，送到眾議院表決通過後，再呈交白宮，由總統拜登（Joe Biden）簽署成為法律。

綜觀研究調查機構集邦（TrendForce）科技統計，全球10大晶圓代工廠，市占率依序分別是：台積電（TSMC）53.6%、韓國三星（Samsung）16.3%、聯電（UMC）6.9%，為全球晶片主要供應業者。

接著是美國格羅方德（GlobalFoundries）5.9%、中國中芯（SMIC）5.6%、中國華虹（Huahong）3.2%、台灣力積電（PSMC）2%、台灣世界先進（VIS）1.5%、中國晶合集成（Nexchips）1.4%、以色列高塔（Tower）1.3%。

根據統計報告，全球半導體晶片製造集中在亞洲，分別是以台灣為首至少有6成市佔率，如果加上韓國、中國等，市占率在亞洲製造則會突破8成。成為該法案起草的重要基礎。

三星恐為最大輸家

集邦科技6月指出，2022年全球晶圓代工產能年增率為14%，其中以12吋年增幅則最多達18%，該新產能多用於成熟製程（28奈米以上），其擴產動能來自於台積電、聯電、中芯國際、華虹以及合肥晶合集成。

本次美國晶片法案針對的先進製程，其主要擴廠的業者，以台積電、三星為主要廠商。業內人士告訴《經濟日報》，台積電、環球晶、三星和英特爾均以在中國設廠多年，其中三星恐為最大輸家。

三星在中國西安投資的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）受到外界矚目，投資金額亦最大。報導稱，倘諾晶片法案的禁令成局，三星將是最大輸家，西安場恐怕會停擺損失慘重。

晶片法案通過與否，牽動各大廠在美布局

至於台積電，其營運遍及全球，目前擁有4座12吋超大晶圓廠、4座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有一家100%持有之海外子公司—台積電（南京）有限公司之12吋晶圓廠；

再加上，台積電亦擁有2家100%持有之海外子公司：WaferTech美國子公司、台積電（中國）的八吋晶圓廠產能支援。其中台積電（南京）還設有1座23吋晶圓廠以及一個設計服務中心。

超豐半導體業內人士告訴《關鍵評論網》，台積電（南京）12吋晶圓廠本來主要業務是7奈米，又來因為車用電子發展快速和中美對抗，才調整成28奈米成熟製程。

他強調，近年來台積電早已針對「美中對抗」做出策略調整，逐漸把敏感的先進製程移出中國，再擴大台灣、日本和美國的投資，台日包含：台灣竹科寶山2奈米晶圓20廠、高雄晶圓22廠、南科晶圓18廠3奈米擴廠、日本熊本晶圓23廠；美國則是於亞利桑那州（State of Arizona）投資5奈米新廠。

業內人士強調，在美國打造工廠政治因素大於商業考量，因為其運作成本遠高於亞洲，若晶片法案沒有通過，抑或是補助金額、範圍和對象不如預期，恐使業者打退堂鼓，其中也包含：三星、英特爾、台積電還有環球晶等眾家廠商，這也意味，晶片法案將牽涉全球未來10年的半導體產業發展。

此外，聯電榮譽董事長曹興誠20日告訴《經濟日報》，台灣半導體廠很會賺錢，若因補貼導致其他投資受限，台廠會選擇不需政府補助，所以晶片法案對中國投資的限制，對台廠並不會造成影響。

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核稿編輯：翁世航