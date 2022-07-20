與區家麟談Wordle

我跟大家一樣，都是區家麟的擁躉[1]。

但我對他的擁戴沒有那麼純粹，只能說又愛又恨。恨他，因為愛看他的文字，被逼每日打開討厭的Facebook（同樣原因恨的另一個人是蕭雲）。恨他，因為不小心跟了他每日玩Wordle[2]，浪費不少時間。更可恨的是，在我幾乎成功戒掉之際，偏偏他偶爾劇透，說當天的答案很應景甚麼的，煽惑我重拾Wordle。

最近，我乾脆不再嘗試「戒dle」，改變策略，以最高效率的方法玩Wordle。區博光明正大，估計不屑我的旁門左道，所以本文的題目其實漏掉「的擁躉」三字，旨在跟其他和我一樣染上「dle 癮」的區粉，分享怎樣快速解決當天的Wordle。

雖說是旁門左道，但盜亦有道，我才不會去搜尋「Today’sWordleAnswer」[3]，或者打開幾個瀏覽器同時玩。我可是有底線的，hacky不是問題，作弊卻萬萬不能，必須尊重遊戲規則，畢竟我是舊香港人。我只是把解謎的態度從「最少次數」改為「六次以內最短時間」而已，甚至沒有查看背後的詞庫。況且，時間最短為佳還是次數最少為佳，遊戲本身並未定義。

廢話少說，以下公開我的玩法。如果你認為「練精學懶」會破壞你玩Wordle的樂趣，請不要看下去。

第一步：ＣＡＵＳＥ

每個英文字總會包括母音（vowels）Ａ、Ｅ、Ｉ、Ｏ、Ｕ（其實有例外，我被小學老師騙了，看下去就知道），選一個有3個母音的字，至少猜中一個字母的機會率就能大大提高。我一般會用ＣＡＵＳＥ，除了有Ａ、Ｕ、Ｅ三個母音之外，Ｃ、Ｓ也是常見字母。

當然你也可以選用其他，但原則是3個母音，另外，也最好能跟第二、三步的選字配合。

第二步：ＯＲＢＩＴ

除非運氣很好，第一步後已經有足夠信心直接猜答案，否則我不會浪費超過3秒，直接試第二個心裡有數的字；此字的原則是，包含另外2個母音，而剩下的3個字母跟第一步的字母不重複。我一般會用ＯＲＢＩＴ。

注意，Wordle有個「Hard mode」選項，預設關閉，但打開後會提高難度，不讓你猜明知道不是謎底的字；比如說，第一步得知答案有Ｅ，就無法猜ＯＲＢＩＴ。我沒打開這個選項，不想虐待自己。幸好，從區博的每天分享，可看出他也沒打開hard mode。

第三步：ＮＹＭＰＨ

兩步下來，很可能已經知道2、3個字母了，運氣夠好甚至位置也知道。有靈感的話，可以直接猜答案；否則如果3秒內沒靈感，以省時間為大原則，就試第三個字：ＮＹＭＰＨ。

這就是第一步提到，沒有母音的字。我不是托福考生甚麼的，詞量本來就很小，更不可能認識這麼偏門的字，只是因為有一天Wordle的謎底是它，我花了好多時間亂猜（都是區博害的！），對此字的印象才特別深刻。

這個字除了沒有母音，包含的字母也沒有跟前面兩步選的字重複，所以三步下來，26個英文字母只剩下11個，要是再減掉機會很微的Ｑ、Ｘ、Ｚ，更只有8個。

以上三步，耗時20秒。

第四、五步

換了是以往，第四、五步有時候會花我很多時間，但當大前提是省時間，我會要求自己20秒內走出一步，不管是否謎底，甚至明知一定錯，只要能往前走出一步，知道某個字母的具體位置、餘下來有那些字母就足夠，甚至只是再排除其他字母都可以。

用以上的方法，1分鐘內就會猜完五步。

第六步

其實，中等運氣的話，已經不需要到第六步了。如果還需要，把時間都集中用在這一步，不太倒霉的話，一般都能猜到謎底。

「我要打十個」

我剛用以上方法，在非官方的WordleUnlimited[4] 連續玩了十次，用了不到13分鐘，平均每次70多80秒，截圖見封面。強調一下，以上有運氣成分，而且不知道是否心理作用，我總覺得官方Wordle的字比較冷門難猜，要我連續玩十次官方Wordle的話，需時可能比較久。

反正，用這個方法，很少會玩超過5分鐘，而且多數能在六步以內猜對，這是經驗之談。

Wordle教曉我們的事

說出來有點矯情，如果說玩Wordle除了一些奇奇怪怪的生字外還能學到甚麼的話，我會說是決策要敏捷，動能要持續；不求一步找出答案，但求不斷有進展，一步一步把路走出來。

很不喜歡自我定位「新創導師」，但人老了，免不了會有創業的年輕人問我各種意見。不情不願老氣橫秋的我，經常強調任何決定都比沒有決定好，在當下急速變化的世界，期望等到有充分數據才做出「正確」決定，不切實際；況且，搜集數據的難度和成本都很高，而就算只是被動等待，同樣有機會成本。與其想要一蹴而就，倒不如trial and error，小步快走。

之前我玩了十次Wordle，每次猜的第二步，都明知不是謎底，但每一次「錯誤」，都提供進一步訊息。去到第三步，更加是這樣。託賴有前面三次「錯誤」的鋪墊，十次裡面有六次，我能在第四步猜對。只要能從中學習，錯誤也是資產。

做初創是這樣，做香港人更加是這樣。你感到百般無力，不知道還有甚麼可以做，對將來茫無頭緒。你的心情，我們知道的——因為當下每個人都是這樣，你不寂寞。有心人，每一天都是咬緊牙關撐著過日子。

但無論如何，不要放棄治療，找點事情來做，不必是甚麼偉大的事情，哪怕是一個不會成功的實驗，也很有價值。我不搞心靈雞湯，這不是甚麼正能量，而是科學和邏輯，因為即使是不成功的實驗，也能提供諸多有用的數據，產生各種互動甚或化學反應，說不定，從而就能「chok」出答案。