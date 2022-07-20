美國晶片法案企業補助設下「中國障礙」，三星恐成最大輸家，對台廠影響不大
我們想讓你知道的是
美國晶片法案（Chips Act）明訂若獲得美方補助在美建廠，未來10年禁止在中國新建、擴建先進製程工廠，外界指出使得台積電、英特爾、三星、環球晶等業者布局受到阻礙。而法案預計下周將表決產生最後結果。
為了防止「晶片荒」危機再次發生，全球的半導體供應鏈正在重組，美國近日正在審理晶片法案（Chips Act），預計下週將有結果。其中設下中國障礙，若或者獲美國補助，將不得於中國擴大先進廠能，外界預期三星恐為最大輸家，而法案補助金額、範圍及對象，將牽涉未來至少10年的半導體產業發展。
為防「晶片荒」，美國執政黨力推晶片法案
據《彭博社》引述草案內容指出，若企業獲得美國補助建廠，未來10年將不得擴大在中國28奈米晶片的業務，但能夠繼續投資「傳統」晶片，其中並未對傳統一詞有更多說明。19日美國眾議院和參議院開始程序性投票，下週通過最終版本的法案將出爐。
美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，這次的投票只需要51票同意，就能掃除這套法案的第一道程序性障礙。報導稱，參議院幕僚人士指出下周初通過，送到眾議院表決通過後，再呈交白宮，由總統拜登（Joe Biden）簽署成為法律。
綜觀研究調查機構集邦（TrendForce）科技統計，全球10大晶圓代工廠，市占率依序分別是：台積電（TSMC）53.6%、韓國三星（Samsung）16.3%、聯電（UMC）6.9%，為全球晶片主要供應業者。
接著是美國格羅方德（GlobalFoundries）5.9%、中國中芯（SMIC）5.6%、中國華虹（Huahong）3.2%、台灣力積電（PSMC）2%、台灣世界先進（VIS）1.5%、中國晶合集成（Nexchips）1.4%、以色列高塔（Tower）1.3%。
根據統計報告，全球半導體晶片製造集中在亞洲，分別是以台灣為首至少有6成市佔率，如果加上韓國、中國等，市占率在亞洲製造則會突破8成。成為該法案起草的重要基礎。
三星恐為最大輸家
集邦科技6月指出，2022年全球晶圓代工產能年增率為14%，其中以12吋年增幅則最多達18%，該新產能多用於成熟製程（28奈米以上），其擴產動能來自於台積電、聯電、中芯國際、華虹以及合肥晶合集成。
本次美國晶片法案針對的先進製程，其主要擴廠的業者，以台積電、三星為主要廠商。業內人士告訴《經濟日報》，台積電、環球晶、三星和英特爾均以在中國設廠多年，其中三星恐為最大輸家。
三星在中國西安投資的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）受到外界矚目，投資金額亦最大。報導稱，倘諾晶片法案的禁令成局，三星將是最大輸家，西安場恐怕會停擺損失慘重。
晶片法案通過與否，牽動各大廠在美布局
至於台積電，其營運遍及全球，目前擁有4座12吋超大晶圓廠、4座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有一家100%持有之海外子公司—台積電（南京）有限公司之12吋晶圓廠；
再加上，台積電亦擁有2家100%持有之海外子公司：WaferTech美國子公司、台積電（中國）的八吋晶圓廠產能支援。其中台積電（南京）還設有1座23吋晶圓廠以及一個設計服務中心。
超豐半導體業內人士告訴《關鍵評論網》，台積電（南京）12吋晶圓廠本來主要業務是7奈米，又來因為車用電子發展快速和中美對抗，才調整成28奈米成熟製程。
他強調，近年來台積電早已針對「美中對抗」做出策略調整，逐漸把敏感的先進製程移出中國，再擴大台灣、日本和美國的投資，台日包含：台灣竹科寶山2奈米晶圓20廠、高雄晶圓22廠、南科晶圓18廠3奈米擴廠、日本熊本晶圓23廠；美國則是於亞利桑那州（State of Arizona）投資5奈米新廠。
業內人士強調，在美國打造工廠政治因素大於商業考量，因為其運作成本遠高於亞洲，若晶片法案沒有通過，抑或是補助金額、範圍和對象不如預期，恐使業者打退堂鼓，其中也包含：三星、英特爾、台積電還有環球晶等眾家廠商，這也意味，晶片法案將牽涉全球未來10年的半導體產業發展。
此外，聯電榮譽董事長曹興誠20日告訴《經濟日報》，台灣半導體廠很會賺錢，若因補貼導致其他投資受限，台廠會選擇不需政府補助，所以晶片法案對中國投資的限制，對台廠並不會造成影響。
延伸閱讀
- 歐盟推430億歐元「歐洲晶片法案」打造本土半導體產業，點名台灣是理念相近的夥伴
- 孫元成：台積電已進入「超摩爾定律」的境界，由眾多小晶片堆疊成為一個超級晶片
- 為突破美國禁令，傳中國將斥資百億美元替華為、中芯牽線，尋求台積電供應鏈協助蓋晶圓廠
- 三星超車英特爾成為全球半導體營收冠軍，但代工追不上台積電，將聚焦「設計製造一體化」搶市占
- 美商務部長呼籲國會盡快通過「晶片美國製造法案」：最精密的軍用晶片70%採購自台灣，那不安全
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術
我們想讓你知道的是
全球平均每月有17.6億筆企業資料外洩，每11秒遭受一次勒索軟體攻擊，而且駭客攻擊目標50%鎖定中小企業。
根據產業調查，臺灣被列為亞太地區勒索軟體攻擊的五大熱區之一，因此我國政府在2021年推動「資安即國安2.0」戰略，對應萬物聯網普及化的時代，網路資安攻防被視為國際戰事的一環。
在平時就做足安全準備，對企業來說是不可忽視的保命符。為了喚醒更多企業有資安意識，全臺第一座「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱ACW SOUTH資安基地）公告最新服務項目，今年將舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及人培專業課程，讓企業從一般員工、IT工程師至資安長，都能確實長「資」識、保心「安」。
主動式防禦成顯學，扭轉攻防不對等局面
企業看待資安，還在被動等敵人上門才採取動作就太慢了！經濟部工業局於今年6月主辦的「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座當中，財團法人臺灣網路資訊中心林志鴻組長首先提到，目前臺灣ICT設備遭惡意程式攻擊的類型，主要涵蓋IoT類的Conflicker病毒、NAS類為QSnatch感染及行動裝置類為Android hummer，相關惡意軟體長期占據前三名。其中常見駭客攻擊手法則以DDoS、破壞性資料刪除、間諜軟體、網站置換、不實資訊、False Flag為主流。
為了避免遇到問題才找解方，ACW SOUTH資安基地在一樓的應用多元展區設計了「Testbed演訓驗測基地」，目前已有關鍵基礎設施、智慧製造及智慧綠能及等主題，今年還會新增智慧物聯網與半導體產業兩大新興主題展區。天天有參訪、週週有課程，透過實證場域，演繹特定資安事件、資安攻擊情境、資安防護解決方法、資安事件應變。期透過打造ACW SOUTH資安基地30分鐘就讓您了解資安重要性的基地特色。
建立「海恩法則」資安思維，比駭客更快從暗網找出漏洞
「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座還邀請兩家企業分享他們對當前資安情勢的觀察。安碁資訊股份有限公司黃瓊瑩技術副總指出，現在很多駭客會從暗網掌握資安漏洞、交易情資，來挑選攻擊目標。他建議企業利用機器學習技術，進行長時間與週期性的行為分析與偵測，挖掘DNS潛藏的資安威脅，偵測與過去不一樣的異常行為或狀態。
奧義智慧科技股份有限公司林明緯資深產品經理則提到，運用「海恩法則」建立資安檢測思維。美國⼯業安全先驅者海恩H.W. Heinrich提出一項理論，每起嚴重事故的背後，必有9.8次事件、30.2起未遂徵兆、以及600起事故隱患。他建議企業建構自動化安全防禦，可以從三大階段著手：第一階段的「端點」企業場域端點偵測與防禦；第二階段鎖定「閘道」模擬攻擊路徑並可視化分析，物件之間的異常關係；最後一階段則是掌握「情資」，從暗網情資自動監控，盤點相關潛在威脅。
由此觀之，如果企業對資安技術、人才缺乏有急迫需求，都可以善用ACW SOUTH資安的資源，例如：各式跨業活動、主題式研討會、培訓課程及顧問諮詢媒合服務；另有一對一諮詢與資安診斷；也可聚焦廠商需求，協助企業資安檢測、導入認證。企業想要找資安解方，ACW SOUTH資安基地是絕佳好夥伴。
來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖
不論你是想要做產品驗測，或是尋找資安技術方案，或是增能攻防技能， ACW SOUTH資安基地通通有，除此之外這個基地究竟還藏了什麼寶藏，足以扮演起充沛臺灣資安戰爭的後備軍援角色？
ACW SOUTH資安基地在臺南市歸仁區，位處沙崙綠能科學城C區的科技部資安暨智慧科技研發大樓的1樓和5樓，集結展示、演訓及實證功能合一的實戰場域，並帶有成為亞洲資安演訓聖地的使命。光是去年一年，ACW SOUTH資安基地就培育多達665位資安人才。
ACW SOUTH資安基地上路後，不光提供模擬製造工廠產線的資安攻擊實戰演訓，後續還有一連串推動策略：
■ 建立劇本---產學研合作建置攻防演練劇本，協助企業進行攻防演訓
■ 訓練人才---強化產業資安意識，培訓資安專才以提升資安實務技術與經驗
■ 推廣應用---透過案例展示計畫推動成果，進一步擴散到其他產業應用
■ 鏈結國際---引進歐美新技術，後續推廣我國資安方案輸出其他國家，形成完善的資安產業生態系
截至今年上半年，ACW SOUTH資安基地已舉辦了三場講座，主題涵蓋零信任、新世代資安防禦、智慧製造，報名廠家數277家，出席人數543人，顯見臺灣對資安議題的關注日趨加溫。除此之外，2022下半年還有一系列參訪、講座、研討會、交流會、實務課程陸續登場，預計今年將培育增能1,500位以上的資安人。
既然資安即國安，打造資安防禦競爭力的根基，首要就是人才的培訓。如果你還沒有來過 ACW SOUTH 資安基地，不妨找個良辰吉時，預約參訪或參加本年度相關講座、課程。加強臺灣資安意識，就從你我做起，了解更多 ACW SOUTH 資安基地資訊。
經濟部工業局 廣告