與區家麟談Wordle
我們想讓你知道的是
如果說玩Wordle除了一些奇奇怪怪的生字外還能學到甚麼的話，我會說是決策要敏捷，動能要持續；不求一步找出答案，但求不斷有進展，一步一步把路走出來。
我跟大家一樣，都是區家麟的擁躉[1]。
但我對他的擁戴沒有那麼純粹，只能說又愛又恨。恨他，因為愛看他的文字，被逼每日打開討厭的Facebook（同樣原因恨的另一個人是蕭雲）。恨他，因為不小心跟了他每日玩Wordle[2]，浪費不少時間。更可恨的是，在我幾乎成功戒掉之際，偏偏他偶爾劇透，說當天的答案很應景甚麼的，煽惑我重拾Wordle。
最近，我乾脆不再嘗試「戒dle」，改變策略，以最高效率的方法玩Wordle。區博光明正大，估計不屑我的旁門左道，所以本文的題目其實漏掉「的擁躉」三字，旨在跟其他和我一樣染上「dle 癮」的區粉，分享怎樣快速解決當天的Wordle。
雖說是旁門左道，但盜亦有道，我才不會去搜尋「Today’sWordleAnswer」[3]，或者打開幾個瀏覽器同時玩。我可是有底線的，hacky不是問題，作弊卻萬萬不能，必須尊重遊戲規則，畢竟我是舊香港人。我只是把解謎的態度從「最少次數」改為「六次以內最短時間」而已，甚至沒有查看背後的詞庫。況且，時間最短為佳還是次數最少為佳，遊戲本身並未定義。
廢話少說，以下公開我的玩法。如果你認為「練精學懶」會破壞你玩Wordle的樂趣，請不要看下去。
第一步：ＣＡＵＳＥ
每個英文字總會包括母音（vowels）Ａ、Ｅ、Ｉ、Ｏ、Ｕ（其實有例外，我被小學老師騙了，看下去就知道），選一個有3個母音的字，至少猜中一個字母的機會率就能大大提高。我一般會用ＣＡＵＳＥ，除了有Ａ、Ｕ、Ｅ三個母音之外，Ｃ、Ｓ也是常見字母。
當然你也可以選用其他，但原則是3個母音，另外，也最好能跟第二、三步的選字配合。
第二步：ＯＲＢＩＴ
除非運氣很好，第一步後已經有足夠信心直接猜答案，否則我不會浪費超過3秒，直接試第二個心裡有數的字；此字的原則是，包含另外2個母音，而剩下的3個字母跟第一步的字母不重複。我一般會用ＯＲＢＩＴ。
注意，Wordle有個「Hard mode」選項，預設關閉，但打開後會提高難度，不讓你猜明知道不是謎底的字；比如說，第一步得知答案有Ｅ，就無法猜ＯＲＢＩＴ。我沒打開這個選項，不想虐待自己。幸好，從區博的每天分享，可看出他也沒打開hard mode。
第三步：ＮＹＭＰＨ
兩步下來，很可能已經知道2、3個字母了，運氣夠好甚至位置也知道。有靈感的話，可以直接猜答案；否則如果3秒內沒靈感，以省時間為大原則，就試第三個字：ＮＹＭＰＨ。
這就是第一步提到，沒有母音的字。我不是托福考生甚麼的，詞量本來就很小，更不可能認識這麼偏門的字，只是因為有一天Wordle的謎底是它，我花了好多時間亂猜（都是區博害的！），對此字的印象才特別深刻。
這個字除了沒有母音，包含的字母也沒有跟前面兩步選的字重複，所以三步下來，26個英文字母只剩下11個，要是再減掉機會很微的Ｑ、Ｘ、Ｚ，更只有8個。
以上三步，耗時20秒。
第四、五步
換了是以往，第四、五步有時候會花我很多時間，但當大前提是省時間，我會要求自己20秒內走出一步，不管是否謎底，甚至明知一定錯，只要能往前走出一步，知道某個字母的具體位置、餘下來有那些字母就足夠，甚至只是再排除其他字母都可以。
用以上的方法，1分鐘內就會猜完五步。
第六步
其實，中等運氣的話，已經不需要到第六步了。如果還需要，把時間都集中用在這一步，不太倒霉的話，一般都能猜到謎底。
「我要打十個」
我剛用以上方法，在非官方的WordleUnlimited[4] 連續玩了十次，用了不到13分鐘，平均每次70多80秒，截圖見封面。強調一下，以上有運氣成分，而且不知道是否心理作用，我總覺得官方Wordle的字比較冷門難猜，要我連續玩十次官方Wordle的話，需時可能比較久。
反正，用這個方法，很少會玩超過5分鐘，而且多數能在六步以內猜對，這是經驗之談。
Wordle教曉我們的事
說出來有點矯情，如果說玩Wordle除了一些奇奇怪怪的生字外還能學到甚麼的話，我會說是決策要敏捷，動能要持續；不求一步找出答案，但求不斷有進展，一步一步把路走出來。
很不喜歡自我定位「新創導師」，但人老了，免不了會有創業的年輕人問我各種意見。不情不願老氣橫秋的我，經常強調任何決定都比沒有決定好，在當下急速變化的世界，期望等到有充分數據才做出「正確」決定，不切實際；況且，搜集數據的難度和成本都很高，而就算只是被動等待，同樣有機會成本。與其想要一蹴而就，倒不如trial and error，小步快走。
之前我玩了十次Wordle，每次猜的第二步，都明知不是謎底，但每一次「錯誤」，都提供進一步訊息。去到第三步，更加是這樣。託賴有前面三次「錯誤」的鋪墊，十次裡面有六次，我能在第四步猜對。只要能從中學習，錯誤也是資產。
做初創是這樣，做香港人更加是這樣。你感到百般無力，不知道還有甚麼可以做，對將來茫無頭緒。你的心情，我們知道的——因為當下每個人都是這樣，你不寂寞。有心人，每一天都是咬緊牙關撐著過日子。
但無論如何，不要放棄治療，找點事情來做，不必是甚麼偉大的事情，哪怕是一個不會成功的實驗，也很有價值。我不搞心靈雞湯，這不是甚麼正能量，而是科學和邏輯，因為即使是不成功的實驗，也能提供諸多有用的數據，產生各種互動甚或化學反應，說不定，從而就能「chok」出答案。
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。